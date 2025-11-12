More Than a Hustle by glo™. Ana Treaba: În 2025, nu câștigă doar cel talentat, ci cel care rezistă, care nu renunță, care revine iar și iar la masa de lucru

  Actualizat 12.11.2025, 16:20
Ana Treaba, CEO & Founder Treaba Production, este în permanentă mișcare. Call-uri, bugete, brainstorminguri, playlisturi. Oameni, evenimente, decoruri, adrenalină. Este un flow bun și generos, spune ea, un ritm care o inspiră și îi dă energie. 

More Than a Hustle, proiectul glo™ & Black Rhino Radio, merge în inima forfotei creative, pe urma profesioniștilor care fac lucrurile să se învârtă și explorează relația dintre cultură, oraș, muncă și comunitate, felul în care își lasă amprenta mediul social sau creativ. 

Primul episod din noul sezon intră în lumea Anei Treaba, o lume în viteză, unde muzica, creativitatea și cultura urbană devin un mod de viață. 

„Trăim într-o perioadă în care totul pare ușor și instant, iar More Than a Hustle arată adevărul: succesul se construiește în timp, cu răbdare, sacrificii și o echipă bună lângă tine. Este important să normalizăm realitatea din spatele scenelor și să încurajăm cultura muncii, nu doar a imaginii”, spune Ana. 

Trebuie să fii acolo, 24 din 24, dacă vrei să îți iasă bine treaba, povestește Ana Treaba, protagonista primului episod din noul sezon More Than a Hustle. Să cerni ideile, redescoperi orașul prin filtrul comunităților, să te bucuri de ceea ce creezi alătui de ceilalți. Să transformi agitația în ritm și energie. Like a pro. 

Un om creativ în forfota lui 2025

În 2025, creativitatea nu mai este doar un talent; a devenit un sport de anduranță. Lumea aleargă mai repede ca oricând, notificările nu dorm niciodată, iar presiunea de a fi original într-un ocean de conținut pare uneori sufocantă. În mijlocul acestui zgomot, omul creativ are nevoie de două superputeri: multă răbdare și foarte multă muncă.

Răbdarea pentru a suporta procesul pentru că ideile se coc în tăcere, nu în scroll. Pentru momentele în care inspirația întârzie, pentru feedback-ul care uneori doare, pentru proiectele care se clădesc încet, cu migală.

Și muncă constantă, repetitivă, disciplinată. În 2025, nu câștigă doar cel talentat, ci cel care rezistă, care nu renunță, care revine iar și iar la masa de lucru.

Acesta nu este un an pentru ego-uri fragile. Este un an pentru creatori care știu să respire adânc, să învețe, să ajusteze, să fie flexibili. Pentru cei care înțeleg că succesul nu explodează peste noapte, ci se acumulează în tăcere, ca o bibliotecă pe care o construiești carte cu carte.

Dacă există o regulă de aur în forfota lui 2025, este aceasta: Protejează-ți curiozitatea. Fără ea, munca devine mecanică, iar răbdarea chin. Cu ea, haosul devine teren de joacă.

Ana Treaba: More Than A Hustle [Season 2]

Cum păstrezi echilibrul 

Pentru mine, echilibrul într-un ritm atât de alert vine, în primul rând, din oamenii de care mă înconjor. Într-o industrie în care totul se schimbă rapid și presiunea este constantă, sprijinul unei echipe sănătoase, oneste și motivate face diferența.

Oamenii potriviți îți oferă energie, feedback real, perspectivă și poate cel mai important încrederea că nu ești singur pe drumul tău. Ei te țin ancorat atunci când volumul de muncă devine copleșitor și te inspiră să rămâi în joc chiar și în momentele dificile.

În final, poți avea cele mai bune idei și cele mai ambițioase planuri, dar fără relații sănătoase și o comunitate solidă lângă tine, echilibrul devine imposibil de menținut. Așa că, pentru mine, oamenii sunt adevăratul meu sistem de navigație în haosul creativ al prezentului.

Despre tine: ce e cel mai important de știut

Sunt un om simplu din Bușteni, care, odată ajuns în București, a muncit constant pentru a-și îndeplini visul de a lucra alături de artiști și, mai ales, de a rămâne aproape de ceea ce m-a ajutat cel mai mult în momentele grele ale vieții: muzica. Sunt o persoană determinată, orientată spre oameni și spre emoția care se naște când talentul, pasiunea și organizarea se întâlnesc. Tot ceea ce am construit are la bază dorința de a crea momente memorabile și de a contribui la industria care m-a format și mi-a dat sens.

Parcursul meu profesional a fost divers, însă întotdeauna a avut un numitor comun: lucrul cu oamenii. Primii șapte ani și jumătate i-am petrecut în cadrul trustului media ce includea Europa FM, Radio 21 și Regie Radio Music. Au fost, cum îmi place să spun, cei șapte ani de acasă' din punct de vedere profesional, locul în care am făcut aproape orice, de la trafic și sales, la marketing, PR & Events. Aici am învățat enorm și am întâlnit majoritatea artiștilor și oamenilor din media. Proiectul de care sunt în continuare extrem de mândră este Garajul Europa FM'.

