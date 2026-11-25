Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Crăciunul se apropie și sunteți nehotărâți în ce privește cadourile? Prieteni, părinți, bunici… este greu să alegeți ce i se potrivește fiecăruia, nu-i așa? Și totuși, cadourile de Crăciun înseamnă atât bucuria de a dărui, cât și bucuria de a primi, tocmai de aceea alegerea lor nu trebuie să devină o corvoadă, ci se poate transforma într-o activitate plăcută, chiar relaxantă.

Dar un lucru este sigur, niciodată nu veți da greș dăruind produse de îngrijire. Și pe bună dreptate. Cui nu îi place să își răsfețe pielea cu texturi delicate, parfumuri elegante, să aibă un păr bogat și un ten strălucitor, pregătit pentru toate petrecerile de sărbători care urmează.

E timpul să faceți listele, sigur nu vreți să vă prindă Crăciunul nepregătiți.

Momente de răsfăț pentru întreaga familie

O cadă plină cu apă călduță, lumânări aprinse, parfumuri dulci și momente reconfortante. Oare ce cadou ar putea să le bifeze pe toate? Răspunsul este simplu, seturile cadou.

Astfel de seturi cadou de la Baylis & Harding, de exemplu, sunt potrivite pentru a fi dăruite iubitorilor care colecționează momente de neuitat. Baylis & Harding The Fuzzy Duck Winter Set cu cană decorativă conține o cremă de mâini și o loțiune de corp, hidratează și catifelează pielea, are un parfum delicios, iar cana ceramică va o fi o surpriză apreciată.

Baylis & Harding Jojoba, vanilie și ulei de migdale transformă rutina în răsfăț. Conține un spumant de baie, un spray pentru corp și o loțiune pentru mâini și corp, curăță, exfoliază și catifelează pielea, având un parfum cu note de vanilie cremoasă.

Piele netedă și hidratată, sărbători de poveste

Pentru o strălucire de sărbătoare, este nevoie de curățare delicată și hidratare constantă. Vremea rece, aerul cald și uscat din interior și, indirect, oboseala pot deshidrata pielea, afectându-i bariera protectoare. Pentru ca pielea să fie fresh la toate evenimentele care urmează, este nevoie de produse potrivite, adaptate fiecărui tip de piele.

Rilastil Hydrotenseur Cremă antirid restructurantă pentru zona ochilor hidratează, netezește și repară pielea, contracarând ridurile și redând elasticitatea tenului. Reduce aspectul pungilor și cearcănelor, privirea redevenind senină. De asemenea, Hydrotenseur Cremă antirid restructurantă și nutritivă are o textură bogată și densă, fiind special concepută pentru reducerea aspectului liniilor fine și ridurilor.

Produse de îngrijire cu ceramide?

Produsele de îngrijire a pielii care conțin ceramide contribuie la refacerea barierei acesteia și o hidratează, tocmai de aceea pot reprezenta un cadou potrivit pentru prietene, surori, soții, mame.

Un astfel de produs este Face Facts Ceramide Gel de curățare spumant, ce oferă o experiență delicată și eficientă, îndepărtând machiajul și impuritățile, fără să usuce pielea. Reglează excesul de sebum, oferind tenului un aspect mat și neted, fără a lăsa senzația de „piele care ține'.

O altă variantă de cadou sunt cremele care pot „călători' peste tot: în geantă, ghiozdan etc. Face Facts Ceramide Ser cremă reparator pentru față oferă hidratare intensă și calmare imediată, fiind ideal pentru toate tipurile de piele. Are o textură care se absoarbe ușor și rapid.

Nicio sărbătoare fără machiaj

În perioada sărbătorilor, întrebarea care stă pe buzele tuturor este: „Eu cum mă machiez?'. Așadar, dacă alegeți să oferiți în dar produse de machiaj, cu siguranță toată lumea va fi încântată. La mare căutare sunt fondurile de ten care se adaptează tonului pielii. Lavertu Fond de ten cu adaptare a culorii (light) este potrivit pentru un machiaj delicat, natural și uniform. Are o textură fină, aerată, lăsând pielea catifelată.

Machiajul poate fi completat cu Lavertu Ruj care își schimbă culoarea Excellent 103, ce se adaptează pH-ului buzelor, dezvăluind o nuanță unică de roz. Formula sa este rezistentă la apă și transfer și se menține impecabilă timp de până la 12 ore.

De ce este important sfatul farmacistului când alegeți cadouri pentru cei dragi

În rețeaua de farmacii Catena veți găsi o mulțime de produse de îngrijire pe care le puteți dărui tuturor celor dragi. Farmaciștii vă pot oferi sfaturi și recomandări personalizate, astfel încât fiecare cadou să aducă bucurie. Tot în farmacii veți primi și clarificări despre ingredientele produselor, dar și despre cum trebuie utilizate corect.

Dacă cea mai bună prietenă v-a spus în ultima perioadă că părul ei este lipsit de volum, se încurcă ușor și este greu de coafat, Uleiul Difeel pentru întărirea părului cu mentă și rozmarin ajută la creșterea sănătoasă și naturală a podoabei capilare, întărește rădăcina părului, stimulează creșterea firelor, conferă strălucire și volum.

De inserat poza produs 5

Rutina de îngrijire a părului poate fi completată cu Balsamul cu rozmarin şi mentă, ce hidratează părul și îi redă strălucirea naturală, lăsându-l ușor de coafat.

Și pentru că în această perioadă a sărbătorilor timpul nu prea este un aliat, căutați farmaciile Catena cu program non-stop. Veți primi îndrumare, lămuriri pentru utilizarea corectă a produselor și sfaturi din inimă.

Alegerea cadourilor, mai ușoară

Alegerea cadourilor va fi mai ușoară dacă țineți cont de câteva sfaturi:

stabiliți, mai întâi de toate, un buget pentru cadouri;

faceți o listă cu persoanele cărora vreți să le oferiți daruri;

ar fi de preferat să începeți să cumpărați cadourile din timp, pentru a evita aglomerația;

încercați să găsiți, pe cât posibil, cadouri potrivite pentru fiecare persoană. Vă puteți lega de un parfum anume pe care persoana îl preferă, de o textură etc.;

este foarte frumos să împachetați singuri cadourile.

Foto: Catena

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro