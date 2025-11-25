Shark Beauty intră oficial pe piața din România cu lansarea revoluționarului sistem de coafare Shark Glam™

Shark Beauty, divizia de beauty tech a grupului american Shark Ninja, lansează oficial în România Shark Glam™, cel mai nou sistem multifuncțional de hairstyling care combină performanța profesională, protecția firului de păr și inovația tehnologică de ultimă generație. Creat pentru femeia modernă care își dorește rezultate ca la salon acasă, Shark Glam™ reunește într-un singur aparat trei funcții esențiale – uscare, netezire și coafare, fără deteriorare termică.

Noul Multistyler 6 în 1 Shark Glam™ Ceramic HD6051SEU este conceput să ofere o experiență completă de styling, adaptabilă tuturor tipurilor de păr – de la drept la afro (1A–4C). Sistemul folosește o combinație unică de flux de aer direcționat și plăci ceramice controlate termic, care acționează simultan pentru a modela părul în timp ce îl usucă, menținându-i elasticitatea și strălucirea naturală.

Prin designul special al canalelor de aer, Glam™ creează un efect de curbare a fluxului de aer (efectul Coanda), care atrage automat șuvițele de păr în jurul capetelor de coafare.

Această mișcare naturală permite ondularea uniformă fără cleme, prinderi sau supraîncălzire, oferind bucle lejere, definite, fără efort.

Tehnologia Heat-Controlled Ceramic & Powerful Airflow monitorizează temperatura de sute de ori pe secundă, menținând un echilibru constant între fluxul de aer și căldura plăcilor. Acest sistem previne fluctuațiile termice care pot deteriora cuticula părului, reducând riscul de rupere și electrizare.

Plăcile ceramice sunt finisate cu un strat protector anti-static, care distribuie căldura uniform, netezește instant firele rebele și conferă un aspect lucios, mătăsos și durabil. Produsul vine cu mai multe accesorii adaptate oricărui tip de păr: capătul tip placă Silki, perie cu aer cald Glossi, ondulatoare Auto-Wrap cu tehnologie Coandă, concentrator pentru styling, Accesoriu Gloss pentru finisare și o geantă de depozitare încăpătoare.

Intrarea Shark Beauty pe piața din România deschide un nou capitol de hairstyling inteligent de acasă. Venim cu soluții create pentru nevoile reale ale consumatorilor, iar Shark Glam™ este primul exemplu: un sistem complet care combină puterea aerului cu precizia ceramicii pentru rezultate profesionale, rapide și sigure. Un produs intuitiv, eficient și fără compromisuri pentru sănătatea părului.', a declarat Mădălina Mihăilescu, Marketing Manager Shark Ninja, Perform Distribution.

Lansarea oficială a brandului Shark Beauty în România a fost marcată printr-un eveniment exclusiv organizat pe 20 noiembrie 2025, sub conceptul „Viitorul este GLAM'. Peste 60 de invitați – influenceri, hairstyliști, jurnaliști de beauty & lifestyle și parteneri strategici – au descoperit și testat în premieră noul Shark Glam™, prin demonstrații live, sesiuni interactive de styling și prezentări dedicate produsului.

Despre Shark Beauty

Fondată în 2022, Shark Beauty este divizia de hairstyling a grupului Shark Ninja, lider global în tehnologii inteligente pentru casă. Brandul aduce în domeniul frumuseții aceeași precizie inginerească ce a redefinit milioane de locuințe la nivel mondial, prin produse performante, sigure și intuitive.

Despre PERFORM DISTRIBUTION

Brandul Shark este prezent în România prin unicul importator și distribuitor PERFORM DISTRIBUTION, partener strategic în dezvoltarea și extinderea Shark pe piața locală. Prin parteneriatul dedicat cu Shark Ninja, PERFORM DISTRIBUTION contribuie la creșterea vizibilității și accesibilității produselor inovatoare Shark pentru consumatorii români.

Foto: Sharkninja Operating LLC

