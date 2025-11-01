O româncă pe scena marilor vedete: creația Roxanei Ostroveanu, purtată deCarrie Underwood la Nashville

O româncă pe scena marilor vedete: creația Roxanei Ostroveanu, purtată deCarrie Underwood la Nashville

Creațiile Roxanei Ostroveanu, fondatoarea brandului IMROSKA, continuă să impresioneze publicul
internațional. La recentul spectacol susținut la Grand Ole Opry din Nashville – una dintre cele mai vechi și respectate scene ale muzicii americane – artista Carrie Underwood, câștigătoare a multiple premii Grammy și Country Music Awards, a purtat o rochie din colecția „Peacock', semnată de designerul român.

Inspirată de simbolul păunului, colecția explorează frumusețea ca formă de curaj, îmbinând rafinamentul couture cu accente moderne și expresive. Ținuta purtată de Carrie Underwood a atras atenția presei de modă pentru finețea detaliilor și cromatica intensă.

„Pentru mine, fiecare piesă este o poveste despre puterea de a fi autentic, iar Carrie Underwood a ales să transmită această poveste pe scena Grand Ole Opry. O artistă de asemenea nivel poate avea oricând la dispoziția ei orice creator din lume și orice designer ar fi onorat să îi creeze ținuta. Carrie a ales o rochie IMROSKA, iar asta este o mare bucurie pentru mine,' a declarat Roxana Ostroveanu.

Pe lângă această colaborare, Thalía a fost prima vedetă internațională care a purtat o piesă IMROSKA, iar Roxana Ostroveanu a obținut recunoaștere mondială prin premii importante la Paris, Milano, Veneția și Abu Dhabi, confirmând ascensiunea impresionantă a designului românesc pe scena modei internaționale.

Rochia purtată de Carrie Underwood poate fi achiziționată în cadrul Pop-up Sale-ului creat de IMROSKA. Detalii pe www.imroska.com

Cele mai importante distincții din Comerțul Online Românesc s-au acordat pe 14 Octombrie în cadrul ediției de 20 ani a Galei Premiilor eCommerce
Cele mai importante distincții din Comerțul Online Românesc s-au acordat pe 14 Octombrie în cadrul ediției de 20 ani a Galei Premiilor eCommerce
România intră în istoria Red Bull BC One: B-Girl Carla, prima româncă în finala mondială de breaking
România intră în istoria Red Bull BC One: B-Girl Carla, prima româncă în finala mondială de breaking
Ce nu îți spune nimeni despre alegerea cazării în Tenerife, dar trebuie să știi
Ce nu îți spune nimeni despre alegerea cazării în Tenerife, dar trebuie să știi
Ce nu îți spune nimeni despre alegerea cazării în Tenerife, dar trebuie să știi
Ce nu îți spune nimeni despre alegerea cazării în Tenerife, dar trebuie să știi
Inada iCOCOON: tehnologia care îţi aduce spa-ul acasă
Inada iCOCOON: tehnologia care îţi aduce spa-ul acasă
Două branduri românești cuceresc scena globală:UNTOLD Dubai și AnimaWings își unesc forțele într-unparteneriat strategic
Două branduri românești cuceresc scena globală:UNTOLD Dubai și AnimaWings își unesc forțele într-unparteneriat strategic
Zâmbetul copiilor noștri începe cu echilibrul nostru
Zâmbetul copiilor noștri începe cu echilibrul nostru
Zâmbetul unui copil este primul limbaj al încrederii. Înainte să rostească un cuvânt, el își exprimă siguranța, curiozitatea sau teama prin acel mic gest care luminează tot în jur.

Top multivitamine pentru sportivi in 2025 - 5 vitamine si minerale care te pot ajuta sa iti atingi obiectivele
Top multivitamine pentru sportivi in 2025 - 5 vitamine si minerale care te pot ajuta sa iti atingi obiectivele
De ce experiențele oferite prin experimenteaza.ro aduc mai multă bucurie decât un obiect
De ce experiențele oferite prin experimenteaza.ro aduc mai multă bucurie decât un obiect
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

