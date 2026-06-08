Westwing Collection: linii expresive pentru interioarele verii

În lunile de vară, casa devine mai mult decât un spațiu funcțional – se transformă într-un refugiu personal, într-un loc care reflectă ritmul mai lent al sezonului și dorința de confort autentic.

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  . Actualizat 08.06.2026, 11:14,  de  ELLE
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În lunile de vară, casa devine mai mult decât un spațiu funcțional – se transformă într-un refugiu personal, într-un loc care reflectă ritmul mai lent al sezonului și dorința de confort autentic. În acest context, Westwing aduce în prim-plan noua selecție Westwing Collection, o colecție care explorează puterea detaliilor grafice, a texturilor tactile și a formelor sculpturale pentru a crea interioare cu personalitate.

Inspirată de ideea că designul poate spune o poveste fără excese, colecția propune un echilibru între expresivitate și rafinament. Liniile, volumele și materialele sunt construite pentru a adăuga profunzime spațiului și pentru a transforma fiecare încăpere într-un ambient cald, contemporan și sofisticat. Într-o perioadă în care interioarele devin tot mai personale, iar accentul cade pe emoția pe care o transmite un spațiu, Westwing Collection mizează pe obiecte statement care aduc caracter fără să încarce vizual decorul.

Piesa centrală a colecției este canapeaua WOLKE, acum disponibilă nu doar în varianta boucle iconică black-and-white, ci și în nuanțe calde de orange, deep burgundy și brown striped fabrics. Inspirată de siluetele cloud-like și de formele organice specifice designului contemporan, canapeaua se remarcă prin contururile sale rotunjite și proporțiile atent echilibrate, construite pentru a crea senzația de confort vizual și relaxare absolută.

Noua tapițerie striped transformă modelul WOLKE într-o piesă cu un puternic impact vizual. Jocul liniilor grafice aduce dinamism și expresivitate, în timp ce paleta cromatică păstrează acea estetică sofisticată și effortless specifică universului Westwing. Este o piesă care funcționează atât ca element central într-un living minimalist, cât și ca accent într-un decor eclectic și artistic.

„The woven striped fabric gives WOLKE a new expressive power. The graphic pattern brings the soft shapes to life, emphasizes the silhouette, and makes it appear even more sculptural – playful yet architectural.' – Alexandra Tobler, Creative Director Westwing Collection.

Universul colecției este completat de textile și accesorii decorative atent selecționate, create pentru a amplifica profunzimea vizuală a spațiului. Texturile tactile, contrastele subtile și materialele naturale contribuie la o atmosferă calmă și sofisticată, în care fiecare detaliu are rolul său. Covorul Donna aduce un plus de textură și căldură, în timp ce liniile sale grafice completează armonios limbajul vizual al colecției și accentuează senzația de spațiu contemporan și primitor.

Rezultatul este un interior care nu impresionează prin exces, ci prin echilibru, confort și expresivitate. O colecție gândită pentru locuințe care se simt autentice, relaxate și personale – spații care combină designul modern cu emoția și funcționalitatea de zi cu zi.

Noua selecție Westwing este disponibilă pe www.westwing.ro

Foto: Westwing

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