Noi tendințe la parfumuri pentru femei în 2022

În acest an, noile tendințe pentru parfumuri damă sunt grozave și vorbesc de la sine. Acestea au miros de condimente, citrice, esențe învăluitoare și delicate, florale, orientale, lemnoase.

În lumea modernă a parfumeriei au apărut noi tendințe foarte interesante. Acestea includ:

Parfumuri cu mirosuri de citrice, care au note de vârf de lime, ceai verde, grapefruit, dar și esențe de ceai Maté sau ceai verde

Parfumuri cu note de trandafir, extract de Tonka (ce are ceva din dulceața vaniliei), turmeric și patchouli indonezian

Parfumuri cu miros de trandafir, iasomie, orhidee

Parfumuri unisex cu note florale de iris, violete, iasomie, dar și note lemnoase de cedru și santal

Parfumuri proaspete și arome fructate, luxuriante, orientale, cu esențe de ambră, boabe de Tonka, nuci și vanilie.

În 2022, una dintre esențele în trend la parfumuri este cea de nucă de cocos. De asemenea, sunt la modă aromele de vanilie, ciocolată și fructe. O tendință actuală este reprezentată de parfumurile cu miros de smochine, care sunt din gama produselor cu arome intense, ce amintesc de fructele din produsele de patiserie.

În acest an sunt în tendințe și parfumurile cu miros de osmanthus – o floare din Asia de Est. Aceste parfumuri pot avea și miros de ceai, miere, piersică, în funcție de soiurile de osmanthus folosite, care sunt în jur de 30. De asemenea, în 2022 parfumurile noi au și miros ce amintesc de anumite soiuri de ceai, cum ar fi: Roiboos, Maté, ceai verde și ceai negru.

Pentru sezonul cald au apărut parfumuri cu arome ușoare și răcoritoare, cum sunt acelea cu note florale, acvatice, de fructe, plante medicinale, aromatice și citrice. Acestea nu trebuie să fie puternice, dar este bine să fie fresh și să reziste mult timp pe piele.

Cele mai populare parfumuri damă sunt cele clasice, atemporale, de neuitat. Un exemplu este parfumul Chanel care reprezintă o opțiune ideală de cadou pentru orice femeie, indiferent de vârsta ei.

Giorgio Armani a lansat în 2022 parfumul My Way Floral care este special creat pentru femei. Are note florale delicate și arome de citrice, este un parfum sofisticat, de zi și de seară.

Un alt parfum în tendințe este Flower by Kenzo Poppy Bouquet. Acesta este un parfum ideal pentru poșetă sau pentru un cadou. Are note de flori și citrice, de vanilie, coacăze și bergamotă. Este un parfum deosebit, o combinație rară care poate atrage atenția oricărei femei.

Dacă ești în căutarea unui cadou de acest fel, vezi acest top parfumuri femei, care include produse de brand și deci nu trebuie să-ți faci griji cu privire la calitate, preț sau autenticitate. Pe Notino.ro vânzările sunt decente și în plus poți obține și reduceri mari. Aici găsești cele mai vândute parfumuri din acest an, inclusiv opțiuni noi, naturale de produse cosmetice, pentru persoanele care urăsc articolele sintetice. Aici sunt cele mai bune mărci de parfumuri pentru femei din 2022.

Alegerea parfumului de damă se face în funcție de mai mulți factori, pentru a nu da greș când vine vorba de un cadou. Parfumul se selectează în funcție de tendințe dar și de ocazie, anotimp, personalitate. Indicat este să se opteze pentru un parfum deosebit, care se distinge prin note florale sau floral-fructate. De obicei, parfumurile în sticle roz sau verde deschis sunt din gama asta.

În cazul femeilor care au un stil de viață sportiv sunt potrivite parfumurile cu arome proaspete, energizante și revigorante, care au note de lămâie, bergamotă, flori de portocal. Există și parfumuri cu miros de mentă și coacăze negre care sunt fresh, minunate, se încadrează excelent în atmosfera plăcută inspirată din natură. Femeile romantice preferă parfumurile cu note de lemn de santal, patchouli, iasomie, frezie, etc.

Pentru femeile mai sofisticate se poate alege un parfum de lux, cum este Dior și care este renumit pentru eleganță și calitate. Un parfum parizian cum este Chanel, va impresiona oricând, orice femeie, indiferent de ocazie, deci este legendar.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro