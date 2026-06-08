„DE LA BACH LA METALLICA” – recital în premieră cu violonista NATALIA PANCEC şi pianistul ANDREI LICĂREŢ pe 13 iunie la Filarmonica Paul Constantinescu din Ploieşti

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Doi muzicieni excepționali vă invită la un spectacol unic şi original în care barierele dintre genuri dispar, iar muzica îşi arată universalitatea: DE LA BACH LA METALLICA – îi reuneşte pe Natalia Pancec – vioară şi Andrei Licăreţ – pian într-un recital crossover care dovedește ca muzica nu are granițe, pe 13 iunie, ora 19.00, la Filarmonica Paul Constantinescu din Ploieşti.

Natalia Pancec este șef de partidă vioara I în cadrul Filarmonica George Enescu și o prezență apreciată pe scenele muzicii clasice pentru expresivitatea și energia interpretărilor sale. Activitatea sa artistică a purtat-o pe scene importante din România, Germania, Franța și Japonia.

„Revin cu drag alături de publicul Filarmonicii Ploieşti, după alte două spectacole cu casa închisă, pe care le-am susţinut pe aceeaşi scenă cu celelalte două proiecte în care activez – When Violin Meets Guitar şi trioul Tangata,' spune violonista.

Andrei Licaret este pianistul despre care Washington Post a scris ca e un geniu, admirat pentru inteligenta sa muzicala si viziunea artistica. A cântat la Carnegie Hall, la Paris, Berlin, Londra, Roma si Praga.

Împreuna cei doi construiesc un program ce presupune o trecere prin stiluri si epoci diferite, „De la Bach la Metallica', într-o interpretare care le aduce surprinzător de aproape.

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