Parfumuri de vară vs. parfumuri de iarnă – de ce diferă și cum alegi ce ți se potrivește?

Când vine vorba de parfumuri, fiecare sezon are regulile lui. Un miros care te cucerește vara poate părea sufocant iarna și invers. Nu e doar o chestiune de gust, e chimie, temperatură și contextul în care porți parfumul. Hai să le luăm pe rând – continuă să citești!

De ce mirosurile se simt diferit în funcție de anotimp?

Temperatura are un rol uriaș. Căldura face ca uleiurile să se evaporeze mai repede, așa că aromele devin mai puternice. Iarna, frigul „închide' notele, iar parfumurile grele par mai blânde.

Vara : parfumul se dezvoltă rapid, persistă mai puțin, iar notele intense pot deveni copleșitoare.

: parfumul se dezvoltă rapid, persistă mai puțin, iar notele intense pot deveni copleșitoare. Iarna: parfumurile mai dense se evaporă lent și capătă profunzime. Aici se simt bine aromele calde, vanilate sau lemnoase.

Un exemplu simplu: un parfum cu portocală și iasomie e perfect vara, dar iarna pare „rece' și se pierde. În schimb, un parfum cu scorțișoară și lemn de santal e ideal la temperaturi mai scăzute, dar vara se simte prea puternic.

Ce face diferența dintre parfumurile de vară și cele de iarnă?

1. Ingredientele

Parfumuri de vară: citrice, mentă, flori albe, ceai verde, ierburi, fructe. Ușoare, revigorante.

citrice, mentă, flori albe, ceai verde, ierburi, fructe. Ușoare, revigorante. Parfumuri de iarnă: vanilie, chihlimbar, mosc, piele, tutun, condimente. Mai calde și mai dense.

2. Textura și concentrația

Parfumurile de vară sunt de obicei eau de toilette sau eau de cologne, adică mai „aerate'. Cele de iarnă merg spre eau de parfum sau chiar parfum, cu o concentrație mai mare.

3. Persistența pe piele

Căldura și transpirația pot schimba mirosul parfumului vara. De aceea, e mai sigur să alegi ceva ușor, care nu „încarcă'.

Iarna, pielea e mai uscată, dar aerul rece păstrează mai bine aromele grele.

Cum alegi parfumul potrivit pentru tine?

Dacă vrei să găsești cea mai bună alegere pentru sezonul actual, gândește-te la câteva lucruri simple:

1. Începe cu ce știi că îți place

2. Alege în funcție de momentul zilei în care vrei să porți parfumul (ziua/seara)

3. Testează parfumul pe piele, nu pe hârtie sau în aer

4. Încearcă parfumuri replică dacă vrei să testezi mai multe stiluri

Iată câte exemple:

Parfumuri femei de vară: miros de citrice, flori de portocal, iasomie, pepene galben, apă de trandafiri. Ușor și curat.

miros de citrice, flori de portocal, iasomie, pepene galben, apă de trandafiri. Ușor și curat. Parfumuri femei de iarnă: vanilie, scorțișoară, ambră, cafea, lemn dulce. Cald și intens.

vanilie, scorțișoară, ambră, cafea, lemn dulce. Cald și intens. Parfumuri bărbați de vară: lămâie, mentă, vetiver, cedru, note marine. Prospețime.

lămâie, mentă, vetiver, cedru, note marine. Prospețime. Parfumuri bărbați de iarnă: tutun, piele, chihlimbar, piper negru, mosc. Profunzime.

Unde găsești parfumuri potrivite pentru toate gusturile?

Dacă vrei să cumperi un parfum bun fără să plătești sume uriașe, trebuie să verifici neapărat selecția magazinului Infinite Love. Acesta are o gamă foarte mare de parfumuri pentru femei și bărbați, inspirate din branduri celebre, dar și originale.

Dacă vrei să găsești cel mai bun parfum pentru tine, Infinite Love merită atenția ta, mai ales dacă îți place ideea de calitate la un preț bun.

Vara sau iarna, parfumul care ți se potrivește te face mereu să te simți „tu', creează-ți o colecția care să devină semnătura ta!

Foto: Unsplash

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro