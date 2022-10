“Nu mă opri acum! Pentru că mă distrez!” Essence MAKE BEAUTY FUN Noutăți Toamnă/Iarnă 2022

Așa cum spune popularul hit Queen, nu este timp de pierdut în Noul Normal și sunt multe de recuperat – așa că este momentul perfect pentru noul update essence Toamnă/Iarnă 2022. Noile produse prezintă efecte instantanee impresionante, culori intense, înaltă performanță și beneficii de îngrijire remarcabile. Încă o data, nu există limite pentru iubitorii de beauty – să se joace cu diferite stiluri și look-uri îndrăznețe, să încerce, să experimenteze – pe scurt: să se distreze fără a simți nevoia să își facă griji pentru sustenabilitate și efecte. În acest fel, poți dezvolta stiluri creative pentru a-ți exprima adevărata personalitate.

Nu doar exprimarea de sine ci și casă, dulce casă' este total în trend. În loc de a te îndrepta spre salonul de înfrumusețare, îți poți face încă acasă tratamentele de înfrumusețare datorită noilor produse essence. Măștile skincare, serumurile și exfoliantele oferă totul pentru auto-îngrijire și un tratament la domiciliu. Lacurile de unghii unice, top coats cu efecte surprinzătoare și accesoriile practice sunt tot cee ace ai nevoie pentru o manichiură DIY.

Ai chef de și mai multe amănunte? Poți descoperi noile Trend Editions și Online Exclusives pe www.essence.eu în fiecare lună. Pentru idei innovative pentru machiaje unice și auto-îngrijire, accesați video-urile, tutorialele inspiraționale și noutățile essence încântătoare care sunt prezentate în mod regulat pe canalele noastre de social media.

PRIMER PENTRU REDUCEREA ROȘEȚII – REDNESS REDUCER PRIMER

REDNESS REDUCER PRIMER este baza ideală pentru machiaj. Datorită formulei sale cu extract de ceai verde, calmează pielea și uniformizează vizibil orice roșeață. Acest lucru permite primerului să creeze un ten mai neted.

Preț lei** 18.50

PRIMER HYDRO HERO

Primerul HYDRO HERO este un adevărat all-rounder. Nu numai că pregătește perfect pielea pentru machiajul ulterior, ci și o hrănește. Formula conține acid hialuronic și extract de castravete, oferă până la 48 de ore de hidratare și lasă pielea să se simtă întinerită

Preț lei** 18.50

PRIMER PORELESS PARTNER

Primerul PORELESS PARTNER este un secret dezvăluit din interior pentru un ten neted, cu aspect uniform. Formula este îmbogățită cu niacinamide, are un efect de rafinare a pielii și face porii să pară mai mici. În același timp, primerul are un finisaj matifiant, de estompare.

Preț lei** 18.50

Pudră liberă pentru fixarea machiajului Fix & LAST 14 h

Iată un nou membru al gamei fix & LAST: PUDRA LIBERĂ fix & LAST 14h fixează machiajul și creează un finisaj mat. Pudrta liberă absoarbe excesul de sebum și face tenul să pară mai rafinat și mai uniform. Pe piele, pudra albă devine transparentă, deci este potrivită pentru toate tonurile pielii. Pudra este rezistentă la apă și rezistă până la 14 ore.

Preț lei** 21

HELLO, GOOD STUFF! SOS ANTI-SPOT GEL

La revedere pete! Gelul anti-pete HELLO, GOOD STUFF! SOS ANTI-SPOT GEL reduce vizibil impuritățile pielii și roșeața cu o combinație de acid salicilic, ulei de mentă și zinc. Gelul are un efect de răcorire, calmant și usucă rapid impuritățile. În acest fel, gelul anti-pete face pielea vizibil mai clară. Formula este fabricată din ingrediente naturale în proporție de 96%.

Preț lei** 16

HELLO, GOOD STUFF! SKIN CLEARING Serum

Serumul HELLO, GOOD STUFF! SKIN CLEARING cu siguranță va face inimile tuturor pasionaților de beauty să bată un pic mai repede. Datorită AHA, serul are un efect delicat de exfoliere și, în același timp, hrănește pielea cu pantenol și apă de kiwi. Formula este fabricată din 97% ingrediente naturale și face pielea fină.

Preț lei** 24.50

HELLO, GOOD STUFF! PORE MINIMIZING Serum

Către pasionații de beauty: iată noul HELLO, GOOD STUFF! PORE MINIMIZING Serum.Textura foarte ușoară se absoarbe rapid, are un efect vizibil de rafinare a porilor și lasă pielea să se simtă ultra-moale. Serul conține 95% ingrediente naturale și hrănește pielea cu 3% niacinamide și rodie. Pur și simplu aplicați puțin serum dimineața după curățarea feței și bucurați-vă de impulsul de îngrijire!

Preț lei** 24.50

Iluminator baked make me GLOW

Un adevărat punct culminant! Iluminatorul baked make me GLOW este ideal pentru evidențierea pomeților și a altor părți ale feței. Textura pudrată este catifelată și ușor de aplicat pentru a adăuga accente strălucitoare pe față și pentru a da tenului strălucire.

Preț lei** 20

Ruj caring SHINE vegan collagen

Rujul răcoros colagen plumping primește un upgrade: rujul caring SHINE vegan collagen. Este îmbogățit cu acid hialuronic și un substitut vegan de colagen, se simte plăcut pe buze și nu le va usca. Textura oferă o acoperire medie și conferă buzelor un finisaj lucios. Rujul vine în cinci culori superbe, care sigur se potrivesc cu fiecare tip de piele

Preț lei** 16

Creion pentru buze 8h matte comfort

Precizie, rezistență și o senzație plăcută – creionul pentru buze 8h matte comfort nu lasă nimic de dorit. Creionul rezistent la apă, de lungă durată, vine cu o textură nouă, îmbunătățită și mai curată și este potrivit pentru conturarea sau colorarea precisă a buzelor.

Preț lei** 10

Luciu pentru buze extreme care hydrating

Îngrijire și luciu pentru buze într-un singur produs: luciul pentru buze hidratant extreme care oferă hidratare și hrănește intens buzele cu acid hialuronic, un înlocuitor vegan de colagen și unt de shea. În același timp, luciul pentru buze creează un finisaj extraordinar de lucios. Disponibil în trei nuanțe: roz delicat, coral moale și nude natural elegant.

Preț lei** 16

Luciu pentru buze what the fake! PLUMPING LIP FILLER

Un nou produs se adaugă familiei PLUMPING LIP FILLER: noua versiune continuă să impresioneze prin efectul său de umplere, de volum, care asigură buze vizibil mai pline. Luciul pentru buze este îmbogățit cu acid hialuronic și oferă hidratare. Ceea ce este nou este ingredientul hrănitor ulei de scorțișoară și finisajul strălucitor, nude.

Preț lei** 16

Ulei pentru buze ALGAE

Sub mare … algele marine înfloresc mai verzi și mai verzi. Uleiul pentru buze ALGE este inspirat de această lume subacvatică și hrănește buzele cu extract de alge, acid hialuronic, ulei de jojoba și vitamina E. Uleiul de buze asigură o hidratare intensă și conferă buzelor un finisaj strălucitor, non-lipicios. Textura unică în două tonuri în verde și albastru este un adevărat eye-catcher și oferă buzelor un efect strălucitor.

Preț lei** 16

Luciu pentru buze HOLO BOMB

Shine, shine, shine: luciul pentru buze HOLO BOMB conferă buzelor o strălucire intensă, extraordinară, cu un efect moale, holografic. Textura non-lipicioasă are un parfum fructat, suculent și oferă un finisaj strălucitor ca de oglindă, care completează fiecare tip de piele.

Preț lei** 7

LASH LIKE A BOSS INSTANT VOLUME & LENGTH MASCARA ULTRA BLACK

Privește-mă în ochi: mascara LASH LIKE A BOSS INSTANT VOLUME & LENGTH îți transformă ochii în adevărate puncte de atracție. Mascara ultra-neagră creează un aspect intens, iar peria din fibră moale, curbată, oferă un efect instantaneu de volum și gene vizibil mai lungi. Acest efect poate fi îmbunătățit și mai mult prin aplicarea mai multor straturi. Ambalajul complet metalizat, roz, va atrage atenția cu siguranță.

Preț lei** 20

MASCARA REZISTENTĂ LA APĂ LASH LIKE A BOSS INSTANT VOLUME & LENGTH

Gene wow în orice situație – mascara rezistentă la apă LASH LIKE A BOSS INSTANT VOLUME & LENGTH promite ofere acest lucru! Textura impermeabilă rămâne fixată, indiferent de ce se întâmplă. Genele tale vor rămâne în forma perfectă chiar și pe ploaie sau vânt, în timpul activităților sportive sau dacă vărsați ocazional o lacrimă sau două. Pensula curbată, din fibră moale, oferă genelor volum și lungime instantanee. Un alt punct culminant: ambalajul complet metalizat, turcoaz, va atrage atenția cu siguranță.

Preț lei** 20

Mascara rezistentă la apă I LOVE EXTREME CRAZY VOLUME

Preferata din toate timpurile, mascara I LOVE EXTREME CRAZY VOLUME, este acum disponibilă într-o versiune rezistentă la apă. Populara perie de elastomer, foarte mare, captează fiecare geană în parte și o acoperă cu textura neagră, cremoasă, impermeabilă – încă de la prima aplicare. Pentru a sugera versiunea impermeabilă, mascara vine într-un ambalaj aqua-blue.

Preț lei** 16

Tuș Lash PRINCESS

Un nou produs în familia Lash PRINCESS: Tușul Lash PRINCESS aduce o atingere finală pentru aspectul expresiv al ochilor. Datorită aplicatorului de pâslă ascuțit, este ușor să desenați linii fine, precise, precum și groase, intense de-a lungul pleoapei. Tușul stă confortabil în mână și este ușor de utilizat. Tușul Lash PRINCESS vine în două versiuni: negru, rezistent la apă și maro pentru un aspect natural.

Preț lei** 16

mini paletă de farduri

Mini la exterior, wow pe interior! Noile palete de farduri de pleoape mini vin într-un format nou-nouț, care nu a mai fost văzut până acum. Cele șase farduri de pleoape foarte pigmentate în nuanțe coordonate au o varietate de efecte mate până la metalice. Două dintre aceste nuanțe sunt poziționate unul lângă celălalt și pot fi amestecate după cum doriți. Designul unic transformă micile palete în adevărate atracții – hârtia este tipărită cu modele holografice și mesaje speciale. „Don’t Worry, be…” sau „Don’t Stop believing in …” este scris pe fața paletei. Odată deschisă, mini paleta dezvăluie a doua parte a mesajului pentru a oferi confirmare, distracție și voie bună. Cu formatul său compact, paleta de farduri de pleoape se potrivește în orice geantă și este întotdeauna la îndemână pentru un retuș rapid, din mers.

Preț lei** 24.50

Bază pentru machiajul ochilor PRIME LIKE A BOSS

Baza pentru machiajul ochilor PRIME LIKE A BOSS oferă baza perfectă pentru machiajul intens și de lungă durată al ochilor: pur și simplu aplicați puțin pe pleoapă înainte de a aplica fardul și dermatograful. Textura super-moale practic se topește în piele și nu se va așeza în cutele pleoapei – efect non-creasing garantat. Nuanța bazei este universala si se potriveste oricarui tip de ten. Primerul îmbunătățește culorile și prelungește rezistența fardurilor. Și asta nu e tot: formula hrănitoare este îmbogățită cu unt de shea bogat și ulei de floarea-soarelui.

Preț lei** 13.50

Demachiant pentru machiajul ochilor rezistent la apă REMOVE LIKE A BOSS

Îndepărtarea machiajului rezistent la apă dintr-o singură mișcare? Nici o problemă datorită demachiant ului pentru machiajul ochilor rezistent la apă REMOVE LIKE A BOSS ! Formula în 2 faze îndepărtează mascara, dermatograful, fardul de pleoape & co. rapid și temeinic. În același timp, formula este îmbogățită cu apă de mușețel hrănitoare și este testată oftalmologic și dermatologic. Un alt plus: produsul poate fi folosit pe toată fața pentru a îndepărta pudra, fardul de obraz, iluminatorul, fondul de ten și anticearcănul.

Preț lei** 13.50

Serum pentru creștere pentru gene și sprâncene GROW LIKE A BOSS

Gamechanger pentru un aspect expresiv: serumul pentru creșterea genelor și sprâncenelor GROW LIKE A BOSS. Formula este îmbogățită cu Widelash™ by Sederma pentru gene vizibil mai lungi, mai pline și sprâncene mai groase, mai pline.1 Serumul vine cu două aplicatoare diferite pentru a aplica în mod optim textura hrănitoare pe gene și sprâncene. Toleranța a fost testată oftalmologic.

1 Studiu cu 30 de femei peste 28 și 42 de zile de aplicare zilnică. Măsurarea creșterii genelor și a densității sprâncenelor prin intermediul analizei foto instrumentale și al autoevaluării.

Preț lei** 24.50

Gel transparent pentru fixarea sprâncenelor FIX IT LIKE A BOSS

Durează și durează și durează – Gel transparent pentru fixarea sprâncenelor FIX IT LIKE A BOSS convinge prin puterea sa fixare foarte puternică. Gelul transparent fixează chiar și cele mai neascultătoare fire, se usucă rapid și rezistă mult timp. Gelul este potrivit mai ales pentru Brow Lamination Look. În plus, textura este îmbogățită cu pantenol hrănitor.

Preț lei ** 14.50

Creion pentru sprâncene rezistent la apă wow what a brow pen

Creionul pentru sprâncene rezistent la apă wow what a brow pen este un must-have pentru sprâncene uimitoare. Vârful fin poate fi folosit pentru a trasa firele de păr individuale ale sprâncenelor – ideal pentru umplerea vizibilă a sprâncenelor. Un alt plus: mina nu trebuie niciodată să fie ascuțită. Datorită periei integrate, sprâncenele pot fi, de asemenea, pieptănate în formă. Textura impermeabilă asigură un aspect wow de lungă durată – în fiecare zi.

Preț lei** 14.50

FORFECUȚĂ ȘI PIAPTĂN PENTRU SPRÂNCENE

Ești în căutarea unui complice pentru sprâncene perfect stilizate – l-ai găsit în FORFECUȚA ȘI PIAPTĂNUL PENTRU SPRÂNCENE! Accesoriul incluse forfecută ergonomică și un piaptăn ce se poate îndepărta. Forfecuța are capătul rotunjit pentru utilizarea în siguranță. Folosiți piaptănul pentru a a da formă.

Preț lei** 13.50

Lac pentru unghii HIDDEN JUNGLE effect

Lasă-ți unghiile să strălucească: lacul de unghii HIDDEN JUNGLE effect vine în diferite nuanțe, cu diferite efecte – de la metalic la irizat, la strălucitor. Face unghiile să strălucească și le oferă un finisaj unic. Textura nu conține particule de microplastic. Paleta de culori este inspirată de culorile exotice și unice ale junglei și este perfectă pentru a adăuga o notă de culoare vieții tale de zi cu zi.

Preț lei** 10

NAIL ART duo designer

Modele expresive, unice de nail art sunt acum ușor de realizat acasă cu NAIL ART duo designer. Accesoriul are un vârf de pensulă îngust și lung pentru linii fine sau mai groase și un vârf ascuțit pentru puncte de diferite dimensiuni. Partea din spate a ambalajului este fabricată din hârtie 100% reciclată.

Preț lei** 10

top coat EXTREME gel gloss

Ai chef pentru un aspect de gel de înaltă strălucire ca la salon? Aici intervine top coat EXTREME gel gloss, succesorul celui mai bine vândut top coat – extreme gel top coat by essence. Top coat-ul nu numai că protejează oja colorată împotriva ciobirii și extinde durabilitatea manichiurii, ci creează și un finisaj super-strălucitor, cu un efect de ultra-gel, ca realizat de un profesionist.

Preț lei** 13.50

super strong 2in1 base & top coat

pentru manichiură resitentă: super strong 2in1 base & top coat. Bază și top coat într-un singur produs. Se usucă rapid și face ca manichiura să resziste mai mult. În același timp textura conține ingrediente pentru întărirea și hrănirea unghiilor. Într-un studiu extern, 90% au confirmat unghii mai tari după două săptămâni de utilizare. Auto-evaluare a 50 de femei.

Preț lei** 10

power matte top coat

top coat-ul power matte d[ oric[rui lac de unghii un aspect mat. Timpul de uscare rapid ;i aspectul neted rezultat sunt beneficii adiționale. Chiar și mai mult: extinde rezistența lacului de unghii colorat și asigură un efect mat îndelungat.

Preț lei** 10

3D plumping gel top coat

Top coat with a gelicious Effekt: top coat-ul gel cu efect 3D convinge prin aplicarea ușoară și rezultatul neted cu un aspect lucios. În același timp crează un efect de volum 3D și face ca manichiura să reziste mai mult timp.

Preț lei** 10

speed dry 45sec top coat

O manichiură de top în cel mai scurt timp – nimic mai ușor pentru un top coat ce se usucă în 45 de secunde. Formula care se usucă super rapid asigură un aspect neted, lucios în nu mai mult de 45 de secunde – fără dungi. Protejează lacul de unghii împotriva ciobirii și o face să reziste mai mult timp.

Preț lei** 10

