Musette lansează colecția capsula realizată împreună cu Cleopatra Stratan

Cristina Bâtlan:

De ce Cleopatra? Pentru că este întruchiparea fetiței noastre interioare. Pentru că în fiecare dintre noi există o micuță Cleopatra. Indiferent cât am fi de puternice, de cǎlite, de bǎrbate… simțim nevoia să ne refugiem din când în când în fetiță mică și fragilă care am fost cândva. Oricât de puternice am fi, avem nevoie de o fundă sau o floare care să ne aducă aminte de copilărie. Musette a creat acum acea capsula a timpului care ne întoarce direct în momentele noastre de prințesealǎ' și de joacă. Pentru că merităm din când în când să ne răsfățam și pentru că dacă ne arătam și părțile vulnerabile nu se întâmplă nimic rău. Ba dimpotrivă! Cu o floare poate că nu se face primăvara, dar cu o fundă ingenios plasată pe pantof sau pe geantă cu siguranță vom reuși să ne facem bine înțelese. Just a girl este un statement. Este o poezie cu rima ascunsă, cu un strop de mister… cum ne place noua. Nu îi spune niciodată unei fete totul de la început, las-o să descopere povestea în ritmul ei. Just a Girl este ritmul… Este o colecție feminină inspirată de noi pentru că noi toate suntem niste prințese, nu-i așa?'