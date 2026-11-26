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Am cunoscut-o pe Celine Bernaerts cu ocazia vizitei sale în România, unde a susținut un masterclass de machiaj Dolce&Gabbana la care am avut plăcerea să particip. Un personaj absolut savuros, cu un look aparte, mult umor și o abordare extrem de relaxată a machiajului. Am descoperit cu această ocazie noile produse Dolce&Gabbana Beauty, dar, mai ales, am învățat de la ea câteva tehnici de aplicare pe care, de atunci, le folosesc aproape zilnic, cu rezultate surprinzător de bune.

Mi-a plăcut în mod special felul în care Celine vorbește despre machiaj și vârstă, (fără acea listă interminabilă de lucruri pe care, ni se spune, nu ar mai trebui să le facem după 40 de ani). Am profitat, așadar, de prezența ei la București pentru a-i pune câteva dintre întrebările care mă preocupă și pe mine: cum obținem acel ten luminos fără să accentuăm ridurile, ce merită să învățăm de la generația Z și în ce măsură mai putem vorbi despre individualitate într-o industrie în care tendințele se succed cu viteza cu care ne derulăm feed-ul de Instagram.

ELLE: De la estetica „clean girl” la revenirea machiajului ultra-glamour, am văzut aproape de toate în ultimii ani. Ce crezi că va defini beauty-ul în 2027 și la ce tendințe ai fi gata să renunți?

Celine Bernaerts: Am văzut foarte multe tendințe și, mai ales, microtendințe, în special în social media, unde nimic nu pare să reziste prea mult. Mi-ar plăcea să văd mai multă individualitate și mai puțină preocupare pentru a urma tendințe precum strawberry make-up, mob wife aesthetic sau clean girl.

ELLE: Există o tendință de machiaj care arată spectaculos în social media, dar care pur și simplu nu funcționează în viața reală? Și, invers, o tehnică subestimată, care ar merita mai multă atenție?

C.B.: Există o diferență enormă între cantitatea de produs aplicată pentru a arăta bine în fața camerei și cea care funcționează în viața reală. Un triunghi de corector cu putere mare de acoperire, aplicat sub ochi, poate arăta spectaculos pe ecran, dar rareori arată frumos în realitate. Prefer tehnicile de machiaj testate în timp, precum corectarea punctuală a imperfecțiunilor și micile retușuri. Totul ține de folosirea strategică a produselor si de cantitatea lor.

ELLE: Dolce&Gabbana a celebrat dintotdeauna o feminitate senzuală, plină de încredere. Cum transpui acest glamour italian într-un machiaj contemporan, fără ca rezultatul să devină prea elaborat sau previzibil?

C.B.: Cred că eu privesc lucrurile puțin diferit. Mă gândesc mai degrabă la încredere decât la senzualitate. Îmi imaginez o femeie puternică pentru că se simte bine în propria piele și nu încearcă să își diminueze personalitatea. Încrederea ei vine firesc. Îmi place că există o legătură între această femeie și produsele Dolce&Gabbana Beauty, pentru care performanța este esențială. Pentru mine, glamour-ul italian este o atitudine, nu un anumit tip de machiaj.

ELLE: Multe femei simt că, după 40 de ani, trebuie să urmeze un set complet diferit de reguli de machiaj. Crezi în ideea unui machiaj adecvat vârstei sau ți se pare un concept depășit?

C.B.: În primul rând, ador să văd femei mature purtând un machiaj expresiv. Dar, să fim serioși, la 40 de ani ești încă incredibil de tânără!

Creativitatea nu are limită de vârstă, dar tehnica de machiaj devine din ce în ce mai importantă.

Nu cred neapărat într-un machiaj adecvat vârstei, însă cred că trebuie să acordăm mai multă atenție tehnicilor de aplicare pe măsură ce pielea noastră se schimbă. Odată cu schimbările hormonale și încetinirea producției de colagen, texturile și modul în care aplicăm produsele contează din ce în ce mai mult.

