De ce ar trebui sa te intereseze sănătatea plantelor

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Îți plac călătoriile exotice, în afara Uniunii Europene, și florile? Te pasionează grădinăritul? Ai copii cărora vrei să le insufli dragostea de natură? În toate aceste cazuri, trebuie să știi câteva lucruri despre sănătatea plantelor.

Așa-numitele riscuri fitosanitare se referă la organisme dăunătoare, cum ar fi insecte, nematozi, acarieni, bacterii, ciuperci, virusuri, micoplasme , specii exotice și altele, care riscă să strice echilibrul de mediu local. În istorie, există destule exemple celebre ca mana cartofului, agent patogen care a determinat în perioada 1845-1849, distrugerea culturilor de cartof, fapt care a provocat foamete în Irlanda și a dus la emigrația masivă, mai ales în SUA. La noi, este notoriu atacul filoxerei asupra viței-de-vie de la sfârșitul secolului al XIX-lea, care a distrus în mare parte soiurile autohtone, fiind necesară introducerea tehnicii de altoire pentru a obține plante rezistente. Autoritățile au învățat ce era de învățat din asta, iar în momentul de față, regimul plantelor privind producerea, importul, exportul este reglementat strict în Uniunea Europeană. Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) este instituția care asigură suportul tehnic și științific pentru Uniunea Europeană, iar în România funcționează Autoritatea Națională Fitosanitară, care este responsabilă cu organizarea domeniului fitosanitar.

Ce (nu) poți aduce în România în materie de plante

Piețele mai mult sau mai puțin exotice din toată lumea sunt pline de fructe, legume, flori și chiar semințe apetisante. A fi tentat sa le aduci acasă pentru a le arata prietenilor sau a te bucura în continuare de ele e natural. Totuși, numai unele soiuri pot fi aduse, datorită riscurilor fitosanitare. Pentru marea majoritate a plantelor, e bine să știi că le poți introduce în Uniunea Europeană numai în prezența unui certificat fitosanitar. Asta se aplică și la bagajele de cabină și cală ale turiștilor, de la semințe și plante pentru plantare, la flori, fructe și legume. Certificatul fitosanitar se poate obține numai de la autoritatea de resort din țara de proveniență. E birocratic, dar e necesar.

Există, totuși, o veste bună. Câteva specii sunt scutite de certificatul fitosanitar: ananasul, nuca de cocos, durianul, bananele și curmalele.

În grădină și cu copiii

Dacă te pasionează grădinăritul, ți-ai dat seama că problema este aceeași, așa-numitele plante sigure. Nu planta nimic necertificat sau cu proveniență incertă, te poți trezi cu o mică, sau chiar mai mare, catastrofă în răsadurile iubite. Desigur că orice grădinar și-ar dori să-și vadă semințele plantate crescând frumos. Dar tocmai aici poate apărea problema uneori.

La capitolul copii, cel puțin de vârstă mai fragedă, până la finalul ciclului primar, apetitul lor pentru natură și aer liber e bine-cunoscut. Dacă ai folosit deja ieșirile în parc pentru un pic de educație botanică, ești pe drumul cel bun. Poți citi pentru a te informa, a transmite celor mici informații și, în ultimă instanță, pentru a te bucura mai mult, împreună cu ei, de natură.

Articol susținut de Autoritatea Europeană pentru Siguranță Alimentară (European Safe Food Authority – EFSA), în cadrul campaniei #PlantHealth4Life.

Foto: EFSA

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro