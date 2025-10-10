Ținute de birou pentru toamna 2025: cum să arăți stylish și profesional în același timp?

Homepage  / Advertorial
  de  ELLE
Ținute de birou pentru toamna 2025: cum să arăți stylish și profesional în același timp?

„Ce porți la birou toamna asta? Costumul clasic sau jacheta cu croială masculină? Un pulover oversized sau o rochie cu imprimeu retro?' Dacă te-ai surprins căutând răspunsuri în fața dulapului dimineața, acest articol e pentru tine.

Toamna aduce cu ea nu doar frunze aurii și temperaturi schimbătoare, ci și provocarea garderobei office. Îți dorești să transmiți seriozitate, dar și să-ți pui în valoare personalitatea. Să fii comodă, dar și rafinată. Sună complicat? Nu trebuie să fie!

Hai să descoperim împreună ce tip de ținute îți garantează succesul la birou în sezonul de toamnă 2025. Vei afla care sunt piesele must-have, cum să te inspiri din filme și pop culture, dar și unde să găsești articole practice și elegante pentru garderoba ta. Rămâi până la final, pentru că avem și un pont prețios care îți va salva diminețile!

Cuprins:

1. Paleta cromatică a toamnei 2025: tonuri calde, dar îndrăznețe

2. Sacoul: piesa de rezistență

3. Pantalonii office: confort și rafinament în tonuri de auriu și cărămiziu

4. Rochiile de toamnă la birou: un plus feminitate cu aer de girlboss

5. Puloverele și tricotajele smart casual, vedetele incontestabile ale toamnei

6. Bluzele elegante, cheia outfit-ului versatil

7. Fustele clasice, baza garderobei de toamnă

8. Accesorii care fac diferența

9. Încălțămintea de birou: confortul întâlnește stilul în sezonul scorțișoarei și layering-ului inteligent

10. Cum să jonglezi între formal și casual toamna aceasta?

1. Paleta cromatică a toamnei 2025: tonuri calde, dar îndrăznețe

Toamna nu înseamnă doar nuanțe de maro și bej. Anul acesta, marile case de modă aduc pe podiumuri o combinație îndrăzneață între clasic și futurist:

  • Portocaliu ars și teracotă – pentru un vibe cozy, dar profesional.
  • Bleumarin și antracit – alternative elegante la negru.
  • Verde salvie și kaki – inspirate din natură, ușor de integrat în ținutele office.
  • Accente metalice discrete – pe nasturi, curele sau pantofi, pentru un strop de glam.

2. Sacoul: piesa de rezistență

Fie că vorbim despre croieli masculine sau variante cu talie bine definită, sacoul rămâne regele garderobei office. Toamna 2025 propune:

  • Sacouri oversized cu umeri structurați – inspirați din estetica anilor 80.
  • Modele cu imprimeuri subtile (carouri, dungi fine) pentru un look sofisticat.
  • Sacouri din stofă groasă sau tweed – perfecte pentru zilele reci.

Un sacou bine ales nu doar că te salvează în fața colegilor sau la o prezentare importantă, dar îți oferă și siguranța că ești mereu „on point'. Gândește-te la stilul impecabil al personajului Jessica Pearson din „Suits'.

3. Pantalonii office: confort și rafinament în tonuri de auriu și cărămiziu

Tendințele anului 2025 se concentrează pe versatilitate și confort. Printre cele mai populare opțiuni se numără:

  • Pantalonii cu croială dreaptă și talie medie – ideali pentru circumstanțe mai formale.
  • Pantalonii culottes din stofă fluidă care aduc un aer artistic și modern ținutei.
  • Modelele wide-leg – perfecte pentru a fi combinate cu tocuri medii.

Inspiră-te din look-urile purtate de Anne Hathaway în „The Intern' deoarece simplitatea poate fi cheia unui stil memorabil!

4. Rochiile de toamnă la birou: un plus feminitate cu aer de girlboss

Rochiile office sunt o alegere excelentă atunci când vrei să reduci timpul de pregătire dimineața. Sezonul acesta se poartă:

  • Rochii cu croială midi și cordon în talie.
  • Modele cu imprimeuri geometrice pentru un look fresh.
  • Rochii cu guler tip cămașă elegante și practice.

