Summer Well Festival încheie cea de-a 13-a ediție printr-un spectacol pur și simplu magnific

Timp de 3 zile, peste 30 de artiști au creat o atmosferă memorabilă pe cele 24 de hectare ale Domeniului Știrbey. Muzică, artă și oameni care au simțit energia unică Summer Well. Ultima zi a festivalului Summer Well a fost apogeul unui weekend extraordinar, adunând din nou zeci de mii de participanți dornici să se bucure de muzică bună și de o atmosferă inegalabilă.

Stone, Joker Out, Keane și Two Door Cinema Club au oferit show-uri spectaculoase pe Main Stage, lăsând publicul în extaz. În timp ce, pe Sunset Stage le-am auzit vocile și versurile superbe ale Paulinei și ale lui Rareș. Cei doi au pregătit publicul pentru momentul unic și plin de emoție oferit de Lucky Love.

Hollow Idols Stage-ul a continuat să fie epicentrul experiențelor alternative, iar Electro Punk Stage a găzduit trupa PLANT și On The Block, fiecare cu un dinamism și o vitalitate distincte, combinând senzațional punk-ul cu trap-ul. Nu în ultimul rând, A-Trak a încheiat seara la After Party Stage cu un spectacol de neuitat.

Atmosfera unică a festivalului a fost susținută de diverse activități și instalații care au transformat locația într-un adevărat paradis al distracției. De la zonele de relaxare la spațiile care transpuneau superbitatea artelor vizuale, fiecare element a contribuit la crearea unei experiențe complete și pline de magie.

Suntem convinși astfel că participanții au trăit din plin fiecare moment, iar energia și bucuria au fost cuvintele de ordine ale celei de-a 13-a ediție.

Summer Well Festival și-a consolidat încă o dată statutul de eveniment de referință în peisajul festivalurilor de vară, lăsând în urmă amintiri de neprețuit și promisiunea unei ediții viitoare la fel de strălucite.

„Ne dorim ca succesul acestei ediții să fie apreciat ca un efort comun al tuturor celor prezenți: industria muzicală și culturală nu înseamnă doar artiști, ci și viața și pasiunile noastre, dorința de a fi împreună și de a ne bucura de momentele petrecute alături de cei dragi.” – declară Claudia Cramaroc, Manager Comunicare și Marketing.

În spatele cortinei e nevoie și de o serie de sponsori și parteneri media care să ajute în materializarea atmosferei specifice Summer Well, și anume: Orange, ING, Becks, glo, Pepsi, Bacardi, Jagermeister, Martini, Red Bull, Jack Daniels, Bombay Saphire, Mega Image, Tazz, Fashion Days, Converse, MedLife, Ford, alpro, Lays, Vitamin Aqua, CeraVe, Vichy, La Roche Posay, E-ON, Persil, Schwarzkopf, Pantene, Remington, Academia de Studii Economice din București, FABIZ, Bucharest Business School, BoConcept și Transalpina.

Dacă te regăsești printre cei care au fost fermecați de atmosfera Summer Well, bucurându-se la maxim de fiecare moment, îți mulțumim. Așa cum v-am obișnuit, a 14-a ediție va avea loc în 2025 în a doua săptămână din august, în perioada 8-10 august, la Domeniul Știrbey Vodă, biletele Super Early Bird fiind deja puse în vânzare pe www.summerwell.ro .

Despre Summer Well:

Mai mult decât un festival de muzică, Summer Well este o întreagă experiență ce va avea loc în perioada 8-10 august 2025, într-o locație unică, ce ne este casă încă de la început, Domeniul Știrbey din Buftea. În 2025, Summer Well va sărbători 14 ani de la înființare.

