O zi a expresiilor complementare, astăzi la Festivalul Enescu

  Actualizat 11.09.2025, 11:01
O zi a expresiilor complementare, astăzi la Festivalul Enescu

Ziua de 10 septembrie la Festivalul Enescu trasează un arc sonor spectaculos între vitalitate și libertatea improvizației, cu reflecția în cheie de boltă. Publicul are ocazia să călătorească între trei spații emblematice ale Bucureștiului – Ateneul Român, Sala Palatului și Club Control – și să descopere, în fiecare dintre ele, o altă fațetă a puterii muzicii.

Ultimele bilete sunt disponibile online, în platforma Eventim.ro,

 în format fizic, în lanțul de librării Cărturești și la intrarea în sala de concert.

După ora 16.00, foaierul Ateneului Român se deschide pentru un eveniment dedicat muzicologiei românești: lansarea volumelor semnate de Ana Diaconu, Desiela Ion, Benedicta Pavel, Vlad Văidean și Mariana Kahane, publicate la Editura UNMB și premiate de Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România. O întâlnire cu memoria și cercetarea muzicală, ce pregătește terenul pentru o seară dedicată exuberanței orchestrale.

Gabriel Bebeșelea, dirijor

De la ora 17.00, sub bagheta dirijorului Gabriel Bebeșelea, alături de Antwerp Symphony Orchestra, pianistul Daniel Ciobanu revine la Ateneu cu un program plin de vervă și culoare. De la rafinata Rapsodie spaniolă op. 70 de Albéniz, într-o versiune pentru pian și orchestră semnată chiar de George Enescu, până la electrizanta Rhapsody in Blue de Gershwin, concertul pulsează deopotrivă în spirit iberic și american. În aceeași cheie a dansului se înscriu și celelalte lucrări: Rapsodia din Dahomey de August de Boeck, cu ecouri ale romantismului rus, Danzón nr. 2 de Arturo Márquez, cu ritmuri latine contagioase, și Dansurile simfonice din West Side Story de Leonard Bernstein, cu sonorități inconfundabile de jazz, lirism și energie urbană, într-o adevărată sărbătoare a vieții.

Daniel Ciobanu, pianist

Dacă Ateneul celebrează vitalitatea, Sala Palatului invită la introspecție. Sächsische Staatskapelle Dresden, una dintre cele mai vechi orchestre ale Europei, dirijată de Daniele Gatti, propune un program ce explorează fragilitatea, dar și forța existenței.

Daniele Gatti

Primul moment, Recviemul pentru orchestră de coarde de Tōru Takemitsu, compus în memoria mentorului său Fumio Hayasaka, aduce liniștea și sobrietatea unei elegii universale. În continuare, Simfonia nr. 5 de Gustav Mahler se deschide cu o viziune sfâșietoare a morții, dar treptat, prin mișcările sale contrastante, se transformă într-un parcurs biografic ce duce spre lumină și renaștere. Faimosul Adagietto, una dintre cele mai emoționante pagini din literatura simfonică, se află în mijlocul acestui drum muzical care devine mărturia unei vieți intense, cu frământările și speranțele ei.

Seara se încheie în spiritul libertății și al improvizației. Big Band-ul Radio România, sub conducerea Simonei Strungaru, aduce pe scena Clubului Control un program inedit, în care muzica lui George Enescu este reimaginată în limbajul insolit al jazzului.

Piese precum Au SoirToccata sau Pavana din Suita în re major, alături de reinterpretări ale Simfoniei de cameră și Legendei pentru trompetă și pian, sunt orchestrate într-un dialog între tradiție și modernitate. Lor li se adaugă lucrări de Charlie ParkerEnnio MorriconeJaco Pastorius și Nino Rota, însuflețite de un ansamblu spectaculos de instrumentiști și doi soliști de excepție: saxofonistul italian Stefano Di Battista și trompetistul român Sebastian Burneci, ambii contribuind nu doar prin interpretare, ci și prin aranjamente și compoziții originale. Într-o atmosferă efervescentă, muzica lui Enescu se reinventează, respirând libertatea și energia jazzului contemporan.