A urmat colaborarea cu Horia Brenciu & HB Orchestra, perioadă în care am funcționat practic ca o casă de discuri. Au fost patru ani extrem de intenși care mi-au amplificat dorința de a produce și organiza evenimente.

Un alt capitol definitoriu a fost Global Records și mai ales lucrul alături de Răzvan Munteanu, omul alături de care lucrez și astăzi și căruia îi mulțumesc pentru susținere și pentru tot ce m-a învățat. În această etapă am dezvoltat departamentul Global Influencers și, în paralel, am produs și organizat concerte și producții ale unor artiști de top precum Delia, Carlas Dreams, The Motans, turnee pentru artiști muzicali și creatori de conținut. Global a fost un rollercoaster intens și foarte frumos, locul în care am legat prietenii care continuă și astăzi.

Revelionul 2018–2019 a fost ultimul meu proiect în cadrul unei companii. Din 2019 am pornit pe cont propriu, iar drumul acesta s-a dovedit plin de provocări, de reușite, de dezamăgiri, dar și de lecții valoroase de viață de care sunt astăzi foarte mândră.

În prezent, colaborez îndeaproape cu Delia, Lu-K Beats și Iustin de la HVNS, pe care îi reprezint pe partea de imagine și management. Pe lângă dezvoltarea lor artistică și poziționarea publică, mă ocup și de organizarea evenimentelor lor mari și a producțiilor proprii, coordonând tot ceea ce ține de concept si implementare. Faptul că pot contribui activ la aceste direcții mă motivează și îmi reafirmă convingerea că muzica are puterea de a uni și de a transforma.

Pe lângă activitatea de management, lucrez și la proiectul meu propriu, House of Music, care tocmai a încheiat primul sezon. Este un concept în care cred foarte mult: un spațiu mai intim, în care artiștii și oamenii publici sunt descoperiți altfel de către public, într-un context relaxat, în care pun muzică. House of Music este, pentru mine, o continuare firească a dorinței de a aduce oamenii mai aproape de autenticitatea din spatele luminii scenei și de a oferi o perspectivă nouă asupra celor pe care credeam că îi cunoaștem deja.

Cât de mult te definește ceea ce faci

Ceea ce fac mă definește în totalitate. Munca mea ocupă un procent foarte mare din viața mea și, de cele mai multe ori, ajung să mă confund cu ea. Este o parte integrată din identitatea mea, din felul în care gândesc, simt și cresc.

Industria aceasta nu este doar un job, este un stil de viață cu ritmul ei intens, cu momentele de adrenalină, cu provocări și satisfacții. Îmi modelează valorile, prioritățile și modul în care mă raportez la lume.

Deși încerc să separ uneori planurile, adevărul este că pasiunea și implicarea mă fac să trăiesc fiecare proiect cu totul. Iar asta spune mult despre cine sunt: un om care își pune sufletul în ceea ce construiește.

Cum s-a schimbat perspectiva asupra rolului tău

De-a lungul timpului, perspectiva asupra rolului meu s-a schimbat odată cu experiența și cu responsabilitățile asumate. Profesional, am început să fiu privită ca un om de bază, capabil să ducă lucrurile până la capăt, iar acest lucru a venit atât cu încredere, cât și cu așteptări mai mari. Social și în comunitate, oamenii au ajuns să vadă în mine o persoană de cuvânt, pe care se pot baza, iar asta m-a responsabilizat și mai mult în felul în care mă raportez la proiecte, colaborări și oameni.

Cultural, am înțeles că rolul meu nu este doar să creez evenimente sau contexte, ci și să susțin, să cresc și să protejez cultura muncii, a profesionalismului și a autenticității. Într-o lume grăbită, în care superficialul câștigă teren, simt că e important să țin viu un standard.

Astăzi, cel mai important pentru mine este să rămân ancorată în realitate. Să nu mă las distrasă de zgomot, de validare rapidă sau de comparat cu alții. Să continui să construiesc cu răbdare, să fiu prezentă și autentică, și să păstrez valorile care m-au adus până aici: respectul, integritatea și consecvența.

Creativitatea printre deadline-uri

Într-o industrie în care deadline-urile dictează ritmul și presiunea este constantă, am învățat că echilibrul între ceea ce trebuie să fac și ceea ce vreau să fac vine din felul în care îmi hrănesc inspirația. De aceea, încerc să călătoresc cât de mult pot. Călătoriile mi-au devenit un instrument esențial: îmi schimbă perspectiva, îmi oxigenază mintea și mă reconectează cu curiozitatea, ingredientul care ține creativitatea vie.

