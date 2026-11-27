Prima consultație de fertilitate este o întâlnire în care poți pune ordine în informațiile pe care le ai deja și poți afla care sunt pașii potriviți pentru situația ta. Nu reprezintă un verdict și nici nu înseamnă că vei începe automat un tratament. Medicul analizează istoricul medical, durata încercărilor de a obține o sarcină, rezultatele anterioare și obiectivele voastre.
Pregătește documentele, notează simptomele și salvează întrebările de mai jos. Astfel, vei folosi timpul din cabinet pentru lucrurile care contează pentru tine.
Prima întâlnire începe, de regulă, cu o discuție detaliată. Medicul te întreabă despre cicluri, sarcini anterioare, boli cunoscute, intervenții, medicație și obiceiuri care pot influența sănătatea reproductivă. Dacă veniți împreună, specialistul va analiza istoricul fiecăruia și va decide ce investigații are sens să faceți.
Pentru femeie, consultația poate include o examinare ginecologică și o ecografie transvaginală. Aceasta folosește o sondă introdusă vaginal și permite evaluarea uterului, ovarelor și a unor modificări care pot necesita atenție. Medicul îți explică examinarea înainte de a o face și îți cere acordul. Spune direct dacă nu te simți pregătită în ziua respectivă.
Pentru bărbat, medicul poate recomanda spermogramă, spermocultură, analize hormonale sau consult andrologic ori urologic. Andrologia se ocupă de sănătatea reproductivă masculină, iar urologul poate evalua inclusiv probleme ale aparatului urinar și genital masculin.
După consultație, traseul poate arăta astfel:
consultație inițială – investigații – bilanț de infertilitate – plan terapeutic – FIV, dacă este recomandată – monitorizare.
Bilanțul de infertilitate reunește rezultatele importante și ajută medicul să formuleze un plan. Uneori, acesta include monitorizarea ovulației, tratamentul unei afecțiuni existente sau recomandări privind stilul de viață. În alte situații, medicul poate propune inseminare intrauterină ori fertilizare in vitro, în funcție de rezultate și de obiectivele voastre.
FIV este un proces prin care ovulul și sperma sunt fertilizate în laborator, pas cu pas. Nu reprezintă o recomandare automată pentru fiecare persoană sau cuplu. Dacă medicul o propune, îți va explica etapele, riscurile, costurile, alternativa disponibilă și frecvența monitorizărilor.
Organizează documentele într-un dosar fizic sau într-un folder pe telefon. Pune rezultatele în ordine cronologică și notează data fiecărei investigații. Analizele mai vechi pot oferi informații utile despre evoluție, chiar dacă medicul decide să repete unele teste.
Dacă ai făcut investigații ginecologice, ia cu tine ecografii, teste Babeș-Papanicolau, rezultate HPV, analize hormonale și rapoarte ale unor proceduri precum histeroscopia sau laparoscopia. Histeroscopia permite medicului să observe cavitatea uterină cu o cameră foarte subțire, iar laparoscopia este o intervenție minim invazivă care poate evalua pelvisul.
Include și rezultate precum AMH, FSH, LH, estradiol, progesteron, prolactină și TSH. AMH, numit hormon anti-Müllerian, oferă informații despre rezerva ovariană, adică numărul estimat de ovocite rămase. Medicul îl interpretează împreună cu vârsta, ecografia și celelalte analize; valoarea sa nu poate prezice singură obținerea unei sarcini.
Adu documentele despre sarcini anterioare, pierderi de sarcină, sarcini extrauterine, endometrioză, fibroame, polipi, chisturi ovariene sau intervenții abdominale. Dacă ai urmat stimulări ovariene, inseminări, FIV sau transferuri embrionare, păstrează protocoalele de tratament și rapoartele de laborator.
Partenerul poate aduce spermograme, spermoculturi, analize hormonale, consultații urologice sau andrologice și ecografii scrotale. Notați și condițiile de recoltare ale spermogramei, inclusiv perioada de abstinență recomandată de laborator. Parametrii spermatici pot varia, iar specialistul poate recomanda repetarea testului în condiții standardizate.
Dacă locuiești în București sau Brașov, poți consulta traseul de evaluare prezentat de clinica FIV Umana Fertility, care oferă servicii de fertilitate în ambele orașe. Echipa medicală și laboratorul de embriologie contribuie la evaluarea etapelor necesare atunci când medicul recomandă proceduri de reproducere asistată.
O pagină cu informațiile principale poate scurta discuția și reduce emoțiile din cabinet. Scrie clar ce știi, fără să încerci să interpretezi singură rezultatele.
Notează:
Menționează și fumatul, consumul de alcool, substanțele recreaționale, schimbările mari de greutate, somnul, activitatea fizică și expunerile profesionale. De exemplu, căldura intensă, solvenții, pesticidele sau metalele grele pot necesita o discuție suplimentară, mai ales pentru bărbați.
Nu începe suplimente, hormoni sau alte tratamente din recomandări online. Unele produse pot interacționa cu medicația existentă sau pot fi nepotrivite pentru anumite afecțiuni. Cere sfatul medicului sau farmacistului înainte de a lua orice produs nou.
Pune întrebările care te ajută să înțelegi scopul fiecărei recomandări. Poți nota răspunsurile sau poți cere medicului să îți rezume pașii la final.
Dacă ai trecut prin FIV fără rezultat, întreabă ce informații pot oferi rapoartele embriologice, răspunsul ovarelor la stimulare, calitatea ovocitelor, fertilizarea și evoluția embrionilor. Procesul tău este unic, iar medicul va analiza datele disponibile fără să promită un anumit rezultat pentru următorul ciclu.
Tratamentul se stabilește după evaluare. Unele cupluri pot beneficia de urmărirea ovulației sau de inseminare intrauterină, procedură prin care spermatozoizii preparați în laborator sunt introduși în uter în perioada fertilă. Alte situații pot necesita FIV sau ICSI, metodă în care embriologul introduce un spermatozoid într-un ovocit.
Întreabă medicul:
Discută deschis despre partea de organizare. O recomandare medicală devine mai ușor de urmat atunci când înțelegi durata, costurile estimate și responsabilitățile fiecăruia.
Poți întreba:
Salvează acest checklist în telefon sau printează-l înainte de consultație. Bifează punctele cu o zi înainte și programează o consultație de fertilitate atunci când simți că ai nevoie de o evaluare clară. Acest articol are scop informativ și nu înlocuiește consultul medical de specialitate.
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