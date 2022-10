Părinți și copii, un spectacol eveniment, pe 15 și 16 octombrie, la TNB

Weekend-ul acesta, pe 15 și 16 octombrie, de la ora 19:00, pe scena mare a Teatrului Național 'I. L. Caragiale' din București, aveți ocazia să vedeți spectacolul recent selectat în cadrul Festivalului Național de Teatru, 'Părinți și copii' de Brian Firel, dramatizare după romanul lui Turgheniev, în regia lui Vlad Massaci. Un spectacol captivant, ironic, dar și comic, despre iubire și acceptare.

Din distribuție fac parte: Andrei Huțuleac, Alexandru Potocean, Mihai Calin, Richard Bovnoczki, Diana Dumbrava, Vitalie Bichir, Tomi Cristin, Cosmina Olariu, Crina Semciuc, Măriuca Bosnea, Emilia Popescu, Fulvia Folosea, Emilian Mârnea, Mihai Verbiţchi, Andrei Tomi

Sunteți invitați, așadar, să urmăriți o poveste de o izbitoare actualitate tematică, în care veți regăsi atmosfera teatrului rus cu personajele lui prinse într-un labirint al emoțiilor și discuțiilor infinite, precum și umorul englezesc și ironia fină din condeiul dramaturgului irlandez.

Ce spune regizorul spectacolului, Vlad Massaci despre 'Părinți și copii':

„Când am citit piesa lui Brian Friel „Părinți și copii' mi-am amintit de mini-seria rusească pe care am văzut-o în vremea adolescenței la televizor. Țin minte cât de impresionat am fost de acea atmosferă rusească, de jocul actorilor, de poveștile de iubire care îmblânzeau distanțarea dintre cele două generații ce păreau a nu mai găsi comunicarea potrivită. Tinerii erau adepții unei doctrine radicale, nihilismul, dorind să demoleze societatea liberală, inerent imperfectă a părinților lor ușor naivi, amabili, cu suflete liberale și iubitoare de Europa către care tindeau natural. Într-un fel, ambele generații par ridicole – una prin radicalism, cealaltă printr-un romantism cam zăpăcit. Întrebarea este ce s-a schimbat azi? Ce ecouri au rămas de la cele două perspective asupra lumii? Cine a câștigat din această confruntare? Secolul al XX-lea ne-a răspuns prin nenumărate crime făcute în numele radicalismului, dar și printr-o liberalizare fără precedent. Mereu proporțiile au fluctuat. Personajul principal, Bazarov, ne expune ideile lui radicale: lumea trebuie schimbată cu forța dacă trebuie, nu există indivizi, ci doar conceptul nivelator al „omului' luat la modul general. Cineva stabilește cum arată Binele, apoi vrea să îl facă cu forța. Ideile astea bizare sunt, în fond, cauza celor două Războaie Mondiale ale secolului trecut, dar și cauza războiului care se întâmplă în Ucraina. Iată cum ideile radicale ale secolului al XIX-lea se propagă până în prezent, iată cum în numele „binelui omului' sunt suprimate destine individuale. Un spectacol de teatru nu schimbă lumea dar te poate face să reflectezi asupra ei.” Vlad Massaci

Regie: Vlad Massaci

Decor: Adrian Damian

Costume: Luiza Enescu

Asistent scenografie: Șteff Chelaru,Ioana Groza

Mișcare scenică: Florin Fieroiu

Lighting design: Cristian Șimon

Video design: Constantin Șimon

Pregătire vocală: Monica Ciută

Asistent regie: Simina Siminie

Operator sunet: George Puiu, Sorin Brehuescu

Regia tehnică: Costi Lupșa, Laurențiu Andronescu

'Părinți și copii' pe 15 și 16 octombrie, de la ora 19:00, la Sala 'Ion Caramitru' a Teatrului Național 'I. L. Caragiale' din București

Biletele se pot achiziționa de la Casa de Bilete TNB sau online https://www.tnb.ro/ro/parinti-si-copii

Arhivă foto: @TNB

