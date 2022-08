Premiere naționale și 65.000 de vizitatori la cea de-a 9-a ediție Art Safari

Art Safari, cel mai amplu eveniment dedicat artei din România, închide ediția a 9-a cu cel mai mare număr de vizitatori de până acum: 65.127;

Primul sezon din 2022 a însemnat 3 luni de turism cultural în inima Capitalei și a marcat și lansarea conceptului de expoziții temporare care au presupus schimburi reciproce de exponate cu Muzeul Antipa și Muzeul Tehnic, foarte apreciate de vizitatori;

Peste 800 opere de artă împrumutate de la 17 muzee din România, Germania, Spania, Israel, dar și de la importanți colecționari privați, în valoare de peste 14 milioane de euro, au putut fi admirate pe Lipscani, nr. 18-20, într-o clădire emblematică – Palatul Dacia-România (viitorul sediu al Pinacotecii București);

Art Safari se pregătește de al doilea sezon expozițional din 2022, care va avea loc în perioada 23 septembrie – 11 decembrie, în același Palat.

Ioana Ciocan, General Manager Art Safari:

„Încheiem acest Art Safari în format nou, de aprox. 2 luni și jumătate, cu mulțumirea că am permis unui număr mare de vizitatori să se bucure de operele expuse. Nu am reușit să ținem expozițiile deschise, din rațiuni organizatorice și de cost, pentru 6 luni, atât cât trebuie să dureze o expoziție importantă; ni se pare totuși un pas înainte durata mai lungă a edițiilor noastre expoziționale. Am oferit un city break artistic în București nu doar vizitatorilor, care au venit special să-l redescopere pe Theodor Aman de la Iași, Timișoara, Cluj sau Constanța, ci și colecționarilor care au venit special din Israel pentru expoziția Marcel Iancu. Lucrările Irinei Dragomir au primit cuvinte de laudă în daneză, engleză, franceză, germană sau olandeză, pentru că nu au lipsit nici iubitorii de artă străini. Art Safari pune Bucureștiul pe harta capitalelor culturale europene!

Mulțumirile speciale pentru organizarea acestei a 9-a ediții anuale merg în primul rând către Ministerul Culturii, care ne-a acordat statutul de proiect cultural de importanță națională, dar și către Ambasada Israelului, Ambasada Germaniei și Ambasada Spaniei, care ne-au sprijinit în organizarea celor 3 expoziții internaționale, precum și Uniunii Arhitecților din România. Nu în ultimul rând, mulțumim partenerilor Muzeul Municipiului București și Muzeul Național de Artă al României pentru sprijinul și implicarea în realizarea expozițiilor.'

În total, 65.127 de vizitatori au luat la pas cei 6.000 de metri pătrați ai Palatului Dacia-România, iar Night Tours au fost și de această dată experiențe de vizitare preferate de publicul Art Safari. Peste 4.000 de vizitatori au ales tururile nocturne în cadrul acestei ediții, bucurându-se de ghidaj, muzică live și cocktail party-uri.

Artă și educație sub aceeași platformă: Art Safari

Parte a programului educațional au fost și cele 2 expoziții temporare realizate în parteneriat cu Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa' și cu Muzeul Național Tehnic, menite să familiarizeze publicul cu istoria naturală, dar și cu știința și tehnica. Exponatele celor două muzee au putut fi admirate într-un altfel de context, printre tablouri, iar lucrările din cadrul Art Safari au ținut companie dinozaurilor de la Antipa, dar și invențiilor din Muzeul Tehnic, timp de 2 săptămâni. Aceste expoziții temporare au fost foarte apreciate de publicul Art Safari –vizitatorii alegând biletele comune care au oferit acces atât la Art Safari, cât și la cele două muzee.

Acestea au fost primele inițiative dintr-o serie de parteneriate pe care Art Safari le va încheia cu importante muzee și instituții din țara noastră, cu scopul de a oferi o experiență de vizitare interdisciplinară.

Art Safari se pregătește de ediția a 10-a, care debutează pe 23 septembrie, anul acesta. Până pe 11 decembrie, Palatul Dacia-România va găzdui expoziția „Seeking Truth – The Art of John Constable', curatori: Dr. Emily Knight, Katharine Martin, care cuprinde opere de John Constable, dar și de Albrecht Dürer, Rembrandt van Rijn, Claude Lorrain, William Turner, Thomas Gainsborough, Jacob van Ruisdael ș.a.m.d,. Lucrările extrem de valoroase, estimate la 100 de milioane de euro, sunt aduse la Art Safari de faimosul muzeu Victoria & Albert Museum, Londra.

Biletele s-au pus deja în vânzare pe site-ul Art Safari.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro