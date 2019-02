Gasirea unui tratament pentru caderea parului care sa dea intr-adevar rezultate a devenit tot mai dificila. Problema nu o reprezinta doar folosirea unor produse de ingrijire neadecvate, ci si stresul, poluarea, dezechilibrul hormonal, instrumentele de styling folosite in exces si carentele de vitamine si minerale.

Ca sa stopezi caderea parului, fii pregatita sa faci schimbari esentiale in stilul tau de viata. S-ar putea sa fii nevoita nu doar sa inlocuiesti produsele pe care le folosesti pentru ingrijirea podoabei capilare, ci si sa iti schimbi rutina alimentara.

Aplicat frecvent la salon, un tratament pentru caderea parului se poate dovedi destul de costisitor cu timpul, asa ca iti vei da seama ca nu este cea mai buna solutie pentru bugetul tau. Vestea buna este ca poti obtine rezultate bune chiar in confortul casei tale. Apeleaza la ajutorul produselor profesioniste ce lupta impotriva caderii parului si vei fi impresionata de rezultatele obtinute. In ultima perioada, s-au remarcat prin rezultate incredibile fiolele tratament impotriva caderii parului.

Cel mai bun tratament pentru par – fiolele

Cand simti ca ai pierdut lupta impotriva caderii parului, este momentul sa te inarmezi cu aliati mai puternici. Vei observa ca samponul si balsamul de par, indiferent de calitatea lor, sunt depasite de situatie, asa ca este un moment prielnic sa introduci in schema de ingrijire a podoabei capilare niste fiole tratament impotriva caderii parului. De regula, acestea se aplica de doua ori pe an, primavara si toamna, de la 6 pana la 8 saptamani, pentru cele mai bune rezultate.

Daca esti in cautarea unui tratament intensiv impotriva caderii parului, afla ca specialistii in domeniu recomanda fiolele Kerastase Specifique de la profihairshop.ro. Acest tratament pentru par are la baza o combinatie puternica formata din aminexil 15.000 PPM + ramnoza + Complex AOX. Amestecul format din L-Carnozina, Vitamina E si extract de Moringa este ingredientul activ al complexului AOX si formeaza un adevarat scut de protectie pentru pielea capului.

Produsul se aplica pe scalpul uscat sau zvantat si se recomanda a se utiliza o fiola pe zi.

Alte solutii impotriva caderii parului

Pe langa tratamentul cu fiole pentru cresterea parului, efectueaza de doua ori pe saptamana masaj capilar. Prin acest procedeu stimulezi circulatia de la nivelul radacinii firelor de par, ceea ce va duce la intarirea lor cu timpul. Poti sa apelezi la acest truc simplu inainte sa faci baie si sa aplici si diferite uleiuri (ulei de ricin, de cocos ori de masline).

In ceea ce priveste alimentatia, nu ar trebui sa iti lipseasca din dieta alimente bogate in zinc (naut, caju, carne de miel, seminte de dovleac, chefir, iaurt, spanac) si fier (ficat, seminte de chia, oua, tofu, carne rosie, cereale integrale, soia). Din pacate, doza necesara zilnic nu este intotdeauna asigurata prin alimentatie, astfel ca specialistii recomanda administrarea suplimentelor alimentare bogate in vitamine si minerale. Un ajutor deosebit il vei primi din partea spirulinei, o alga ce are beneficii miraculoase pentru organism.

