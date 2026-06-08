TOFF Galleries şi Simona’s Luxury at Home dezvăluie Baccarat Experience, un nou spaţiu dedicat universului Baccarat şi esteticii luxului contemporan

Homepage  / Advertorial
  . Actualizat 08.06.2026, 13:53,  de  Advertorial
TOFF Galleries şi Simona’s Luxury at Home dezvăluie Baccarat Experience, un nou spaţiu dedicat universului Baccarat şi esteticii luxului contemporan

TOFF Galleries şi Simonas Luxury at Home marchează lansarea oficială a conceptului Baccarat Experience printr-un eveniment special dedicat uneia dintre cele mai emblematice case franceze de cristal – Baccarat.

Gândit ca o extensie firească a universului Baccarat în România, conceptul transformă zona de Champagne Bar din cadrul luxury department store-ului TOFF Galleries într-un spaţiu dedicat artei mixologiei şi momentelor memorabile. Totodată, proiectul reprezintă o oportunitate strategică de a ancora brandul Baccarat în cadrul uneia dintre cele mai importante destinaţii de high-end retail din România şi de a consolida prezenţa sa locală într-un context modern şi experienţial.

În TOFF Galleries, selecţiile Baccarat reunesc pahare, obiecte decorative, vaze şi sculpturi din cristal, alături de cocktailuri signature servite în cristal Baccarat, într-o atmosferă exclusivistă care reinterpretează spiritul sofisticat al brandului.

În cadrul evenimentului de lansare Baccarat Experience, găzduit de TOFF Galleries, toate cocktailurile şi băuturile au fost servite exclusiv în pahare Baccarat, oferind invitaţilor o experienţă autentică a universului casei franceze. Acelaşi ritual al servirii poate fi regăsit în locaţiile emblematice Baccarat din oraşe precum Paris, Londra, Seoul, Hong Kong, New York, Miami sau Tokyo, unde cristalul devine parte integrantă a experienţei de hospitality şi a artei de a primi.

Baccarat se integrează firesc în universul TOFF Galleries printr-o viziune comună.

Conceptul aduce atât moştenirea unei case franceze consacrate, cât şi o veritabilă cultură a socializării. Aceste valori se aliniază cu viziunea TOFF Galleries şi reprezintă completarea direcţiei pe care o construim la Palatul Ştirbei, un spaţiu în care moda, designul, gastronomia şi lifestyle-ul coexistă, natural, într-un spaţiu unitar, definit prin estetică şi excelenţă.' – Robert Coman, CEO & Fondator TOFF Galleries

„Pentru Simonas, Baccarat a reprezentat întotdeauna mai mult decât un brand de cristal – este expresia unui anumit stil de viaţă, a rafinamentului discret şi a artei de a crea experienţe memorabile în jurul mesei şi al ospitalităţii. Prin Baccarat Experience ne-am dorit să construim un context care să aducă acest univers mai aproape de publicul din România, într-o manieră contemporană, senzorială şi atent curatoriată. Credem foarte mult în obiectele care au poveste, patrimoniu şi emoţie, iar Baccarat reuşeşte să le reunească într-un mod absolut special' – Simona Rădulescu, CEO & Fondator, Simonas Luxury at Home

Prin Baccarat Experience, TOFF Galleries şi Simonas Luxury at Home continuă direcţia de a construi în România un spaţiu dedicat designului internaţional, ospitalităţii de prestigiu şi experienţelor care definesc universul luxury lifestyle contemporan.

Fondată în 1764, Baccarat este unul dintre cele mai prestigioase nume din universul cristalului francez, recunoscut la nivel internaţional pentru măiestria manufacturii, designul iconic şi colaborările sale cu unele dintre cele mai importante nume din artă, design şi hospitality.

TOFF Group este unul dintre principalii jucători ai industriei de luxury retail din România, dezvoltând un ecosistem ce reuneşte concepte multi-brand, boutique-uri mono-brand şi experienţe curatoriate dedicate universului high-end fashion şi lifestyle.

În centrul acestui ecosistem se află TOFF Galleries, luxury department store-ul din Palatul Ştirbei, Calea Victoriei 107, o destinaţie ce reuneşte branduri precum Dior, Gucci, CELINE, Loewe, Dolce & Gabbana, Valentino Garavani, Alaïa şi Saint Laurent, alături de experienţe curatoriate precum Baccarat Experience şi Gift Atelier.

Prin proiectele sale, TOFF Group redefineşte luxury retail-ul local printr-o abordare în care patrimoniul, moda, cultura şi experienţele contemporane coexistă într-un singur univers.

Simonas Luxury at Home este un reper în universul luxury home & tableware, reunind unele dintre cele mai apreciate branduri internaţionale dedicate artei mesei, decorului şi cadourilor premium, precum Baccarat, Ginori 1735, Bernardaud, Michael Aram, Yves Delorme, Vista Alegre, Lladró, Versace, Robbe & Berking sau Fürstenberg.

Astăzi, experienţa Simonas Luxury at Home poate fi descoperită în cele trei magazine din Bucureşti – Calea Dorobanţilor 155, Băneasa Shopping City şi TOFF Galleries, spaţii create pentru a pune în valoare frumuseţea obiectelor şi arta rafinamentului contemporan.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Audi Quattro - ediția nr. 11 (Mașini de neuitat) Audi Quattro - ediția nr. 11 (Mașini de neuitat) 27.99 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr.132 Titanic - Ediția nr.132 52.9 RON Cumpără acum
Cocosatul de la Notre Dame- Ediția nr. 72 (Disney. Ediția de platină) Cocosatul de la Notre Dame- Ediția nr. 72 (Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Bunul Dinozaur - Ediția nr. 71 (Disney. Ediția de platină) Bunul Dinozaur - Ediția nr. 71 (Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Clopotica si secretul aripilor - Ediția nr. 70 (Disney. Ediția de platină) Clopotica si secretul aripilor - Ediția nr. 70 (Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Intors pe dos - Ediția nr. 69 (Disney. Ediția de platină) Intors pe dos - Ediția nr. 69 (Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Lepidolit - Ediția nr. 40 (Descoperă Mineralele Pământului) Lepidolit - Ediția nr. 40 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum

Recomandari
SPF 30 sau SPF 50: Ce nivel de protecție să alegi pentru zilele de vară
Advertorial
SPF 30 sau SPF 50: Ce nivel de protecție să alegi pentru zilele de vară
De la anxietate la încredere: cum ar trebui, de fapt, monitorizată o sarcina
Advertorial
De la anxietate la încredere: cum ar trebui, de fapt, monitorizată o sarcina
Westwing Collection: linii expresive pentru interioarele verii
Advertorial
Westwing Collection: linii expresive pentru interioarele verii
„DE LA BACH LA METALLICA” – recital în premieră cu violonista NATALIA PANCEC şi pianistul ANDREI LICĂREŢ pe 13 iunie la Filarmonica Paul Constantinescu din Ploieşti
Advertorial
„DE LA BACH LA METALLICA” – recital în premieră cu violonista NATALIA PANCEC şi pianistul ANDREI LICĂREŢ pe 13 iunie la Filarmonica Paul Constantinescu din Ploieşti
De ce apare diareea, ce cauze poate avea și cum o tratăm
Advertorial
De ce apare diareea, ce cauze poate avea și cum o tratăm
Pretty Little Details & Simply Slides
Advertorial
Pretty Little Details & Simply Slides
Libertatea
Un „megatsunami” de 500 de metri a măturat totul în cale după prăbușirea unui versant în Alaska
Un „megatsunami” de 500 de metri a măturat totul în cale după prăbușirea unui versant în Alaska
Andreea Bălan, moment emoționant alături de fiicele sale la nunta cu Victor Cornea. Cum au apărut Ella și Clara
Andreea Bălan, moment emoționant alături de fiicele sale la nunta cu Victor Cornea. Cum au apărut Ella și Clara
Un român a ajuns în top 10 cei mai inovatori tineri din lume cu o invenție pentru oamenii care nu văd: „Are o misiune clară”
Un român a ajuns în top 10 cei mai inovatori tineri din lume cu o invenție pentru oamenii care nu văd: „Are o misiune clară”
Vedetele din România care au apelat la medicul estetician. Cum arătau înainte de intervenții
Vedetele din România care au apelat la medicul estetician. Cum arătau înainte de intervenții
Ego.ro
Apariția care a emoționat Marea Britanie! Kate Middleton și Regele Charles, reuniți pentru o cauză care le-a schimbat viața.
Apariția care a emoționat Marea Britanie! Kate Middleton și Regele Charles, reuniți pentru o cauză care le-a schimbat viața.
Motivul pentru care această tânără a ales să moară prin eutanasiere. Cât de tragică e povestea ei
Motivul pentru care această tânără a ales să moară prin eutanasiere. Cât de tragică e povestea ei
Gestul lui Cristian Mungiu, la Cannes! Care este explicația
Gestul lui Cristian Mungiu, la Cannes! Care este explicația
Momente nevăzute la întâlnirea Mirabelei Grădinaru cu Olena Zelenska. Gesturile celor două le dezvăluie relația specială
Momente nevăzute la întâlnirea Mirabelei Grădinaru cu Olena Zelenska. Gesturile celor două le dezvăluie relația specială
Publicitate
„Matematicianul vs. fostul huligan de fotbal”. Financial Times scrie despre ascensiunea populismului în România, lupta Dan-Simion și o nouă furtună anti-UE
„Matematicianul vs. fostul huligan de fotbal”. Financial Times scrie despre ascensiunea populismului în România, lupta Dan-Simion și o nouă furtună anti-UE
Un medic ATI dezvăluie teroarea din gărzi, după moartea rezidentului de la Floreasca: „Atacuri de panică și nopți albe”
Un medic ATI dezvăluie teroarea din gărzi, după moartea rezidentului de la Floreasca: „Atacuri de panică și nopți albe”
Cum eviți contaminarea și toxiinfecțiile
Cum eviți contaminarea și toxiinfecțiile
Gala „Nadia Comăneci – 50 de ani de la prima notă de 10”. Cum au petrecut invitații toată seara: Loredana și Nadia, duet pe „Made in Romania”
Gala „Nadia Comăneci – 50 de ani de la prima notă de 10”. Cum au petrecut invitații toată seara: Loredana și Nadia, duet pe „Made in Romania”
Antena 1
Reacția complet neașteptată a lui Gabi Tamaș, după ce a câștigat Survivor! Gestul surpriză făcut de acesta în finala show-ului
Reacția complet neașteptată a lui Gabi Tamaș, după ce a câștigat Survivor! Gestul surpriză făcut de acesta în finala show-ului
Când începe vacanța de vară 2026 și când se întorc elevii la cursuri în noul an școlar
Când începe vacanța de vară 2026 și când se întorc elevii la cursuri în noul an școlar
Aceștia sunt puștii minune de la Campionatul Mondial 2026. Numele lor va avea un altfel de impact
Aceștia sunt puștii minune de la Campionatul Mondial 2026. Numele lor va avea un altfel de impact
De ce purta Michael Jackson plasturi pe nas. Adevărul a fost dezvăluit chiar de fostul său bodyguard: „Era preferata lui”
De ce purta Michael Jackson plasturi pe nas. Adevărul a fost dezvăluit chiar de fostul său bodyguard: „Era preferata lui”
Unica.ro
Fiicele Andreei Bălan au fost în prim-plan la nunta mamei lor cu Victor Cornea, însă fiul lui, Luca, a fost căutat cu privirea de toți invitații... La câteva ore după nuntă, s-a aflat tot adevărul
Fiicele Andreei Bălan au fost în prim-plan la nunta mamei lor cu Victor Cornea, însă fiul lui, Luca, a fost căutat cu privirea de toți invitații... La câteva ore după nuntă, s-a aflat tot adevărul
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
Detalii scandaloase despre „slujbele” de noapte, pe care Cristian Pomohaci le ținea într-un garaj, la Mureș. Ce se întâmpla acolo, de fapt
Detalii scandaloase despre „slujbele” de noapte, pe care Cristian Pomohaci le ținea într-un garaj, la Mureș. Ce se întâmpla acolo, de fapt
„M-a cerut de soție într-o alimentară, printre conservele de pește”. Dezvăluiri neașteptate de la fosta soție a lui Cristian Pomohaci. Ileana Matuș a acceptat să se mărite cu el după ce el a blestemat-o! Ce făcea fostul preot în timpul mariajului lor
„M-a cerut de soție într-o alimentară, printre conservele de pește”. Dezvăluiri neașteptate de la fosta soție a lui Cristian Pomohaci. Ileana Matuș a acceptat să se mărite cu el după ce el a blestemat-o! Ce făcea fostul preot în timpul mariajului lor
catine.ro
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din advertorial
HONOR susține prima expoziție a ilustratorului Andrei Tripșa, un proiect care explorează modul în care arta este creată, distribuită și consumată azi: prin intermediul smartphone-ului
HONOR susține prima expoziție a ilustratorului Andrei Tripșa, un proiect care explorează modul în care arta este creată, distribuită și consumată azi: prin intermediul smartphone-ului
Advertorial

Cum ne uităm la artă azi? Cel mai adesea, pe ecranul smartphone-ului. HONOR celebrează modul inovator și alert în care arta este creată și văzută acum susținând expoziția lui Andrei Tripșa, un proiect unic în cadrul Bucharest Design Festival.

+ Mai multe
Top clinici stomatologice din București pentru detartraj și igienizare profesională
Top clinici stomatologice din București pentru detartraj și igienizare profesională
Advertorial

Igienizarea profesională este unul dintre cele mai importante servicii preventive din stomatologie, însă calitatea procedurii diferă semnificativ de la o clinică la alta.

+ Mai multe
Specialiștii Institutului Umărului recomandă: Cum să rămâi activ după 40 de ani fără să-ți distrugi umerii
Specialiștii Institutului Umărului recomandă: Cum să rămâi activ după 40 de ani fără să-ți distrugi umerii
Advertorial

După 40 de ani, relația cu sportul se schimbă. Nu pentru că nu mai poți, ci pentru că recuperarea durează mai mult, iar mișcările făcute fără pregătire încep să-și ceară prețul.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC