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Sfârșitul lui noiembrie aduce dimineți cu brumă, ploi reci și primele zile în care ieșim din casă cu fularul la gât. Pentru multe femei, acesta e momentul în care sneakersii sunt puși deoparte, iar ghetele și cizmele le iau locul. Totuși, frigul nu înseamnă că trebuie să renunți la ei. Cu modelele potrivite și ținute gândite pentru temperaturi scăzute, sneakersii de brand țin de cald și arată bine atât pe fete, cât și pe mame.

Sneakersii pot fi purtați și pe frig, dacă sunt aleși corect

Sneakersii de vară, ușori și aerisiți, nu sunt făcuți pentru decembrie. Plasa textilă lasă vântul și umezeala să ajungă direct la picior, iar talpa subțire transmite frigul asfaltului. Pentru sezonul rece există însă modele construite diferit.

Pielea netedă și pielea întoarsă opresc vântul și păstrează căldura în interior. Talpa groasă creează un strat între picior și trotuarul înghețat, iar partea de sus mai înaltă, cu guler căptușit, nu lasă aerul rece să intre. O astfel de pereche poate înlocui ghetele în majoritatea zilelor de iarnă, cu excepția celor cu zăpadă mare.

Pentru fete, sneakersii rămân parte din stil și iarna

Pentru adolescente și tinere, sneakersii de brand sunt o parte importantă a stilului personal, iar frigul nu schimbă asta. Multe fete preferă să poarte aceeași pereche toată iarna decât să treacă la ghete care nu li se par potrivite cu restul hainelor.

Rolul mamei e, de multe ori, să se asigure că perechea aleasă ține și de cald. O discuție simplă despre material și talpă, înainte de cumpărare, face ca fiica să rămână la stilul ei fără să aibă picioarele reci la drumul spre școală.

Fetele poartă sneakers cu blugi largi și geci matlasate

Combinația de iarnă pe care o vezi des la fete e comodă și caldă: blugi largi din denim gros, un hanorac sau un pulover și o geacă matlasată scurtă. Blugii largi acoperă complet glezna și nu lasă frigul să pătrundă între pantalon și adidas, o problemă frecventă la modelele strâmte sau scurte.

Lângă o ținută cu atât volum, încălțămintea trebuie să aibă și ea prezență. O pereche de adidași New Balance 9060, cu talpa înaltă și cu partea de sus din piele întoarsă combinată cu plasă, completează natural blugii largi și ține piciorul mai departe de asfaltul rece. Un spray impermeabilizant aplicat înainte de primele ploi protejează pielea întoarsă și zonele din plasă.

Pentru zilele mai elegante, fetele aleg o fustă lungă din stofă sau tricot, colanți groși opaci și aceiași sneakers cu talpă groasă. Colanții țin de cald, fusta lungă acoperă picioarele, iar talpa groasă izolează de frig.

Pentru mame, sneakersii aduc confort în zilele libere de iarnă

Weekendurile de iarnă ale unei mame sunt rareori liniștite. Plimbări în parc cu copiii, cumpărături pentru sărbători, drumuri la activitățile lor sau o vizită la târgul de Crăciun, unde stai ore întregi în picioare, în frig. Pentru astfel de zile, o pereche comodă și caldă e mai importantă decât un accesoriu.

Tocmai de aceea, tot mai multe femei aleg sneakers pentru femei în locul ghetelor cu toc sau al cizmelor rigide pentru timpul liber. Talpa groasă și moale oferă stabilitate pe trotuarele ude și reduce oboseala după multe ore de mers. Un model din piele se curăță ușor de noroi și de urmele de sare, iar într-o culoare neutră arată îngrijit chiar și lângă un palton elegant.

Mamele pot purta sneakers din piele cu un palton lung

Pentru mame, o ținută simplă de iarnă cu sneakers pornește de la un palton lung din lână, în bej, gri sau bleumarin, care acoperă și genunchii. Sub el, un pulover pe gât și pantaloni drepți sau blugi închiși la culoare, suficient de lungi încât să acopere glezna. Sneakersii din piele, în crem sau gri, completează ținuta fără să-i scadă din eleganță.

Pentru plimbările lungi sau pentru zilele foarte reci, geaca matlasată lungă e varianta mai practică. Purtată cu pantaloni din tricot gros sau colanți termici, cu un fular mare și o căciulă tricotată, transformă sneakersii cu talpă groasă într-o alegere comodă chiar și la temperaturi apropiate de zero grade.

Mama și fiica pot purta sneakers în același stil

Sneakersii sunt una dintre puținele piese pe care mama și fiica le pot purta în același fel, fiecare adaptându-le la stilul propriu. Fiica îi poartă cu blugi largi și geaca scurtă, mama cu paltonul lung și pantalonii drepți. Perechea poate fi chiar același model, în culori diferite.

Pentru multe familii, alegerea sneakersilor de iarnă devine un moment petrecut împreună. Fiica aduce ideile despre ce se poartă, mama aduce experiența despre ce ține de cald și ce rezistă la ploaie. Rezultatul e, de obicei, o alegere bună pentru amândouă.

Câteva detalii fac diferența în zilele reci

Șosetele contează la fel de mult ca adidașii. Cele din lână sau din bumbac gros țin piciorul cald și uscat, dar ocupă loc, așa că perechea de sneakers trebuie probată cu ele. Un adidas care strânge piciorul îl lasă să se răcească mai repede.

Culorile neutre, precum gri, bej, maro sau negru, ascund mai bine noroiul și urmele de sare de pe trotuare. După o zi udă, adidașii se usucă la temperatura camerei, cu hârtie în interior, niciodată pe calorifer, unde pielea se poate crăpa.

Iarna nu trebuie să însemne renunțarea la confort sau la stil. Pentru fete, sneakersii rămân un mod de a-și arăta personalitatea și în lunile reci, iar pentru mame, o alegere caldă și practică pentru zilele libere petrecute în mișcare. Cu perechea potrivită și câteva straturi bine alese, frigul nu mai e un motiv să-i lași în dulap.

Foto: unsplash.com

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