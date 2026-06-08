„DE LA BACH LA METALLICA” – recital în premieră cu violonista NATALIA PANCEC şi pianistul ANDREI LICĂREŢ pe 13 iunie la Filarmonica Paul Constantinescu din Ploieşti

Doi muzicieni excepționali vă invită la un spectacol unic şi original în care barierele dintre genuri dispar, iar muzica îşi arată universalitatea: DE LA BACH LA METALLICA – îi reuneşte pe Natalia Pancec – vioară şi Andrei Licăreţ – pian într-un recital crossover care dovedește ca muzica nu are granițe, pe 13 iunie, ora 19.00, la Filarmonica Paul Constantinescu din Ploieşti.
Natalia Pancec este șef de partidă vioara I în cadrul Filarmonica George Enescu și o prezență apreciată pe scenele muzicii clasice pentru expresivitatea și energia interpretărilor sale. Activitatea sa artistică a purtat-o pe scene importante din România, Germania, Franța și Japonia.
„Revin cu drag alături de publicul Filarmonicii Ploieşti, după alte două spectacole cu casa închisă, pe care le-am susţinut pe aceeaşi scenă cu celelalte două proiecte în care activez – When Violin Meets Guitar şi trioul Tangata,' spune violonista.
Andrei Licaret este pianistul despre care Washington Post a scris ca e un geniu, admirat pentru inteligenta sa muzicala si viziunea artistica. A cântat la Carnegie Hall, la Paris, Berlin, Londra, Roma si Praga.
Împreuna cei doi construiesc un program ce presupune o trecere prin stiluri si epoci diferite, „De la Bach la Metallica', într-o interpretare care le aduce surprinzător de aproape.
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