Vrei să afli un exemplu din sfera pop culture? Outfit-urile sofisticate ale Oliviei Pope din „Scandal' merită copiate – o prezență mereu impecabilă, mereu memorabilă.

5. Puloverele și tricotajele smart casual, vedetele incontestabile ale toamnei

Puloverul nu mai este doar o piesă de weekend. În 2025, reinterpretările sale îl fac perfect pentru birou. Iată după ce modele ar trebui să te uiți la următorul shopping spree:

  • Pulovere fine din cașmir sau merino în culori neutre.
  • Cardigane lungi purtate cu curea în talie.
  • Pulovere cu guler înalt combinate cu pantaloni eleganți.

Acestea te ajută să treci ușor de la o ședință la o cafea în oraș, fără a-ți compromite stilul personal.

6. Bluzele elegante, cheia outfit-ului versatil

Când vine vorba de ținute de birou feminine și adaptabile, bluzele elegante sunt un must. De la modele cu volane discrete la cele minimaliste, bluzele îți oferă libertatea de a jongla între stiluri.

Așadar, dacă vrei să-ți reîmprospătezi garderoba, găsești o varietate de bluze elegante de damă pe dyfashion.ro, un site unde hainele și accesoriile feminine sunt alese cu grijă pentru a îmbina rafinamentul cu funcționalitatea. De exemplu, poți alege modele clasice pentru ședințe importante sau variante cu imprimeuri pentru zile mai relaxate.

7. Fustele clasice, baza garderobei de toamnă

Nicio garderobă office nu e completă fără fuste. În toamna 2025, designerii propun:

  • Fuste creion din materiale elastice pentru confort maxim.
  • Fuste plisate midi – o notă romantică, dar potrivită mediului profesional.
  • Fuste cu detalii asimetrice – ideale pentru fashionistele curajoase.

Numai imaginează-ți o scenă din „Sex and the City', în care Carrie Bradshaw ar putea transforma o fustă plisată într-un moment iconic de street style. Dreamy, right?

8. Accesorii care fac diferența

Ținuta office nu este completă fără câteva detalii atent alese. În sezonul de toamnă 2025 se poartă:

  • Curelele late care marchează talia și adaugă structură.
  • Gențile bucket sau tote care rămân preferatele pentru birou.
  • Cerceii mici și brățările minimaliste care adaugă un plus de eleganță.

9. Încălțămintea de birou: confortul întâlnește stilul în sezonul scorțișoarei și layering-ului inteligent

Pantofii sunt, de multe ori, piesa care dictează întreaga ținută. Toamna 2025 aduce:

  • Pantofi cu toc mediu bloc – eleganți și comozi.
  • Loafers din piele cu detalii metalice.
  • Cizme scurte tip ankle boots pentru zilele ploioase.

Un look cu pantofi loafers și sacou oversized amintește de stilul androgin al Dianei, Prințesa inimilor, care rămâne o sursă de inspirație pentru multe femei.

10. Cum să jonglezi între formal și casual toamna aceasta?

Nu toate birourile cer același dress code. De aceea, este important să știi cum să-ți adaptezi outfiturile:

  • Formal: sacou structurat, cămașă clasică, pantaloni slim-fit.
  • Smart casual: bluză elegantă, pantaloni wide-leg și loafers.
  • Casual Friday: jeans închiși la culoare cu o cămașă lejeră.

Această flexibilitate îți oferă șansa să-ți exprimi personalitatea fără a compromite profesionalismul.

După cum ai văzut, toamna 2025 îți oferă libertatea de a experimenta cu texturi, culori și croieli, fără a pierde din vedere regulile de bază ale stilului office: eleganță, rafinament și funcționalitate. Inspiră-te din filme, din pop culture sau din trendurile internaționale, dar adaptează-le la propriul tău ritm și la specificul locului de muncă.

Ține minte: o garderobă bine gândită îți conferă un look impecabil și încredere în fiecare zi!

