Rebels with a cause @ ELLE New Media Awards 2021

glo™ s-a alăturat evenimentului ELLE New Media Awards, care celebrează de șase ani creatorii de conținut din mediul online care ne inspiră, fie că este vorba despre influencerii care au un cuvânt de spus în modă sau frumusețe, fie despre cei orientați către lifestyle. Evenimentul a avut loc la Clubul Diplomatic, fiind prezentat de Roxana Voloșeniuc, redactor-șef ELLE, și Maurice Munteanu, fashion editor ELLE. Un moment aparte, în cadrul ceremoniei de premiere, a fost reprezentat de cele două mini-recitaluri susținute de tânăra artistă Corina Sucarov.

Corner-ul glo™ din cadrul evenimentului a fost amenajat în ton cu cea mai recentă campanie a brand-ului, #RebelsWithACause, o misiune de înfrumusețare a zonelor urbane prin intermediul picturilor murale, susținută de artiști din peisajul local precum INNA, Speak, Cătălin Bordea și Macanache. „Suntem Rebels with a Cause și misiunea noastră a început. Susținem industriile creative, readucem la viață locații uitate de vreme și înfrumusețăm orașul gri. Iar prima noastră inițiativă se numește Eco Graffiti. Ilustrații extravagante & vopsea eco, murale & iluminare cu energie solară, graffiti & plante.”, este mesajul campaniei.

Demersul campaniei glo™ de a aduce culoare și energie în orașe oferă spațiu de exprimare creativă artiștilor din echipa Sweet Damage Crew, care și-au asumat sarcina de a înfrumuseța zone ale orașelor utilizând vopseluri ecologice sau care purifică aerul; prin acte de rebeliune, cum mai este și azi perceput graffiti-ul, ce au și un scop responsabil față de mediu. „Cu toții ne dorim libertatea de a explora, dar fiecare dintre noi are nevoie de un scop. Să ridice mâna cine nu a fost nevoit, măcar o dată, să aleagă între plăcere și rațiune. Însă glo™ te invită să găsești răspunsul exact acolo unde cele două se întâlnesc.

Distrează-te, dezlănțuie-ți creativitatea, fii rebel. Fă o diferență în comunitatea ta, crește, luptă pentru ceea ce crezi. Nu ești singur, suntem din ce în ce mai mulți.”

Cum ELLE New Media Awards înseamnă, mai mult decât orice altceva, o sărbătoare a creativității, asocierea a fost mai mult decât binevenită, iar participanții la eveniment au putut să pozeze în fața unui uriaș graffiti reflectat într-o podea-oglindă, care crea iluzia unui continuum de culoare. „Un panou foto ce a adus împreună natura & spiritul urban, prin ilustrații, lumină și oglinzi, prin care puteai sa descoperi cum va stă împreună.

O activare născută dintr-o contradicție pe care o trăim cu toții, filosofia ce stă la baza mișcării din care și tu faci deja parte: WE ARE REBELS WITH A CAUSE”

(18+) glo™ este un produs cu potențial de risc redus destinat consumatorilor adulți de produse din tutun sau nicotină

