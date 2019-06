Dacă termenul de ayurveda nu îți este familiar, trebuie să îți spun că acesta vine din sanscrită, din cuvintele ayur, care înseamnă viață, și veda, care presupune știință, cunoaștere, traducându-se ca Știința Vieții. Este una dintre cele mai vechi practici medicale din lume, avându-și originea în India, în urmă cu mai bine de cinci mii de ani. Scopul acestui tip de medicină este în primul rând de a preveni afecțiunile, prin menținerea echilibrului dintre trup, minte și spirit.

În ultimul timp, ayurveda a început să capete o atenție sporită și în alte părți ale lumii, în special în Europa. Asta se datorează în primul rând dorinței de întoarcere la origini, la tratamente și ingrediente naturale. Produsele cosmetice ayurvedice au devenit din ce în ce mai populare și mai utilizate în industria frumuseții, fiindcă oferă o alternativă sănătoasă, în detrimentul produselor realizate cu ingrediente chimice.

Înainte de a deveni beauty editor, rareori citeam lista de ingrediente a unei creme, însă cu timpul am învățat cât de important e să cunoști substanțele din care sunt alcătuite produsele. Așa că mare mi-a fost surprinderea când am văzut că majoritatea conțineau parabeni, sulfați sau alte ingrediente nocive pielii. Am început să mă reorientez către produse bio, care aveau la bază ingrediente naturale și care nu îmi puneau în primejdie tenul. Așa am descoperit Bipha, un brand de produse ayurvedice care nu conțin arome artificiale, aditivi, conservanți, pesticide sau ingrediente de origine animală. Acestea sunt realizate 100% din ingrediente naturale, care includ plante și extrase din acestea.

Prima cremă pe care am descoperit-o a fost Kashmira, o cremă de noapte îmbogățită cu extract de șofran pur cultivat organic la poalele munților Himalaya. Am cumpărat-o fiindcă de ceva timp încoace câteva pete pigmentare mi s-au întipărit pe chip și nu voiau în ruptul capului să dispară. Citisem că șofranul este unul dintre ingredientele recomandate de specialiști pentru tratarea acestei probleme și că, datorită antioxidanților în care este bogat, luptă și împotriva primelor semne ale îmbătrânirii. Primele lucruri pe care le-am remarcat când am deschis cutia au fost mirosul extrem de puternic și culoarea de un galben aprins. Pe lângă asta, avea textura unei creme homemade, lucru care m-a impresionat plăcut și mi-a dat încredere să o încerc. După aproape o lună în care am folosit-o, am observat că petele au început să se mai estompeze și că întreaga calitate a tenului meu se îmbunătățise. Pielea era mai catifelată, mai luminoasă, mai hidratată și mai elastică.

Așa că iată-mă, la scurt timp, explorând pe site-ul Bipha (www.biphaayurveda.ro) și adăugând în coș încă o cremă pentru față, un unt pentru corp și un șampon. Și nici măcar nu mă simțeam vinovată! Mi-a fost extrem de dificil să mă limitez la doar câteva produse, fiindcă am găsit de la produse pentru îngrijirea tenului, precum geluri de curățare pentru față, scrub-uri și creme hidratante, șampoane, balsamuri, până la uleiuri pentru corp. Toate având în componență doar ingrediente naturale, 100% din plante, de la turmeric și iasomie la șofran și cocos. De asemenea, au un miros specific, intens, care reușește să mă trimită, de fiecare dată când le folosesc, cu gândul la acea Indie a mirodeniilor și ritualurilor tradiționale de înfrumusețare.

VERDICT ELLE

Având la bază remedii vechi

indiene, produsele Bipha reprezintă cel mai bun tratament natural pentru sănătatea pielii și a părului.

Daca ti-a placut acest articol, urmareste ELLE.ro pe FACEBOOK