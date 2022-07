Se dă start castingului “Tu urmezi!”, show-ul revoluţionar, prezentat de Dan Negru, ce va începe în toamnă, la Kanal D

Întrebări din diverse domenii, dar şi distracţie la maximum îi aşteaptă pe viitorii concurenţi ai emisiunii

Tu urmezi!', unicul game show din România în care se stă la coadă la distracţie şi care îmbină entertainmentul de calitate şi intrebările de perspicacitate şi cultură generală, îşi caută concurenţii! Toţi cei care sunt interesaţi să participe la show-ul prezentat de Dan Negru şi să câştige premii uriaşe se vor putea înscrie la casting pe pagina casting.kanald.ro . Îi aşteaptă o provocare plină de tensiune, emoţie, bucuria câştigurilor şi un spectacol total de televiziune!

Perspicacitatea, cunoştintele de cultură generală, prezenţa de spirit sunt printre atuurile ce îi pot face pe concurenţi castigatorii acestui game show pentru toată familia, care a cucerit publicul din lumea intreagă.

Vă aşteptăm la prima coadă la cultura generală din istoria televiziunii din România!', a spus Dan Negru.

Tu urmezi!' este un format internaţional revolutionar prin continutul inedit, combinaţie de enternainment şi concurs de cultură generală (original: Next One'), care a fost difuzat prima dată în Italia, în 2013. Datorită impactului uriaş înregistrat asupra publicului, a fost cumpărat de numeroase ţări precum Spania, Ungaria, Canada, Albania, Polonia, Brazilia etc. Din toamnă, şi românii vor avea parte de acest show total, prezentat de regele entertainmentului românesc, Dan Negru.

Nu pierdeţi ocazia de a intra în caruselul emoţiilor, la coada senzatională la distracţie, întrebări din diverse domenii, precum şi premii uriaşe! Tu urmezi!' îşi aşteaptă potenţialii concurenţi pe casting.kanald.ro .

