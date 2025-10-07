Privé 2025 – Slow Fashion, noua definiție a eleganței

Privé 2025 – Slow Fashion, noua definiție a eleganței

Terasa Congress Hall din Palas Iași a găzduit cea de-a noua ediție Privé Fashion Events, un eveniment care a reunit creativitatea vestimentară, arta contemporană și un concept cu mesaj subtil: „Un manifest sub clar de lună'.

Privé Fashion Events nu este doar un show de modă – este un manifest vizual. Un manifest pentru sustenabilitate, slow fashion și alegeri conștiente, într-o industrie care rămâne unul dintre cei mai mari poluatori ai planetei.

Pe podium au fost prezentate colecții prêt-à-porter semnate de designeri și branduri din România, Republica Moldova și Spania: MIAU by Clara Rotescu, Duly Romero, Tudor Halațiu, By Sobol, Ramelle, Poison X Julie Jou, Lucci, Nouvelle By Luciana, Rodica Nicov X Sălcuța, Contradraft, Concept a trois, Chouette Couture, vishisku, Ramona Scripcaru Design, Maison Chouchou și Maison Yvonne – fiecare prezentare a fost o reflecție a identității creative și a unui angajament față de sustenabilitate, calitate și estetică durabilă.

Evenimentul a inclus și o componentă artistică esențială: lucrări semnate de artiști vizuali de renume, precum Felix Aftene, Vladlen Babcinețchi și Dragoș Pătrașcu, care au devenit parte integrantă a spațiului vizual al serii, completând atât tematic, cât și estetic mesajul ediției.

Privé Fashion Events 2025 s-a bucurat de prezența unor invitați remarcabili, printre care Laura Cosoi, Alin Gălățescu, Edward Aninaru, Clara Rotescu, Cristina Anti și Roxana Nestian. La eveniment au participat și invitați internaționali, printre care Sergio Puig, membru al International Fashion Federation, și Duly Romero, creatoare de modă spaniolă, inclusă în top 50 de designeri latino-americani recunoscuți de Casa América.

Ediția din acest an a adus în prim-plan creații realizate în ateliere, de designeri care aleg să creeze cu sens, nu cu viteză. Poate nu se vorbește suficient despre asta… dar pentru designerii care nu produc în masă, vremurile devin tot mai grele: taxe mai mari, TVA mai mare, costuri din ce în ce mai greu de susținut. Și totuși, ei aleg să continue, să creeze responsabil, să pună suflet în fiecare detaliu. Vreau să subliniez că Privé este un proiect independent de anvergură, care nu ar fi existat fără susținerea partenerilor și a comunității. Fiecare brand, fiecare companie care contribuie la Privé aduce un plus de valoare comunității creative și dă putere unei inițiative care contează cu adevărat. Mulțumesc tuturor pentru încredere, pentru implicare și pentru că împreună scriem o poveste autentică.', spune Viorela Dimici, fondatoarea Privé Fashion Events.

Pentru mine, natura este sursa nesfârșită de inspirație, iar fiecare creație florală poartă în ea ritmul și echilibrul ei. Colaborarea cu Privé Fashion Events este un pas firesc în direcția în care cred cu tărie – aceea a unei eleganțe sustenabile, care respectă mediul și reinterpretează frumusețea prin simplitate și responsabilitate. Împreună am construit un show unic, unde elementele vegetale se împletesc cu moda și arta contemporană, într-un manifest care depășește granițele unui simplu eveniment.', menționează Alina Piu, creatoarea conceptului ediției 2025.

Majoritatea modelelor care au defilat la eveniment au fost reprezentate de Academia Models, o agenție cu aproape 30 de ani de experiență în industria modei. Lookul impecabil al fiecărui model a fost creat de echipa de beauty, coordonată de Alina Sburlea, hair artist, și Elena Cumpăt, pro make-up artist.

Această ediție a confirmat încă o dată că Iașul are potențialul de a deveni un reper important pe harta evenimentelor de modă din Europa de Est, iar designerii au transformat podiumul într-un spectacol de artă vie, unde fiecare creație a devenit o declarație puternică de stil și originalitate.

Photo Credit: Iulia Trincă, Marius Ciocan, Alexandru Robu 

Designerii care și-au etalat colecțiile la Privé 2025:

By Sobol

Chouette Couture

Concept a trois

Contradraft

Duly Romero

Lucci

Maison Chouchou

Maison Yvonne

MIAU by Clara Rotescu

Nouvelle By Luciana

Poison X Julie Jou

Ramelle

Ramona Scripcaru Design

Rodica Nicov X Salcuta

Tudor Halatiu

vishisku

Sursa foto: https://www.instagram.com/privefashionevents_ro/