Sursa foto: pexels.com

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Podurile din Madison County si Intoarcerea in Madison County - Ediția nr. 46 (Romane Nemuritoare) Podurile din Madison County si Intoarcerea in Madison County - Ediția nr. 46 (Romane Nemuritoare) 42.28 RON Cumpără acum
Vulpea si Cainele - Ediția nr. 36 (Disney. Ediția de platină)! Vulpea si Cainele - Ediția nr. 36 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
Peter Pan: Intoarcerea in Tara de Nicaieri - Ediția nr. 35 (Disney. Ediția de platină)! Peter Pan: Intoarcerea in Tara de Nicaieri - Ediția nr. 35 (Disney. Ediția de platină)! 20.9 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 4 (Vol. 7 + 8) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 4 (Vol. 7 + 8) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 3 (Vol. 5 + 6) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 3 (Vol. 5 + 6) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 2 (Vol. 3 + 4) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 2 (Vol. 3 + 4) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 1 (Vol. 1 + 2) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 1 (Vol. 1 + 2) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum

Recomandari
Crocs Cozzzy Collection – confort absolut, stil inconfundabil
Advertorial
Crocs Cozzzy Collection – confort absolut, stil inconfundabil
Destinații de vacanță frecventate de români și aeroporturile unde se pierd cele mai multe bagaje + ce poți face pentru a te proteja
Advertorial
Destinații de vacanță frecventate de români și aeroporturile unde se pierd cele mai multe bagaje + ce poți face pentru a te proteja
Sofwave: Inovația în rejuvenarea facială pe care trebuie să o încerci
Advertorial
Sofwave: Inovația în rejuvenarea facială pe care trebuie să o încerci
Eleganță, atitudine și feminitate în modă
Advertorial
Eleganță, atitudine și feminitate în modă
Cum să-ți protejezi telefonul împotriva atacurilor cibernetice
Advertorial
Cum să-ți protejezi telefonul împotriva atacurilor cibernetice
#farafiltre: Sensodyne celebrează Ziua Mondială a Zâmbetului printr-o campanie dedicată conexiunilor reale într-o lume supra-digitalizată
Advertorial
#farafiltre: Sensodyne celebrează Ziua Mondială a Zâmbetului printr-o campanie dedicată conexiunilor reale într-o lume supra-digitalizată
Libertatea
Câți bani a câștigat Mara Bănică după ce a rezistat cinci săptămâni la Asia Express 2025. Suma primită de la Antena 1
Câți bani a câștigat Mara Bănică după ce a rezistat cinci săptămâni la Asia Express 2025. Suma primită de la Antena 1
Doina Teodoru, surprinsă în brațele unui alt bărbat după despărțirea de Cătălin Scărlătescu. E sosia juratului de la MasterChef
Doina Teodoru, surprinsă în brațele unui alt bărbat după despărțirea de Cătălin Scărlătescu. E sosia juratului de la MasterChef
Mara Bănică, mesaj după ce a fost eliminată de la Asia Express 2025. Cui i-a mulțumit: „Voi, de fapt, sunteți eroii Asia Express!”
Mara Bănică, mesaj după ce a fost eliminată de la Asia Express 2025. Cui i-a mulțumit: „Voi, de fapt, sunteți eroii Asia Express!”
Minodora nu calcă, nu spală și nici nu face curățenie în casă. Ce părere are soțul ei: „Acesta a fost chiar răsfățul meu dintotdeauna”
Minodora nu calcă, nu spală și nici nu face curățenie în casă. Ce părere are soțul ei: „Acesta a fost chiar răsfățul meu dintotdeauna”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Publicitate
Soluția care te scapă rapid de durere!
Soluția care te scapă rapid de durere!
Drumul de la idee la casa de vis
Drumul de la idee la casa de vis
O destinație de vacanță din ce în ce mai populară! Află mai multe
O destinație de vacanță din ce în ce mai populară! Află mai multe
Leoo Dumitru: „Cel mai mult îmi place să vizitez restaurante” | Madrí Excepcional x ELLE
Leoo Dumitru: „Cel mai mult îmi place să vizitez restaurante” | Madrí Excepcional x ELLE
Antena 1
