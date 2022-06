Protecție solară +  sustenabilitate = love!

Pentru Uriage, îngrijirea pielii și sustenabilitatea merg mână în mână. Tocmai de aceea, brand-ul a dezvoltat produse care protejează eficient pielea de razele soarelui și care nu pun în pericol echilibrul mediului înconjurător.

E vară, e cald, și probabil singurul lucru pe care vrei să îl faci acum e să te relaxezi ore în șir la plajă ori la piscină. Te înțeleg perfect, și eu visez la același lucru. Însă oricât de tentant ar fi să-ți petreci o zi întreagă pe un șezlong, nu uita că soarele e o sabie cu două tăișuri. E esențial pentru sănătatea noastră fizică și mintală – ajută la creșterea nivelului de serotonină (hormonul fericirii) din corp și la producerea vitaminei D – însă vine la pachet și cu o serie de riscuri.

Prima și cea mai vizibilă reacție a expunerii la soare este bronzul: pigmentarea este un semn că pielea încearcă să se protejeze. Pe termen lung, radiațiile provoacă îmbătrânirea pielii prin distrugerea fibrelor de colagen și de elastină. În cele din urmă, pe lângă mutațiile care apar la nivelul ADN-ului, apărarea pielii scade, lucru ce poate duce la multiplicarea celulelor canceroase. Conform studiilor, cancerul de piele este unul dintre cele mai comune tipuri de cancer, Organizația Mondială a Sănătății raportând, în 2018, peste un milion de astfel cazuri în întreaga lume.

Folosirea protecției solare în fiecare zi a anului este cel mai important și mai simplu pas pe care îl poți face pentru a ține cât mai departe efectele negative ale soarelui. Iar gama Bariésun de la Uriage îți oferă acum o nouă formulă, cu două brevete dermatologice, ce protejează pielea împotriva radiațiilor solare, ajută la prevenirea foto-îmbătrânirii și contribuie la apărarea ADN-ului celular.

Brevetul Telomeres Protect protejează cromozomii, mai precis extremitățile acestora, numite telomeri. Aceștia se micșorează odată cu înaintarea în vârstă, dar și din cauza unor factori externi precum stresul, poluarea, alimentația sau razele UV. Tocmai de aceea, Uriage a încorporat în gama Bariésun un extract de Arthrospira Platensis (spirulină), bogat în ficocianină, care este capabil să reducă daunele celulare cauzate de razele UV și de lumina albastră, prevenind astfel foto-îmbătrânirea pielii. Pe lângă acesta, gama conține și aquaspongine – un ingredient ce menține pielea hidratată, vitamina E – un puternic antioxidant, o combinație de patru filtre organice, dar și faimoasa apă termală Uriage. Această apă activă, bogată în minerale și oligoelemente, luptă împotriva radicalilor liberi, diminuând daunelele care apar la nivelul ADN-ului în urma expunerii la razele UV. În plus, are proprietăți calmante și hidratante și ajută la întărirea barierei cutanate.

Însă beneficiile gamei Bariésun nu se opresc la nivelul pielii. Conștienți de echilibrul fragil al ecosistemului, cei de la Uriage și-au însușit o politică sustenabilă, ce are ca scop conservarea coralilor și folosirea unor ambalaje cât mai ecologice. Cea mai mare parte a produselor de protecție solară au un impact negativ asupra coralilor, accentuând fenomenul de albire a acestora și reducându-le capacitatea de regenerare.

Însă cei de la Uriage au reușit să dezvolte o formulă complet sigură pentru mediul marin. Un studiu in vivo realizat în parteneriat cu Institutul de Cercetare pentru Dezvoltare din Nouméa a demonstrat faptul că loțiunea Bariésun SPF50+ nu are nici un efect asupra fiziologiei coralilor (Acropora muricata și Stylophora pistillata). Tocmai de aceea, toate produsele din gama Bariésun au sigla Ocean Protect.

În plus, Uriage a lansat mai multe inițiative în ceea ce privește dezvoltarea unor ambalaje mai puțin dăunătoare mediului. Printre acestea se numără folosirea plasticului reciclat, dar și a unor capace de dimensiuni mai mici. În plus, pentru produsele ambalate în cutie de carton (certificată PEFC), toate inserțiile secundare au fost îndepărtate, ceea ce va ajuta în timp la economisirea a 39 de tone de hârtie. De asemenea, în calitate de membru al organizației 1% For The Planet, brand-ul Uriage s-a angajat să doneze 1% din cifra de afaceri brută ONG-urilor dedicate protejării mediului, faunei sălbatice, apei, alimentelor sau spațiilor naturale.