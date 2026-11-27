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Anul acesta, The Marmorosch ne propune un program cu totul special de Sărbători, motiv pentru care am decis să împărtășim cu tine câteva dintre lucrurile pe care le poți face într-unul dintre cele mai elegante hoteluri din București, gazda neașteptată fiind Elefantul Auriu cu care merită să faci cunoștință.

Așadar, iată ce merită să-ți notezi în agendă:

2 decembrie, deschiderea sezonului festiv

Este seara de aprindere a luminilor bradului de Crăciun, totodată momentul în care se deschide oficial spectacolul sărbătorilor de iarnă. Rând pe rând, luminile prind viață, iar Elefantul Auriu pășește din colivia sa pariziană pentru a întâmpina sezonul. Colindele, lumina caldă a lumânărilor, clinchetul de pahare cu șampanie te vor face să zâmbești.

Afternoon Tea Festiv, sub colivia aurie

Zilnic, între 20 noiembrie și 15 ianuarie

Ceaiul de după-amiază este deja un un mic ritual de răsfăț la Marmorosch. Pe un platou etajat te așteaptă patiserie fină, ceaiuri parfumate și o mică surpriză în formă de elefant, într-o atmosferă care amintește de saloanele pariziene de altădată.

Meniul Festiv de Crăciun

Zilnic, între 20 noiembrie și 24 decembrie

Tacâmuri aurii, fețe de masă roșii, lumânări care pâlpâie: decorul perfect în care rafinamentul parizian se întâlnește cu ospitalitatea caldă a Bucureștiului. Fiecare preparat e gândit ca un mic spectacol al simțurilor, așadar, cadrul este potrivit pentru o întâlnire romantică sau de ce nu, pentru o reuniune simpatică cu prietenele.

În fiecare seară, pe tot parcursul sezonului festiv

Când luminile se estompează, Rouge prinde viață la The Vault. Reflexiile calde ale alamei se împletesc cu strălucirea cristalelor, iar cocktailurile festive sunt pregătite și servite cu un rafinament demn de marile spectacole. Este locul perfect pentru un ultim pahar după cină sau pentru acele conversații care se prelungesc, firesc, până târziu, în atmosfera somptuoasă Belle Époque.

Brunch-ul de Crăciun

25 și 26 decembrie

O masă e împodobită cu ramuri de brad, lumânări și simboluri ale tradițiilor românești, toate te așteaptă la Marmorosch într-un cadru unic, iar brunch-ul care se savurează pe acorduri de muzică live. Brunch-ul de Crăciun este o alternativă elegantă la maratonul gătitului în familie, fără să renunți la căldura momentului petrecut împreună cu cei dragi.

Gala Reveillon Rouge

31 decembrie

Catifea. Pene. Șampanie. În ultimele ore ale anului, The Marmorosch devine un cabaret desprins din fastul Belle Époque: muzică, reprezentații spectaculoase și ținute de gală, într-o noapte gândită ca un mare spectacol de final de an. Sfatul nostru este să îți pregătești o ținută super stylish inspirată de celebra perioadă și să fii cât mai creativă. În ultima seară a anului, totul este posibil!

Foto: The Marmorosch

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