Interesant este că, în multe dintre aceste călătorii, am muncit poate chiar mai mult decât atunci când eram la birou. Dar simplul fapt că schimb mediul îmi oferă un refresh mental. Departe de rutina zilnică, găsesc spațiu pentru improvizație, pentru idei noi, pentru experiment.

Pe scurt, navighez între obligație și pasiune lăsându-mi timp să respir și să văd lumea din unghiuri noi. Asta îmi permite să revin cu energie, disciplină și direcție astfel încât și ceea ce trebuie să fac să capete sensul lucrurilor pe care vreau să le construiesc.

Responsabilitate. Hustle

Responsabilitatea în domeniul meu înseamnă enorm. Atunci când reprezinți un artist mare, fie într-o campanie de endorsement, fie în organizarea și producția unui eveniment, porți în spate mai mult decât un simplu task . Ai responsabilitatea imaginii artistului, a emoției de pe scenă, dar și a miilor de oameni din public care se bazează pe siguranță, calitate și profesionalism. Este un lanț de încredere, iar orice verigă slabă poate afecta experiențe, reputații și cariere. De aceea, responsabilitatea devine parte din ADN-ul celor care lucrează în industria muzicală și de entertainment.

Pentru mine, „hustle' înseamnă ritmul acela intens în care muncești cu determinare, consecvență și adaptabilitate, indiferent de obstacole. Este capacitatea de a te reinventa rapid, de a găsi soluții acolo unde alții văd blocaje, de a împinge un proiect dincolo de limita confortului. „Hustle' nu este doar alergătură, este energie strategic direcționată. Este combinația dintre pasiune, disciplină și reziliență, care te face să mergi înainte chiar și atunci când îți este greu.

Este modul în care transformi haosul în progres și ambiția în rezultate.

Experiența More Than a Hustle by glo™ 

Sunt genul de om căruia îi place să rămână anonim, omul din spatele proiectelor, așa că nu obișnuiesc să mă expun. A fost pentru prima dată când am răspuns pozitiv unei astfel de invitații, venită din partea prietenilor de la glo™, tocmai pentru că mi s-a părut un proiect cu mult sens. Cred că, pentru tinerii aflați la început de drum, astfel de inițiative pot fi cu adevărat inspiraționale, pot arăta realitatea din spatele muncii, parcursurilor profesionale și momentelor grele pe care nu le vedem mereu în social media.

Experiența a fost la nivelul așteptărilor: am cunoscut o echipă senzațională, profesionistă, atentă la detalii și cu o energie foarte bună. A fost o ocazie rară de a ieși din zona mea de confort și de a da voce unei povești care, sper, va ajuta și alți oameni să înțeleagă că hustle-ul nu înseamnă doar alergătură, ci și pasiune, răbdare și evoluție.

Ce îți place cel mai mult la acest proiect

Cel mai mult îmi place faptul că acest proiect scoate la lumină povești reale, din spatele industriei, și arată drumul așa cum este: cu muncă, presiune, emoție, pasiune și consecvență. Îmi place că pune focus pe oameni, nu doar pe rezultate, și că surprinde nuanțele pe care de obicei nu le vedem în spatele unui show sau al unei cariere de succes. Este un proiect autentic, care vorbește despre proces, nu doar despre final.

Cred că e nevoie de el pentru că tinerii aflați la început de drum au nevoie de repere sănătoase, de exemple concrete și de transparență. Trăim într-o perioadă în care totul pare ușor și instant, iar More Than a Hustle arată adevărul: succesul se construiește în timp, cu răbdare, sacrificii și o echipă bună lângă tine. Este important să normalizăm realitatea din spatele scenelor și să încurajăm cultura muncii, nu doar a imaginii.

Un astfel de proiect creează context, inspiră, educă și oferă o perspectivă necesară într-o industrie în continuă schimbare.

More Than a Hustle a fost lansat de glo™ & Black Rhino Radio, în 2023, cu misiunea de a descoperi orașul din perspectiva oamenilor creativi care îl locuiesc. Poți redescoperi Sezonul 1 al proiectului pe canalul de Youtube glo Romania. 

Noul sezon More Than a Hustle aduce interpretări noi ale agitației urbane, surprinde ritmul vieții și felul în care se nasc ideile. Orașul este un organism viu, care respiră prin energia celor care îl transformă, care îi dau culoare și ritm și îi duc povestea mai departe, prin propriul lor hustle. 

Alexandru Popescu: More Than A Hustle (Season 2)

Anda Zota: More Than A Hustle (Season 2) 

Mai multe detalii despre seria More Than a Hustle și alte informații despre următoarele proiecte glo™ poți afla urmărind glo@insta. Informații și update-uri despre produsele glo™, pe myglo.com.

(18+) glo™ este un dispozitiv electronic ce se utilizează împreună cu consumabilele compatibile ce conțin nicotină, o substanță ce creează dependență. Este destinat consumatorilor peste 18 ani. Acest produs nu este lipsit de riscuri.

Sursa foto: glo

Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

