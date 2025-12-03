Revelion 2026 la Patio Bistro: o cină dedicată eleganței și gustului, cu influențe din gastronomia franceză

Revelion 2026 la Patio Bistro: o cină dedicată eleganței și gustului, cu influențe din gastronomia franceză

Bistro Patio întâmpină trecerea dintre ani cu o cină specială, construită în jurul ingredientelor de sezon, al tehnicilor moderne de bucătărie și al inspirației din gastronomia franceză. Meniul este creat de Chef Pavel Gherghe, în colaborare cu Somelierul și Owner-ul Andrei Popa, și propune un parcurs culinar rafinat, în mai multe etape, într-o atmosferă caldă și elegantă.

Situat în zona de nord a Bucureștiului, Patio Bistro a devenit un loc apreciat pentru atenția la detaliu, pentru meniurile sezoniere și pentru modul în care aduce împreună bucătăria modernă și ingredientele locale. Pentru seara de 31 decembrie, echipa propune o cină în ritm lent, dedicată celor care aleg să sărbătorească într-un cadru intim, prin gust și conversație.

Un meniu inspirat din gastronomia franceză, reinterpretat pentru seara de Revelion

Seara debutează cu Champagne & Caviar': o linguriță de caviar Heritage servită pe o cremă fină de conopidă cu ulei de lămâie și o picătură de Champagne. Un început care marchează tonul elegant al cinei.

Urmează o succesiune de preparate construite în jurul tehnicilor și influențelor franceze:

Choux cald cu cremă de brânză de capră și trufe, inspirat de patiseria franțuzească, servit cu gel de vin Porto și trufe negre;

Carpaccio de Saint-Jacques, asezonat cu yuzu, lime și sare de Guérande, completat cu ulei portughez infuzat cu coriandru și măcriș;

Pâté en croûte, un clasic al gastronomiei franceze, reinterpretat cu foie gras și mușchiuleț de mangaliță, servit cu aspic de vin alb, chutney de gutui, cornișor și muștar Dijon.

Un moment de confort și tradiție culinară îl reprezintă Bread & Butter Service, cu pâini artizanale și unturi aromatizate cu ceapă arsă, hribi, trufe, vin alb și verdețuri, pregătite integral în bucătărie.

Oaspeții sunt invitați apoi la un sorbet răcoritor de busuioc servit cu Champagne brut, care pregătește trecerea spre felurile principale:

Homar poșat lent în unt clarifiat cu portocală și vanilie, servit cu piure de țelină, chipsuri crocante, praf de alge și beurre blanc cu yuzu și caviar Oscietra;

Piept de rață cu sos à lorange și Grand Marnier, reinterpretare modernă a unui preparat francez emblematic, acompaniat de piure de morcov, fenicul caramelizat, gel de merișoare și trufe negre rase.

Finalul serii este dedicat patiseriei franceze: Paris-Brest, Tarte Tatin, Clafoutis, tartă cu gutui caramelizate, Millefeuille cu fistic și zmeură, și un mousse de ciocolată cu cafea și nuci caramelizate.

De asemenea, oaspeții pot opta pentru o selecție de brânzeturi maturate, servite cu dulceață și nuci.

O seară pentru cei care aleg liniștea, gustul și atenția la detaliu

Revelionul la Patio este gândit ca o seară în care oaspeții se pot bucura de o cină în ritmul lor, fără agitație, într-un decor elegant și cu muzică discretă. Fiecare detaliu al serii, de la meniu la selecția de vinuri și Champagne, este coordonat de Andrei, pentru a crea o armonie între preparate și băuturile servite.

Informații și rezervări:

Bistro Patio – Str. Nicolae G. Caramfil 74B, Sector 1, București 

31 decembrie

Cină 19:00 – 23:30

După 23.30 drinks and music.

Preț: 1300 lei / persoană

Rezervări: 0724 258 147
www.patio.ro

Foto credit: Patio Bistro