La 20 de ani, când pielea este netedă, îți poți permite multe lucruri care nu mai funcționează la fel de bine atunci când apar liniile fine. Un bun exemplu este fixarea machiajului cu pudră. La 20 de ani poți folosi fără probleme tehnica de baking, în timp ce după 40 de ani este preferabil să aplici un strat fin de pudră, apoi să presezi delicat produsul cu un puf, pentru a nu accentua textura pielii de sub ochi.

ELLE: Dacă ai putea schimba doar trei lucruri în rutina de machiaj a unei femei de peste 40 de ani, care ar fi acestea? Mă gândesc la texturi, tehnici de aplicare și, eventual, la produsele pe care ar trebui să nu le mai folosim.

C.B.: Nu te teme de machiaj! Am impresia că femeile tind să devină mai conservatoare în privința machiajului pe măsură ce înaintează în vârstă, deși acesta este una dintre cele mai distractive și eliberatoare forme de exprimare. Faptul că pielea ta s-a schimbat puțin nu înseamnă că trebuie să devii mai prudentă sau mai puțin expresivă. Experimentează cu nuanțe, texturi și finisaje și, mai ales, nu te simți obligată să renunți la produsele sau la tipurile de machiaj pe care le-ai iubit întotdeauna.

Regândește zonele în care aplici produsele. Am dat deja exemplul pudrei, dar același principiu se aplică și eyeliner-ului. Dacă reduci puțin unghiul ascendent al codiței de tuș, vei evita, probabil, problemele cauzate de pliul pleoapei. Poți, de asemenea, să trasezi conturul cu ochii deschiși, pentru a stabili forma, apoi să îl perfecționezi și să completezi eventualele goluri cu ochii închiși.

Alege texturile potrivite. Un fard cremos care funcționa excelent în trecut s-ar putea acum să se adune în pliurile pleoapelor. Încearcă produse cu rezistență îndelungată, în nuanțe mate, și adaugă accente strălucitoare în zonele potrivite. Fardurile irizate și iluminatoarele pot accentua textura pielii, așa că este important unde le aplici.

ELLE: Care este secretul unui ten matur luminos și proaspăt, fără a accentua liniile fine sau textura pielii? Totul ține de fondul de ten sau secretul se află în altă parte?

C.B.: Îmi place să aplic pudră în zona T, în special acolo unde pielea este mai mobilă sau unde luciul poate fi confundat cu excesul de sebum ori transpirația, păstrând luminozitatea în zonele exterioare ale feței.

Folosesc o pensulă mai densă pentru a aplica prin tapotare un strat fin de pudră, apoi presez delicat cu un puf, fără să adaug prea mult produs.

Aplic iluminator pe partea cea mai proeminentă a obrajilor, evitând zonele cu linii fine sau cu o textură pe care nu vreau să o evidențiez. Apoi folosesc un spray hidratant pentru uniformizarea machiajului și închei cu un spray de fixare. Astfel, pielea își păstrează aspectul proaspăt, hidratat și luminos pe tot parcursul zilei, fără să fie nevoie de straturi și straturi de machiaj.

ELLE: Există atât de multe recomandări contradictorii despre machiajul după 40 de ani: evită fardurile strălucitoare, nu purta rujuri închise, renunță la eyeliner-ul negru. Pe care dintre aceste reguli ai încălca-o fără ezitare?

C.B.: Pe toate!

Nu sunt de acord cu niciuna dintre aceste afirmații și cu atât mai puțin cu ideea de restricții. Trebuie să ne amintim că aceste sfaturi provin dintr-o altă epocă, în care produsele aveau alte formule. Industria de beauty a evoluat enorm și continuă să inoveze.

Unele dintre aceste tipuri de machiaj ar fi putut fi un coșmar în urmă cu 20 de ani, pentru că produsele migrau cu ușurință. Astăzi avem corectoare care se fixează singure, creioane de ochi rezistente la apă, transpirație și transfer, produse care colorează buzele pentru mult timp și multe alte formule inovatoare. Nu există niciun motiv să impunem o limită de vârstă unui anumit tip de machiaj.

ELLE: Odată cu vârsta, trăsăturile feței se schimbă. Care sunt cele mai eficiente trucuri pentru a deschide privirea, a crea un efect de lifting și a obține un aspect mai proaspăt, fără să părem excesiv de machiate?

C.B.: Ador tehnica iluminării cu produse mate, încă relativ puțin cunoscută, mai ales în Occident. Poți folosi pur și simplu un corector, o pudră sau un fard mat într-o nuanță mai deschisă pentru a evidenția anumite zone sau pentru a le conferi vizual mai mult volum.

Este și o modalitate excelentă de a obține un efect de lifting fără a accentua liniile fine sau ridurile, tocmai pentru că folosești texturi mate, nu strălucitoare. Îmi place să iluminez arcada sprâncenei, colțurile interne ale ochilor și zona centrală a feței, imediat lângă aripile nasului.

ELLE: Care este cel mai mare mit despre machiaj în care ți-ai dori ca femeile să nu mai creadă? Poate chiar unul pe care și editorii de beauty continuă să îl perpetueze?

C.B.: Ideea că un machiaj este reușit doar dacă arată de parcă nu ai fi machiată deloc. Mie îmi place foarte mult machiajul asumat, vizibil. Viața poate fi atât de distractivă și cu un machiaj care atrage atenția!

ELLE: Care este cea mai frecventă greșeală de machiaj pe care o observi la femei, indiferent de vârstă? Și cum ar putea fi corectată?

C.B.: Există această impresie că make-up artiștii analizează și judecă permanent machiajul celor din jur, examinând fiecare detaliu al feței și al tehnicii de aplicare. Nimic mai fals! În plus, cine decide ce este corect și ce este greșit, când machiajul este, în fond, ceva atât de personal?

ELLE: Există un truc profesional de machiaj care durează mai puțin de un minut, dar care face o diferență surprinzător de mare? Ceva ce folosești în backstage și pe care majoritatea femeilor nu îl cunosc?

C.B.: O, da! Îmi place să perfecționez conturul buzelor machiate cu un ruj intens, cu acoperire completă, folosind o pensulă plată și puțin corector. Astfel obțin un contur extrem de precis și bine definit. Poți folosi aceeași tehnică și pentru eyeliner. Durează doar câteva secunde, dar schimbă considerabil aspectul final al machiajului.

ELLE: Dacă o femeie ar investi în doar trei produse de machiaj excelente, în locul unei întregi colecții, care ar fi acestea?

C.B.: Din gama Dolce&Gabbana Beauty, aș investi în următoarele trei produse:

● Everlast Concealer – poți realiza întregul machiaj al tenului cu el.

● Everfull XL Mascara – cel mai bun mascara pe care îl vei găsi vreodată. O singură aplicare face minuni!

● My Comfy Matte, în nuanța My 14.02 – un roșu pur, cu un finisaj mat care nu migrează. Arată superb aplicat discret, prin tapotare, atât pe buze, cât și pe obraji, și este spectaculos atunci când îl aplici în toată intensitatea sa.

ELLE: Social media ne-a oferit acces la mult mai multe informații despre beauty, dar poate că ne-a făcut și mai nesigure în privința propriului aspect. Mai este machiajul o formă de exprimare personală sau a devenit încă o modalitate de a urmări perfecțiunea?

C.B.: Sper sincer ca oamenii să redescopere creativitatea și bucuria de a se machia, în loc să își construiască întreaga rutină în jurul lucrurilor pe care vor să le ascundă. Social media ne-a oferit un acces extraordinar la informații despre produse, tehnici de aplicare și, mai ales, la inspirație. Sper doar să nu uităm cât de distractiv poate fi machiajul.