Ziua de 10 septembrie se conturează, așadar, ca un triptic, iar Festivalul Enescu este spațiul în care suntem  invitați pentru a celebra, împreună, puterea muzicii.

Organizatorii își rezervă dreptul de a modifica programele. Vă rugăm să vizitați site-ul Festivalului Internațional George Enescu, http://www.festivalenescu.ro, pentru a fi la curent cu cele mai recente informații.

Despre Festivalul Internațional George Enescu

Festivalul Internațional George Enescu este unul dintre cele mai mari evenimente de muzică clasică la nivel mondial, organizat începând cu anul 1958. Cea de-a XXVII-a ediție are loc între 24 august și 21 septembrie 2025 și marchează 70 de ani de la trecerea în eternitate a marelui compozitor și muzician român, George Enescu. Tema din acest an este „Aniversări / Celebrations', iar în program se regăsesc peste 100 de concerte susținute de peste 4.000 artiști din 28 de țări, ce aduc în prim-plan atât moștenirea artistică a lui Enescu, cât și impactul său profund asupra muzicii clasice universale.    

Festivalul Enescu, organizat de ARTEXIM, sub Înaltul Patronaj al Președintelui României și finanțat de Guvernul României prin Ministerului Culturii, este un adevărat brand de țară și un veritabil proiect de diplomație culturală. Motor cultural și economic ce atrage la București mii de turiști străini, festivalul susține industriile creative și consolidează imaginea României în lume.  

Festivalul Internațional George Enescu este un eveniment desfășurat sub Înaltul Patronaj al Președintelui României.

Proiect cultural finanțat de Guvernul României prin Ministerul Culturii.

Organizator: ARTEXIM

Co-organizator: Fundația ArtProduction

Co-producători: Societatea Română de Radiodifuziune, Societatea Română de Televiziune, Primăria Municipiului București prin ARCUB – Centrul Cultural al Municipiului București

Parteneri principali: Rompetrol – KMG International, BRD – Groupe Société Générale, JTI – Immersive Experience (partener de inovație), Lexus 

Parteneri: LINDE GAZ, Purcari, Ferrero Rocher, Mobexpert, One United Properties, ORANGE, CPI Property Group, LOR, Nazzuro Aqua, Althaus, Fundația Liliana și Peter Ilica, Senia Music 

Cu sprijinul: BIGOTTI, Țuca Zbârcea & Asociații, SANADOR, YOKKO

Transportator oficial: Tarom 

Parteneri media principali: Antena 3 CNN, Europa FM, Hotnews.ro

Parteneri media de tradiție: RFI România, Agerpres

Parteneri media internaționali: Euronews, Mezzo

Parteneri media: Radio România Muzical, Radio România Cultural, TVR 1, TVR Cultural, TVR Info, Buletin de București, Republica.ro, Europa Liberă, Cultura la dubă, Vorbitorincii, LiterNet.ro, Urban.ro, Happ.ro, infoMusic, Economistul, Curs de guvernare,

Observator cultural, Revista Cultura, BIZ, Haute Culture, Nine OClock, ELLE, Ringier, AList Magazine, Q Magazine, Zile și Nopți, Phoenix Media, Cocor Media Channel

Partener de monitorizare: mediaTRUST

Detalii pentru presă:

Pentru informații suplimentare, interviuri sau imagini de la eveniment, vă rugăm să contactați departamentul de comunicare al festivalului: 

Bianca Boitan-Rusu | Media Relations Coordinator 

ARTEXIM – George Enescu International Festival & Competition

www.festivalenescu.ro | www.artexim.ro |

Tel +4021 317 80 81/83 | Mob +40 732 642 164

Sursă foto: ARTEXIM

