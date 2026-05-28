Alege-te pe tine! Frumusețea, ca descoperire personală

Știi când cumperi un produs cosmetic doar pentru că a funcționat perfect la prietena ta? Sau pentru că l-ai văzut în zece clipuri pe TikTok? Ajungi acasă, îl testezi și descoperi că… nu face nimic spectaculos pentru tine. Frumusețea funcționează diferit pentru fiecare. Ceea ce transformă pielea cuiva poate fi complet inutil pentru tenul tău.

Ei bine, Notino abordează această realitate într-un mod pragmatic. În loc să-ți vândă promisiuni universale, îți oferă instrumente digitale de analiză și Discovery Box-uri, care te ajută să înțelegi ce funcționează pentru tine, înainte să investești în produse full-size.

Instrumente digitale care simplifică decizia

Toate aceste instrumente, care pot fi accesate atât pe site-ul Notino, cât și în aplicația pentru mobil, au fost concepute pentru a-i ajuta pe oameni să-și înțeleagă nevoile, să descopere produsele care li se potrivesc și să dezvolte o relație mai personală cu rutina lor de îngrijire.

Shopping-ul cosmetic, la ghici, costă… bani și timp. În plus, îți menține și frustrarea de a găsi „produsul perfect', care tot nu apare. Discovery Beauty Box de la Notino schimbă însă dinamica, pentru că îți permite să alegi mostre după ingredientele care te intrigă, după brandurile pe care vrei să le testezi sau după categoriile care îți lipsesc din rutină.

Pielea ta reacționează diferit față de cea a altei persoane. Tocmai de aceea, instrumentul Skin Analizer de la Notino te ajută să înțelegi exact ce nevoi specifice ai. Răspunzi la câteva întrebări, faci un selfie și apoi primești o hartă a zonelor unde tenul tău funcționează bine și unde ar avea nevoie de atenție. Simplu și logic. Economisești timpul pe care l-ai fi pierdut testând zece serum-uri care promit același lucru, dar livrează rezultate aleatorii. Pe același principiu funcționează și Hair Analyzer, oferindu-ți recomandări legate de produse pentru îngrijirea părului.

Shade Finder răspunde uneia dintre cele mai comune probleme din shoppingul de beauty online: alegerea corectă a nuanței de fond de ten. Instrumentul funcționează în două moduri diferite. Primul ajută utilizatorii să găsească rapid nuanța potrivită pentru produsul pe care vor să îl cumpere, în funcție de tonul și subtonul pielii. Al doilea, numit Shade Finder Comparer, merge și mai departe și permite compararea nuanțelor între branduri diferite. Astfel, dacă o persoană știe deja ce fond de ten i se potrivește într-un anumit brand, poate descoperi foarte ușor echivalentul acelei nuanțe în alte game sau formule.

Fragrance Finder te ajută să descoperi parfumul care . În loc să testezi zeci de sticluțe la întâmplare în magazine, algoritmul te ghidează prin universul complexe al notelor olfactive și identifică compozițiile care rezonează cu preferințele tale actuale.

Oglinda virtuală îți permite să testezi machiajul online. Verifici cum arată diferite nuanțe de ruj sau produse de machiaj pe chipul tău, fără să te deplasezi și fără să-ți iei angajamentul de a cumpăra. Este un spațiu de creativitate lipsit presiune, unde poți experimenta stiluri noi, înainte să decizi ce-ți place cu adevărat.

Pe lângă instrumentele digitale dedicate personalizării, ecosistemul Notino include și sesiuni de Live Shopping, care abordează teme specifice, cum ar fi skincare, parfumuri, makeup sau trenduri sezoniere, și prezintă produsele într-un context practic.

Resetarea la care nimeni nu se gândește

Când ultima dată ți-ai dat voie să simți că pielea ta funcționează normal? Fără să o compari cu standarde de pe Instagram, fără să cauți imperfecțiuni? Notino Beauty Box – Skin Reset pornește de la premisa că poate n-ai nevoie de o revoluție cosmetică. Ai nevoie de echilibru.

În 2026, industria beauty vorbește obsesiv despre „skin reset'. Termenul ascunde o adevărată schimbare de paradigmă. Experții observă că pielea multora e suprasolicitată. Prea multe produse, prea multă exfoliere, prea multă presiune. Skin Reset înseamnă să te întorci la procedurile de bază: curățare blândă și hidratare decentă, folosind ingrediente care calmează inflamația.

Setul conține produse care ajută tenul să respire. Uneori frumusețea înseamnă să dai la o parte excesul și să vezi ce rămâne dedesubt.

GRWM a devenit trend

Pe TikTok, conceptul Get Ready With Me a explodat pentru că oamenii nu vor să vadă doar rezultatul, ci și procesul. Beauty box-ul Notino – Get Ready with Me (GRWM) captează exact această energie. Conține produse versatile pentru rutina ta cotidiană, pe care o faci dimineața, atunci când nu te filmează nimeni.

GRWM înseamnă vulnerabilitate stilizată. Influencerii se filmează aplicând fond de ten, încercând nuanțe de ruj și vorbind despre ziua lor, în timp ce se piaptănă. Publicul adoră asta pentru că pare autentic. Setul GRWM de la Notino prinde acest duh: produse pretabile pentru diferitele momente și situații ale unei zile.

Industria beauty-ului online nu se mai limitează doar la prezentarea unor produse și trenduri, ci mizează în special pe experiențele construite în jurul oamenilor, iar brandurile care reușesc să combine tehnologia, personalizarea și componenta educațională sunt, probabil, cele care vor defini următoarea etapă a industriei.