ELLE: Ai lucrat pentru editoriale de modă, în backstage-ul prezentărilor și în dezvoltarea de produse cosmetice. Ce ai învățat despre frumusețe care ți-a schimbat propria abordare a machiajului? Există ceva în care credeai cândva și cu care acum nu mai ești de acord?

C.B.: Lucrul pentru editoriale și în backstage-ul săptămânilor modei m-a învățat cât de multe poți face cu foarte puțin machiaj, în timp ce social media m-a învățat să fiu extrem de precisă în tehnica de aplicare. Am învățat enorm din ambele lumi, iar acum am privilegiul de a folosi toată această experiență în dezvoltarea produselor de machiaj.

ELLE: Spune-ne ceva ce nu știm. Un secret de beauty, un sfat neconvențional sau un adevăr surprinzător pe care ți-ai dori ca fiecare femeie să îl audă de la un make-up artist profesionist.

C.B.: Nici noi nu le știm pe toate! Chiar și după ani de lucru ca make-up artist profesionist, continui să descopăr tehnici noi, să învăț de la alți artiști și să experimentez cu produse. Tocmai asta face această meserie atât de fascinantă. Există întotdeauna ceva nou de învățat și de exersat.

ELLE: Care este produsul fără de care nu ai pleca niciodată de acasă, nici măcar într-o zi în care nu porți deloc machiaj?

C.B.: Balsamul de buze. Întotdeauna! Nu pot fără el.

ELLE: Cine este pentru tine un veritabil beauty icon de peste 50 de ani și de ce?

C.B.: Colleen Heidemann, un model superb din Statele Unite, care duce glamour-ul la un cu totul alt nivel. Dincolo de felul extraordinar în care arată, este unul dintre cei mai buni și mai calzi oameni pe care îi cunosc. Este un exemplu perfect al faptului că machiajul nu are vârstă.

ELLE: Dacă ai avea doar cinci minute pentru a machia o femeie de 50 de ani care își dorește să arate frumos, fără să pară că a depus prea mult efort, ce ai face, pas cu pas?

C.B.: M-aș concentra în primul rând pe ten, pentru că el este cel care conferă feței un aspect sănătos, plin de vitalitate.

● Corector: pentru a estompa roșeața și eventualele imperfecțiuni.

● Blush cremos: pentru a reda culoarea și prospețimea obrajilor, eventual aplicat și pe buze.

● Pudră: pentru a fixa machiajul în zonele în care acesta riscă să migreze.

● Iluminator: pentru a conferi luminozitate pielii.

ELLE: Generația Z pare să aibă o relație complet diferită cu frumusețea, mai experimentală, mai fluidă, dar și puternic influențată de TikTok. Ce crezi că face bine această generație și ce ți-ai dori să facă diferit?

C.B.: Ador faptul că nu le este teamă să experimenteze! Sunt jucăuși, aventuroși și dispuși să încerce aproape orice. Singurul lucru pe care l-aș spune este că nu tot ceea ce exista înaintea generației lor are nevoie de un nume nou. Deși trebuie să recunosc că, în secret, mă amuză și asta!

ELLE: Dacă i-ai putea oferi un singur sfat de beauty unei tinere de 20 de ani, un sfat pe care poate îl va aprecia cu adevărat abia peste zece sau douăzeci de ani, care ar fi acesta?

C.B.: Folosește protecție solară, te rog!

Îți spune asta o reprezentantă a generației Millennials, care a crescut crezând că idealul era să fii slabă și bronzată, care acum are melasmă și ai cărei părinți, obsedați de bronz, au dezvoltat, din păcate, leziuni cutanate canceroase. Protejează-ți pielea!

Iar dacă toate aceste avertismente nu sunt suficient de convingătoare, produsele de protecție solară se numără și printre cele mai bine studiate produse de îngrijire pentru prevenirea îmbătrânirii pielii.

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