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Le vezi de fiecare dată când intri într-un magazin din mall: te întâmpină, îți găsesc mărimea potrivită, îți spun ce se poartă sezonul ăsta. Pentru multe femei, un post de consilieră de vânzări este prima ușă spre piața muncii, o cale de revenire după o pauză sau un mod de a schimba domeniul fără o nouă calificare.Înainte să aplici, merită să știi cum arată jobul dincolo de vitrină: ce faci într-o tură, ce program ai, ce caută angajatorii și cum te pregătești pentru interviu.

Ce face, de fapt, o consilieră de vânzări

Partea vizibilă este discuția cu clientele: le întâmpini, afli ce caută și le recomanzi produse potrivite. Asta înseamnă să cunoști bine ce vinzi, de la materiale și mărimi până la promoțiile din săptămâna respectivă.

În multe magazine lucrezi și la casă, ocupându-te de încasări și bonuri; în funcție de procedurile magazinului, poți prelua și retururi.

Cum arată programul de lucru

Mall-urile au program prelungit și sunt deschise și în weekend, așa că munca se face de obicei în ture. asta poate fi un avantaj, pentru că o tură de dimineață îți lasă după-amiaza liberă, dar și o provocare: weekendurile, sărbătorile și perioadele aglomerate, cum ar fi reducerile de Black Friday sau lunile de dinaintea Crăciunului, sunt de obicei zile de lucru.

Mai sunt două lucruri de luat în calcul. Petreci aproape toată tura în picioare, așa că încălțămintea comodă contează mai mult decât pare. Iar turele de închidere se termină seara târziu, deci gândește-te din timp cum ajungi acasă și întreabă la interviu cum sunt organizate aceste ture.

Ce caută angajatorii

Vestea bună este că multe magazine angajează și fără experiență, pentru că o mare parte din meserie se învață pe loc. Ce contează cu adevărat este felul în care comunici: răbdarea cu o clientă nehotărâtă, calmul la o reclamație și plăcerea de a lucra cu oamenii.

Câteva lucruri te pot ajuta să ieși în evidență: disponibilitatea de a lucra în ture și în weekend, o limbă străină, utilă în magazinele cu mulți clienți turiști, și orice experiență anterioară cu publicul, chiar și dintr-un domeniu diferit. Casa de marcat și programele de stoc se învață de obicei în primele zile.

Cum treci de interviu

Vizitează magazinul ca clientă. Înainte de interviu, intră în magazin, uită-te cum sunt aranjate produsele, cum vorbesc colegele cu clientele și ce stil are brandul. Vei avea răspunsuri mai bune și vei ști cum să te îmbraci, într-o variantă apropiată de stilul magazinului.

Pregătește exemple concrete. La interviurile pentru vânzări apar des situații de tipul „Ce faci dacă o clientă nu se poate decide?' sau „Cum reacționezi dacă cineva vrea să returneze un produs fără bon?'. Un exemplu din viața ta, chiar și din afara retailului, convinge mai mult decât un răspuns general.

Pune și tu întrebări. Interviul e și momentul în care afli dacă jobul ți se potrivește. Întreabă:

cum se fac turele și cu cât timp înainte afli programul;

ce parte din venit e fixă și ce parte vine din bonusuri sau comision;

ce training primești la început și cine te ajută în primele săptămâni;

ce tip de contract ți se oferă.

Unde găsești poziții deschise

Când începi să cauți, uită-te la posturile de consilier și asistent de vânzări în magazin din București, ca să vezi ce magazine angajează, în ce zone și ce condiții oferă.

Dacă îți place lucrul cu oamenii, dar te tentează mai puțin partea de recomandare și vânzare activă, un rol înrudit este cel de casieră. Poți vedea și locurile de muncă de casier și casieră din București, de la magazine până la cafenele și restaurante din mall-uri.

Primul pas

Alege două sau trei magazine în care ți-ar plăcea să lucrezi, treci pe acolo ca o clientă atentă și abia apoi aplică. Vei ajunge la interviu știind deja cum arată o zi obișnuită acolo, iar asta se vede imediat în răspunsurile tale.

Foto: ejobs.ro

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