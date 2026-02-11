Streetwear-ul, rescris prin estetica Maison Couture

Streetwear-ul nu mai este de mult doar o formă de exprimare casual. Astăzi, el devine un limbaj vizual complex, o platformă de dialog între modă, cultură urbană și identitate personală. La Maison Couture, streetwear-ul este reinterpretat dintr-o perspectivă high fashion, unde fiecare piesă este aleasă pentru impactul său estetic, pentru modul în care se integrează într-o garderobă construită conștient și pentru felul în care vorbește despre stilul actual.

Aceasta este moda orașului, dar privită printr-o lentilă rafinată. Este despre volum, proporții și layering, despre contraste bine dozate și detalii care schimbă complet o apariție. Streetwear-ul devine sofisticat, fără să își piardă energia. Cool, fără să fie ostentativ.

O estetică urbană, cu ADN couture

Selecția Maison Couture explorează zona în care piesele iconice de streetwear sunt elevate prin croieli precise, materiale premium și branding recognoscibil. Tricourile statement — de la modelele grafice Off-White, până la reinterpretările rafinate din bumbac semnate Missoni sau tricourile Burberry cu logo și efect check estompat — devin puncte de plecare pentru construcții de styling cu impact vizual puternic.

Hanoracele și piesele cu influențe sporty sunt repoziționate într-un context fashion, precum hoodie-urile Emporio Armani sau seturile Burberry cu gradient check, care mută zona de loungewear în registrul stilului urban sofisticat. În același timp, piese precum fusta mini Burberry cu wrap design sau topurile cu linie curată aduc un contrast de feminitate modernă în mixul urban.

Accesoriile și încălțămintea completează acest dialog dintre confort și declarație vizuală: rucsacurile Burberry cu motiv check devin elemente de stil, nu doar funcționale, iar sneakersii Off-White — de la modelele Out of Office până la variantele cu detalii Arrow sau accente glow — definesc acea zonă în care cultura sneaker întâlnește moda de podium.

Este o abordare care încurajează mixul – între casual și statement, între minimalism și expresivitate. Brandurile cu ADN puternic se întâlnesc într-un dialog vizual coerent, în care logo-ul nu este un simplu simbol, ci o parte din identitatea look-ului. Fiecare piesă este gândită să funcționeze atât individual, cât și în combinații curajoase, adaptate ritmului urban.

Streetwear pentru o nouă generație

Maison Couture propune un streetwear care se adresează unei generații tinere, conectate la tendințe globale, dar interesate de calitate, design și autenticitate. Este despre libertatea de a construi un stil personal, despre încrederea de a purta piese cu atitudine și despre plăcerea de a experimenta, fără a face compromisuri estetice.

Aceasta nu este moda regulilor stricte, ci moda interpretării. O garderobă care se adaptează orașului, care trece natural de la zi la seară și care reflectă un stil de viață dinamic, contemporan.

Maison Couture – streetwear-ul ca formă de lux modern

Prin această selecție, Maison Couture reafirmă ideea că streetwear-ul poate fi sofisticat, editorial și relevant dincolo de trenduri. Este o invitație de a privi moda urbană ca pe o expresie a stilului personal, filtrată printr-o estetică curată și bine definită.

Selecția este disponibilă în magazinul Maison Couture din Băneasa Shopping City.

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro