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DERTOUR lansează o nouă invitație la călătorie, cu unele dintre cele mai atractive tarife ale anului pentru vacanțele tale. Până la 30 noiembrie 2026, turiștii pot beneficia de ofertele pregătite pentru Târgul de Turism, disponibile atât în agențiile DERTOUR, cât și online, de avansuri începând de la 15% pentru pachetele eligibile și de tarife speciale pentru destinații exotice operate cu zboruri charter directe. În plus, cei care rezervă un pachet cu loc preferențial în avion intră automat în tragerea la sorți pentru câștigarea unui autoturism BYD.

Într-un context economic în care bugetul de vacanță este atent planificat, alegerea momentului rezervării devine tot mai importantă. Rezervarea anticipată le oferă turiștilor posibilitatea de a alege dintre mai multe hoteluri și perioade de călătorie, de a beneficia de cele mai consistente discounturi Early Booking și de a-și organiza cheltuielile din timp.

Dar de ce este recomandat să rezervi acum, cât trebuie să plătești în avans și ce destinații poți descoperi prin programele DERTOUR?

1. De ce este acum cel mai bun moment să rezervi vacanța pentru vara 2027?

Perioada Early Booking este una dintre cele mai bune oportunități pentru turiștii care își planifică din timp concediul. DERTOUR pune la dispoziție tarife promoționale cu discounturi de Early Booking de pana la 50% din pretul cazarii pentru sezonul de vară 2027, iar rezervarea în această etapă oferă acces la o selecție mai largă de hoteluri, tipuri de camere și perioade de călătorie.

Avantajul este important mai ales pentru familiile cu copii, pentru cei care călătoresc în perioadele de vârf ale sezonului sau pentru turiștii care au deja în vedere un anumit hotel. Pe măsură ce rezervările avansează, locurile disponibile la cele mai atractive tarife se pot epuiza, iar opțiunile de cazare se pot reduce.

Un alt argument pentru rezervarea anticipată este predictibilitatea bugetului. În condițiile în care evoluția costurilor combustibilului poate influența costurile de transport, alegerea din timp a unei vacanțe la tariful disponibil oferă mai mult control asupra cheltuielilor planificate.

2. Cât trebuie să plătești acum pentru a-ți rezerva vacanța?

Unul dintre beneficiile campaniei DERTOUR este posibilitatea de a rezerva anumite pachete turistice cu un avans începând de la 15%.

Astfel, turiștii își pot asigura locurile în hotelurile preferate fără să achite integral vacanța în momentul rezervării. De exemplu, pentru un pachet eligibil în valoare de 1.000 de euro de persoană, avansul de 15% reprezintă o plată inițială de 150 de euro, diferența urmând să fie achitată conform condițiilor contractuale pana la cu 35 de zile inainte de plecare, e ca o plata in rate fara dobanda.

Este o soluție utilă pentru cei care vor să profite de tarifele Early Booking și să își distribuie cheltuielile pe o perioadă mai lungă.

3. Ce destinații exotice poți rezerva cu zbor charter direct prin DERTOUR?

Pentru turiștii care își doresc să descopere destinații îndepărtate, DERTOUR propune programe charter directe către Maldive, Thailanda, Vietnam, Oman, Capul Verde, Zanzibar și Kenya, în funcție de rută și perioada de operare.

Portofoliul include atât destinații potrivite pentru relaxare la plajă, cât și experiențe exotice în care turiștii pot combina sejurul cu explorarea culturii și a atracțiilor locale.

Printre ofertele disponibile se numără:

Oman – de la 699 euro/persoană, 7 nopți, Soft All Inclusive;

Cap Verde – de la 1.099 euro/persoană, 7 nopți, All Inclusive;

Maldive – de la 1.399 euro/persoană, 7 nopți;

Thailanda – de la 1.499 euro/persoană, 7 nopți, mic dejun;

Vietnam – de la 1.599 euro/persoană, 7 nopți, All Inclusive.

Tarifele sunt exprimate per persoană și includ zborul, bagajele, transferul aeroport – hotel – aeroport, cazare cu regimul de masă menționat și asistență turistică în destinație. Disponibilitatea și serviciile incluse diferă în funcție de pachet și data plecării.

4. Cum poți câștiga un autoturism BYD dacă îți rezervi vacanța până la 30 noiembrie?

Pe lângă tarifele promoționale și posibilitatea de a rezerva cu avans redus, DERTOUR derulează până la finalul lunii noiembrie o campanie prin care turiștii pot câștiga un autoturism BYD Dolphin G DM-i.

Mecanismul este simplu: orice turist care achiziționează până la 30 noiembrie 2026 inclusiv un pachet turistic eligibil, care include loc preferențial în avion, este înscris automat în tragerea la sorți.

Nu este necesară o înscriere separată. Condiția de participare este achiziționarea unui pachet care îndeplinește criteriul privind locul preferențial, conform regulamentului campaniei. Extragerea câștigătorului este programată pentru 21 decembrie 2026.

5. Cum poți beneficia online de ofertele Târgului de Turism DERTOUR?

Stai fără griji dacă nu ai ajuns la târg! Încă poți beneficia de ofertele pregătite de DERTOUR. Acestea sunt disponibile și online, până la 30 noiembrie 2026 inclusiv, astfel încât turiștii pot consulta pachetele, compara hotelurile și alege vacanța potrivită direct de pe site.

„Recomandăm turiștilor să profite de această perioadă pentru a-și planifica vacanțele din 2027. Acum sunt disponibile unele dintre cele mai atractive tarife ale anului, iar rezervarea din timp oferă avantajul unei selecții mai largi de hoteluri și perioade de călătorie. În plus, contextul costurilor de transport, inclusiv evoluția prețului combustibilului, face ca planificarea anticipată a bugetului să fie importantă. Prin ofertele noastre, posibilitatea de a rezerva cu un avans de la 15% și campania prin care turiștii pot câștiga un autoturism BYD, ne dorim să le oferim cât mai multe motive să își transforme planurile de vacanță în rezervări', declară Cosmin Marinof, CEO DERTOUR România.

Ofertele pot fi consultate și rezervate pe www.dertour.ro, precum și în agențiile DERTOUR din țară. Tarifele promoționale, beneficiile Târgului de Turism și campania BYD sunt disponibile până la 30 noiembrie 2026, în condițiile specifice fiecărei oferte.

Despre DERTOUR România

DERTOUR România face parte din DERTOUR Group, unul dintre cei mai importanți operatori de turism din Europa, parte a grupului REWE. Cu o rețea de 56 de agenții în România, peste 350 de profesioniști și un portofoliu de peste 3.500 de hoteluri, compania oferă o gamă variată de produse turistice, de la sejururi charter și destinații exotice până la circuite și city break-uri.

Nu mai amâna planificarea următoarei vacanțe! Profită de cele mai atractive tarife ale anului, rezervă până la 30 noiembrie 2026 și bucură-te de avantajele ofertelor DERTOUR, inclusiv de posibilitatea de a câștiga un autoturism BYD.

Descoperă toate ofertele și rezervă online pe www.dertour.ro sau în oricare dintre agențiile DERTOUR din țară. Vacanța ta pentru 2027 începe cu o rezervare făcută la momentul potrivit!

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