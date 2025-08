Top 10 fraze în engleză care îl ajută pe copil să se simtă independent în vacanță

Vacanțele în străinătate nu sunt doar aventuri excelente pentru copii, ci și oportunități de îmbunătățire a abilităților lingvistice și de descoperire a unor culturi noi. Ca atare, cunoașterea unor fraze uzuale în engleză – una dintre limbile care facilitează comunicarea globală – oferă călătoriilor o notă mai plăcută, iar micuților un sentiment de independență și securitate.

Conform unui studiu realizat anul acesta de Novakid, școala online de engleză pentru cei cu vârste între 4-12 ani, 75% dintre părinții români consideră vara ca fiind o perioadă perfectă pentru a-și trimite copiii în vacanțe de învățare. Din dorința de a face aceste aventuri mai distractive, platforma EdTech prezintă câteva date interesante despre studierea englezei în contexte internaționale, dar și 10 fraze care îi ajută pe juniori să fie mereu pregătiți în astfel de excursii.

Interesul părinților români pentru vacanțele de studiu în străinătate

Exersarea limbii engleze în mod natural, prin activități adaptate vârstei, este o practică plină de eficiență. Jocurile de rol care fac referire la situații reale, precum „M-am rătăcit', „Vreau să comand un suc' sau „Vreau să merg la toaletă', încurajează învățarea noilor termeni prin plasarea lor în contexte specifice. Listele cu structuri simple de vocabular ori cartonașele cu ilustrații sprijină deopotrivă memorarea, iar aplicațiile educaționale sau cântecele pot fi instrumente utile pentru transformarea repetiției în plăcere.

Potrivit sondajului amintit anterior, vacanțele de studiu în străinătate reprezintă o alternativă din ce în ce mai populară, luată în considerare de 57% dintre părinții români – însă fără a ști exact când să o planifice. Printre principalele aspectele care îi motivează pe adulți să îmbunătățească abilitățile de engleză ale copiilor se numără: dezvoltarea personală (62%), oportunitățile de angajare (60%) și șansa unei cariere internaționale (52%). Cât despre destinațiile favorite pentru astfel de experiențe formative, Marea Britanie (56%), SUA (28%) și Canada (12%) ocupă primele 3 poziții din topul respondenților.

Cum poate fi încurajată comunicarea în engleză prin structuri cheie

Și totuși, indiferent de locație, este important ca cel mic să cunoască anumite fraze cheie în engleză. Pentru a facilita învățarea și memorarea lor, se recomandă împărțirea expresiilor pe categorii distincte. În acest fel, copilul nu numai că le va interioriza mai repede, dar va pricepe și mai bine când și cum să le folosească.

Siguranță și situații de urgență

În cazul în care cel mic se rătăcește sau are parte de o împrejurare îngrijorătoare, ar trebui să știe cum să spună că are nevoie de ajutor. O poate face folosind următoarele propoziții:

Im lost – M-am rătăcit

Can you help me? – Mă poți ajuta?

I dont know this person – Nu cunosc această persoană

Call my parents – Sună-mi părinții

Can you call my mom / dad? – Poți să-mi suni mama / tatăl?

De asemenea, este de dorit ca juniorul să aibă la el un bilețel sau o brățară cu numărul de contact al părinților, lucru foarte util în momentele stresante.

Informații despre propria persoană

Dacă juniorul se întâlnește cu un străin, personalul hotelului sau cu agenții de la securitate, ar trebui să fie capabil să ofere următoarele informații:

My name is… – Numele meu este…

I am X years old – Am X ani

În plus, este esențial să știe cum să-și pronunțe corect numele în limba engleză, mai ales dacă varianta în limba română ar putea fi greu de înțeles.

Satisfacerea nevoilor de bază

Chiar și în activitățile cotidiene, aparent simple, capacitatea de exprimare a nevoilor oferă copilului un sentiment de autonomie. Prin urmare, trebuie să fie familiarizat cu structurile:

I need the toilet – Am nevoie la toaletă

Im hungry / Im thirsty – Îmi este foame / Îmi este sete

Aceste expresii se pot practica în mod regulat și în contexte diverse, cum ar fi în timpul unei plimbări sau al unui prânz, pentru ca micuțul să poată observa cum se folosesc în mod natural.

Expresii de politețe și situații sociale

Simple de pronunțat și reținut, formulele de politețe sunt nelipsite din vocabular. Aceste enunțuri îl vor ajuta pe junior nu doar în restaurante, ci și în interacțiunile cu personalul hotelului sau cu alți copii:

Please / Thank you / Excuse me – Te rog / Mulțumesc / Scuze

Mai mult decât atât, oferă o ocazie excelentă de a discuta despre politețe în diferite culturi și de a construi obiceiuri pozitive de exprimare.

Despre importanța unui mediu imersiv în procesul de studiu

Învățarea frazelor de bază în limba engleză este una dintre cele mai simple, dar eficiente modalități de a pregăti un copil pentru o călătorie în străinătate. Aceasta îi conferă un sentiment de independență, îi permite să reacționeze rapid în situații stresante și îl ajută să se adapteze mai bine într-un mediu necunoscut. Ca părinte, îi poți oferi micuțului tău un cadru de învățare antrenant – cu lecții interesante, povești, jocuri și videoclipuri – prin intermediul platformelor EdTech. Astfel, va avea acces la o multitudine de profesori bine pregătiți și la metode interactive de predare, precum răspunsul fizic total (TPR), care presupune folosirea gesturilor și a mimicii pentru o asimilare facilă a informațiilor. Dacă vrei ca juniorul tău să deprindă engleza într-un mediu de studiu imersiv, îl poți înscrie la o lecție de probă gratuită!

Sursa foto: novakid.ro