Mesajul Marei Bănică după eliminarea de la Asia Express: „Am mers până la jumătate”
Mesajul Marei Bănică după eliminarea de la Asia Express: „Am mers până la jumătate”
Cum arăta Claudia Florescu de la Insula Iubirii sezonul 7 fără extensii și acid în buze. Transformare neașteptată
Cum arăta Claudia Florescu de la Insula Iubirii sezonul 7 fără extensii și acid în buze. Transformare neașteptată
Iubita lui Toto Dumitrescu este însărcinată! Actorul are un motiv de bucurie, deși trece printr-o perioadă extrem de grea
Iubita lui Toto Dumitrescu este însărcinată! Actorul are un motiv de bucurie, deși trece printr-o perioadă extrem de grea
TJ Miles și Francisca, pas important înainte de venirea pe lume a copilului: „Pe viață” Au surprins pe toată lumea
TJ Miles și Francisca, pas important înainte de venirea pe lume a copilului: „Pe viață” Au surprins pe toată lumea
Unica.ro
Fiul celebrei artiste a murit! Tragedia care zguduie lumea mondenă. „Cu profundă tristețe anunț trecerea în neființă...”
Fiul celebrei artiste a murit! Tragedia care zguduie lumea mondenă. „Cu profundă tristețe anunț trecerea în neființă...”
Cuplul momentului în showbizul românesc! Stai să vezi cu cine se iubește George Burcea după Andreea Bălan și Viviana Sposub!
Cuplul momentului în showbizul românesc! Stai să vezi cu cine se iubește George Burcea după Andreea Bălan și Viviana Sposub!
„Doamne, ce mi-aș dori să vină salvarea să mă ia... să mă ducă la Obregia”. Ce s-a întâmplat cu Delia Matache. Artista și-a îngrijorat fanii cu un mesaj video
„Doamne, ce mi-aș dori să vină salvarea să mă ia... să mă ducă la Obregia”. Ce s-a întâmplat cu Delia Matache. Artista și-a îngrijorat fanii cu un mesaj video
Ce prezență! Fără machiaj, cu un decolteu subtil, tocuri și o ținută comentată de toți criticii de modă. Nu am mai văzut-o așa pe iubita lui Ilie Bolojan în public! Imaginile sunt deja virale!
Ce prezență! Fără machiaj, cu un decolteu subtil, tocuri și o ținută comentată de toți criticii de modă. Nu am mai văzut-o așa pe iubita lui Ilie Bolojan în public! Imaginile sunt deja virale!
catine.ro
Trei semne zodiacale atrag succesul financiar în ziua de 11 octombrie 2025. Află dacă te numeri printre ele
Trei semne zodiacale atrag succesul financiar în ziua de 11 octombrie 2025. Află dacă te numeri printre ele
Horoscopul zilei de 11 octombrie 2025. Gemenii se simt împliniți. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 11 octombrie 2025. Gemenii se simt împliniți. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Meghan Markle și Prințul Harry, apariție rară pe covorul roșu la New York. Cei doi au zâmbit timid în fața camerelor
Meghan Markle și Prințul Harry, apariție rară pe covorul roșu la New York. Cei doi au zâmbit timid în fața camerelor
Produsele de skincare pe care nu e indicat să le mai cumperi. Dermatologii susțin că sunt „o risipă de bani”
Produsele de skincare pe care nu e indicat să le mai cumperi. Dermatologii susțin că sunt „o risipă de bani”
Mai multe din advertorial
Tehnologia discretă care transformă felul în care trăim feminitatea
Tehnologia discretă care transformă felul în care trăim feminitatea
Advertorial

Există momente în viața fiecărei femei în care corpul dictează ritmul, iar zilele delicate ale lunii pot schimba complet modul în care ne simțim și interacționăm cu lumea din jur.

+ Mai multe
Gala care a celebrat succesul: Leaders and Influencers Awards, spectacolul excelenței la București
Gala care a celebrat succesul: Leaders and Influencers Awards, spectacolul excelenței la București
Advertorial

+ Mai multe
Frumusețea se învață cu răbdare, se practică cu pasiune și se trăiește cu bucurie
Frumusețea se învață cu răbdare, se practică cu pasiune și se trăiește cu bucurie
Advertorial

Toamna aduce un echilibru aparte: este despre transformare, începuturi noi și încrederea care vine odată cu experiența.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando
Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC