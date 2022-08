Pasionații de ciclism și copiii de peste 10 ani au șansa să trăiască legenda Tour de France la prima ediție L’Étape, ce va avea loc la București pe 28 august

România a fost aleasă, anul acesta, drept a 20-a țară în care se va desfășura acest eveniment care scrie istoria ciclismului pentru amatori de aproape 30 de ani. LÉtape România by Tour de France permite tuturor participanților, atât celor cu biciclete MTB, cât și celor cu biciclete de șosea, să pedaleze prin Bucureștiul fără trafic.

Află cum poți concura și tu pe unul dintre cele trei trasee, dacă împărtășești pasiunea mersului pe două roți. Dintre cele 3 curse, CITY ADVENTURE are 14 km și este destinată tuturor pasionaților cu vâsta peste 10 ani, care aleg această provocare istorică, de a lua parte la prima ediție a LÉtape România by Tour de France. Participanții vor lua startul din zona Palatului Parlamentului și vor trece pe lângă Muzeul Național de Istorie a României, Palatul C.E.C, Primăria Municipiului București, Palatul Regal și multe alte locații-simbol ale Capitalei.

Festival de ciclism pe bulevardele fără trafic

Toți cei prezenți la eveniment, atât concurenții cât și susținătorii sau turiștii vor putea descoperi, pe 28 august, un festival de ciclism pe străzile din București și în Piața Constituției, unde va fi amenajat Race Village și unde vor putea descoperi istoria acestui brand iconic. Spre deosebire de clasicul Tour de France, LÉtape este destinată atât cicliștilor cu experiență, cât și amatorilor veniți din țară sau de peste hotare, care vor să pedaleze pe trasee de poveste.

Dacă dorești să trăiești emoția pe trasee mai complexe, poți alege THE RIDE, care se desfășoară pe o buclă de 42 de km și care ia startul din zona Palatului Parlamentului, ruta trecând prin puncte importante și locuri emblematice din capitală, precum Bd. Unirii, Arena Națională, Muzeul Național de Istorie a României, Palatul CEC, Primăria Municipiului București, Palatul Regal, Ateneul Român, Palatul Victoria, Arcul de Triumf, Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa”. Sau te poți înscrie la cel mai lung traseu, THE RACE, care are 85 de km și este alcătuit din 2 bucle. Participanții care doresc să se înscrie în cursele The Ride și The Race trebuie să aibă peste 15 ani.

Hărțile tuturor traseelor sunt disponibile și aici:

The Race 85 KM – https://romania.letapebytourdefrance.com/route/0

The Ride 42 KM – https://romania.letapebytourdefrance.com/route/1

City Adventure 14 KM – https://romania.letapebytourdefrance.com/route/2

Alege cursa potrivită abilităților tale și ne vedem la linia de start pe 28 august, să scriem istorie împreună.

