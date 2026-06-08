De la anxietate la încredere: cum ar trebui, de fapt, monitorizată o sarcina

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  . Actualizat 08.06.2026, 12:34,  de  ELLE
De la anxietate la încredere: cum ar trebui, de fapt, monitorizată o sarcina

Să vezi cele două liniuțe pe testul de sarcină este unul dintre acele momente care schimbă instantaneu felul în care te raportezi la propriul corp. Bucuria vine, de cele mai multe ori, împreună cu o avalanșă de întrebări: „Este totul bine?', „Este normal ce simt?', „Dacă fac ceva greșit?', „Dacă ceva nu merge cum ar trebui?'.

Într-o lume în care internetul oferă răspunsuri rapide, dar nu întotdeauna liniștitoare, sarcina poate deveni ușor un teritoriu al anxietății. Tocmai de aceea, monitorizarea corectă nu înseamnă doar analize, ecografii și protocoale. Înseamnă și comunicare, încredere, explicații clare și un medic care știe să asculte înainte de a liniști.

Fricile care apar în fiecare trimestru

Fiecare etapă a sarcinii vine cu propriile emoții. Unele sunt spuse deschis în cabinet. Altele rămân nerostite, dar apasă la fel de mult.

În primul trimestru, multe femei trăiesc cu teama pierderii sarcinii. Orice durere, orice secreție, orice simptom nou poate deveni motiv de îngrijorare.

În al doilea trimestru, atenția se mută către dezvoltarea bebelușului. Apropierea morfologiei fetale vine, pentru multe viitoare mame, cu emoție intensă și cu întrebarea firească: „Se dezvoltă totul normal?'.

În al treilea trimestru, apar fricile legate de naștere, de durere, de prematuritate sau de capacitatea corpului de a trece prin travaliu. Sunt întrebări firești, care nu trebuie minimalizate.

„Fricile din sarcină nu trebuie tratate cu un simplu «stați liniștită». O pacientă are nevoie să înțeleagă ce se întâmplă cu corpul ei, ce urmărim la fiecare control și când există, cu adevărat, motive de îngrijorare.', explică Dr. Oana Crețu, medic specialist Obstetrică-Ginecologie și fondatoarea Feminelle Clinic.

Medicul nu este doar cel care face ecografia

Relația dintre o gravidă și medicul ei obstetrician este una dintre cele mai importante relații medicale din viața unei femei. În cabinet nu intră doar o pacientă cu un dosar de analize, ci o femeie care are nevoie să se simtă în siguranță.

Un medic empatic nu înseamnă un medic mai puțin riguros. Din contră. Înseamnă un medic care știe să explice investigațiile, să traducă termenii medicali în cuvinte ușor de înțeles și să răspundă întrebărilor fără judecată.

Uneori, chiar și liniștea din timpul unei ecografii poate speria. Multe paciente interpretează tăcerea medicului ca pe un semn că ceva nu este în regulă.

„În timpul ecografiei, pot exista momente în care medicul devine foarte concentrat și vorbește mai puțin. Este important ca viitoarele mame să știe că această liniște nu înseamnă automat o problemă. De cele mai multe ori, înseamnă atenție maximă la detalii.', spune Dr. Oana Crețu.

Ce urmărim, de fapt, în cele trei trimestre

Monitorizarea sarcinii are rolul de a confirma că evoluția este una normală și de a identifica din timp eventualele riscuri. Fiecare trimestru are obiectivele lui.

În primul trimestru, medicul confirmă localizarea sarcinii, activitatea cardiacă embrionară și stabilește vârsta gestațională. Tot acum se recomandă analizele inițiale, evaluarea grupei de sânge și a Rh-ului, screeningurile infecțioase indicate și evaluarea riscului genetic, prin dublu test sau NIPT, în funcție de caz.

În al doilea trimestru, morfologia fetală are un rol central. Este ecografia detaliată prin care sunt evaluate structurile anatomice ale fătului. Tot în această perioadă se poate recomanda testul de toleranță la glucoză, pentru depistarea diabetului gestațional.

În al treilea trimestru, atenția se îndreaptă către creșterea fetală, poziția bebelușului, cantitatea de lichid amniotic, circulația placentară și pregătirea pentru naștere. În funcție de evoluție, pot fi recomandate ecografii Doppler, testarea pentru Streptococul de grup B și monitorizarea cardiotocografică.

Informația corectă scade frica

O sarcină monitorizată corect nu înseamnă o sarcină lipsită complet de emoții. Înseamnă, însă, o sarcină în care fricile sunt puse în context, întrebările primesc răspunsuri, iar pacienta nu rămâne singură cu propriile scenarii.

Medicina modernă oferă investigații tot mai precise. Dar, dincolo de tehnologie, rămâne esențial felul în care medicul comunică rezultatele, explică pașii următori și construiește încredere.

Aceasta este și filosofia care stă la baza consultațiilor din cadrul Feminelle Clinic: medicina făcută cu rigoare, dar și cu atenție la emoțiile femeii din fața medicului. Pentru că, uneori, ceea ce liniștește o viitoare mamă nu este doar imaginea de pe ecograf, ci și vocea calmă care îi explică: „Știu că vă este teamă. Haideți să vedem împreună ce se întâmplă.'

Sursa foto: https://droanacretu.ro/

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