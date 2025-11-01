O româncă pe scena marilor vedete: creația Roxanei Ostroveanu, purtată deCarrie Underwood la Nashville

Creațiile Roxanei Ostroveanu, fondatoarea brandului IMROSKA, continuă să impresioneze publicul

internațional. La recentul spectacol susținut la Grand Ole Opry din Nashville – una dintre cele mai vechi și respectate scene ale muzicii americane – artista Carrie Underwood, câștigătoare a multiple premii Grammy și Country Music Awards, a purtat o rochie din colecția „Peacock', semnată de designerul român.

Inspirată de simbolul păunului, colecția explorează frumusețea ca formă de curaj, îmbinând rafinamentul couture cu accente moderne și expresive. Ținuta purtată de Carrie Underwood a atras atenția presei de modă pentru finețea detaliilor și cromatica intensă.

„Pentru mine, fiecare piesă este o poveste despre puterea de a fi autentic, iar Carrie Underwood a ales să transmită această poveste pe scena Grand Ole Opry. O artistă de asemenea nivel poate avea oricând la dispoziția ei orice creator din lume și orice designer ar fi onorat să îi creeze ținuta. Carrie a ales o rochie IMROSKA, iar asta este o mare bucurie pentru mine,' a declarat Roxana Ostroveanu.

Pe lângă această colaborare, Thalía a fost prima vedetă internațională care a purtat o piesă IMROSKA, iar Roxana Ostroveanu a obținut recunoaștere mondială prin premii importante la Paris, Milano, Veneția și Abu Dhabi, confirmând ascensiunea impresionantă a designului românesc pe scena modei internaționale.

Rochia purtată de Carrie Underwood poate fi achiziționată în cadrul Pop-up Sale-ului creat de IMROSKA. Detalii pe www.imroska.com

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro