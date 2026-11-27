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Dezbaterea unei moșteniri pare o formalitate, până când apar primele complicații: un frate care locuiește în străinătate, un teren fără cadastru sau un testament despre care nu știa nimeni. Multe dintre aceste probleme pot fi evitate dacă știi din timp ce să nu faci. Iată cele mai frecvente greșeli pe care le văd notarii.

1. Amânarea „până se liniștesc lucrurile'

Este perfect omenesc să nu vrei să te ocupi de acte imediat după o pierdere. Problema este că timpul costă: dacă succesiunea nu este finalizată în doi ani de la deces, se datorează un impozit de 1% din valoarea moștenirii.

2. Ignorarea termenului de opțiune succesorală

Moștenitorii au, în principiu, un an de la deces pentru a accepta sau a renunța la moștenire. Cine lasă termenul să treacă fără să facă niciun gest de acceptare riscă să fie considerat străin de moștenire.

3. Lipsa actelor de stare civilă

Pentru a dovedi calitatea de moștenitor, ai nevoie de certificate de naștere și de căsătorie care să arate legătura de rudenie cu defunctul. Numele schimbate prin căsătorie sau actele pierdute pot întârzia procedura cu săptămâni.

4. Imobile neintabulate

Casele vechi de la țară sau terenurile primite prin reconstituire nu sunt întotdeauna înscrise în cartea funciară. Fără documentație cadastrală, aceste bunuri nu pot fi incluse corect în certificatul de moștenitor.

5. Neînțelegerile dintre moștenitori

Succesiunea la notar funcționează când moștenitorii se înțeleg. Dacă unul dintre ei contestă un testament sau cota celorlalți, notarul suspendă procedura și îi îndrumă spre instanță. O discuție sinceră în familie, înainte de programare, poate economisi ani de proces.

6. Uitarea datoriilor

Odată cu bunurile, se moștenesc și datoriile. Verifică dacă defunctul avea credite, carduri de credit sau impozite restante. În unele situații, renunțarea la moștenire este decizia cea mai înțeleaptă.

7. Moștenitorii din străinătate

Un moștenitor care locuiește în altă țară nu trebuie neapărat să vină în România. Poate da o procură la un notar din țara în care se află sau la consulatul român. Procura trebuie însă să respecte cerințele de formă, inclusiv apostila, acolo unde este cazul.

8. Lipsa unei estimări a costurilor

Multe familii se trezesc cu surprize la plată pentru că nu au cerut din timp un calcul. Onorariul notarial, TVA-ul, extrasele de carte funciară și taxele de intabulare se adună. Când vorbim despre succesiuni la notar, o estimare primită înainte de prima întâlnire îți arată clar bugetul de care ai nevoie.

Cum arată o succesiune bine pregătită

certificatul de deces și actele de stare civilă ale tuturor moștenitorilor;

actele de proprietate pentru fiecare bun;

certificatele fiscale de la taxele locale;

extrasele de cont și documentele vehiculelor, dacă există;

un acord prealabil între moștenitori asupra modului de împărțire.

Concluzie

O succesiune nu trebuie să devină un conflict de familie sau o cheltuială neprevăzută. Cu actele strânse la timp și cu o discuție deschisă între moștenitori, procedura la notar se poate încheia, de multe ori, în câteva săptămâni.

Foto: Sursa foto: Petar Milošević / Wikimedia Commons, licență CC BY-SA 4.0 – https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fountain_pen_writing_(literacy).jpg



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