Menopauza. Un nou capitol

Broad City, episodul 10, sezonul 3. Abbi Abrams și Ilana Wexler, două fete de douăzeci și ceva de ani din New York pleacă în Israel. În avion, Abbi își dă seama că i-a venit menstruația și că nu are nici un absorbant la îndemână. În goana iscată, tânăra întreabă o femeie mai în vârstă ca ea dacă o poate ajuta.

„Mă simt flatată că m-ai întrebat, chiar dacă multe femei de vârsta mea încă experimentează sângerări. Abbi îi mărturisește că a uitat complet de menopauză. „Menopauza nu e reprezentată în media mainstream. Nimeni nu vrea să vorbească despre asta, spune personajul interpretat de Marcie Lynn Ross, care se trezește vorbind singură, fiindcă Abbi dispăruse deja de mult. Deși toată acțiunea nu durează mai mult de un minut, scena reușește să surprindă perfect modul în care ne raportăm la menopauză. Sau, mai bine zis, în care o ignorăm. Noi, femeile mai tinere, bărbații, media, sistemul medical. Toată lumea.

Imaginează-ți cum ar fi fost dacă la 12 ani te-ai fi trezit dintr-odată într-o baltă de sânge, fără să ai nici cea mai vagă idee despre ceea ce ți se întâmplă. Ești pe moarte? Cu cine vorbești despre asta? Ce faci? Poate ți se pare un scenariu extrem pentru anul 2022 și, pe alocuri, ai dreptate. Pentru noi, cei privilegiați, menstruația nu mai e un subiect stigmatizat. Apare la TV, în reclame, în social media, uneori chiar în școli. Dar să nu uităm că, în România, ÎPS Teodosie o numește „neputință lunară, că peste 50.000 de familii nu au acces la electricitate sau că 300.000 de copii nu merg la școală. Îmi e greu să cred (deși mi-aș dori) că în aceste comunități defavorizate adolescentelor li se vorbește despre schimbările hormonale prin care trec.

În aceste condiții, menopauza devine deja un subiect de domeniul S.F.-ului. Și, din nefericire, nu doar pentru cei din mediile dezavantajate. Extrem de multe femei se regăsesc în povestea fetei de 12 ani, speriată și complet depășită de situație, atunci când ajung la menopauză. Pentru că nimeni nu le-a pregătit pentru această etapă. În ciuda faptului că e un proces natural, firesc și pe care toate îl vom experimenta mai devreme sau mai târziu.

Dacă în ultimele decenii, cel puțin în țările civilizate, am reușit să normalizăm discuția despre menstruație și să o scoatem de pe lista subiectelor tabu, de ce nu putem face același lucru și cu menopauza? La urma urmelor, ambele au legătură cu schimbările hormonale prin care trece o femeie. De cele mai multe ori menstruația e idealizată, percepută ca un nou început, ca o perioadă înfloritoare în viața unei femei, cea în care își poate îndeplini misiunea primordială – de a procrea –, pe când menopauza nu e altceva decât o condamnare sigură la bătrânețe. Sau, mai rău decât atât, înseamnă pierderea perspectivelor de viitor.

„Când apare prima menstruație ți se spune că ai devenit femeie pentru că din acel moment poți face copii. Când ajungi la menopauză ești pusă la zid și ți se spune gata. Ce înseamnă asta? Că asta a fost viața ta? Că s-a terminat? NU! Așa cum am acceptat schimbările hormonale drastice din perioada adolescenței, așa trebuie să le acceptăm și pe cele de la maturitate. Acestea sunt ciclurile vieții. Copilăria s-a transformat în adolescență, adolescența în maturitate și așa mai departe. Nimeni nu scapă de ele. Și trebuie să ni le asumăm. Faptul că nu mai poți să procreezi sau că nu mai ai menstruație nu înseamnă că ești mai puțin femeie. Ci pur și simplu că ai intrat într-o nouă fază a vieții tale, în care corpul tău se schimbă din punct de vedere hormonal. Însă tu continui să fii femeie, îmi spune Dana Săvuică, cu care am stat de vorba despre tranziția sa către menopauză.

Modurile în care ni se sugerează că odată cu menopauza și existența noastră a luat sfârșit sunt atât de subtile încât de cele mai multe nici măcar nu ajungem să le conștientizăm. Să ne gândim doar la termenii medicali folosiți. De multe ori, menopauza este descrisă ca „epuizarea resursei ovariene. Acest termen de epuizare nu este niciodată asociat bărbaților, ei suferind de o „disfuncție erectilă, nicidecum de o extenuare sau uzură a penisului. Așa că, de ce ne-ar surprinde faptul că femeile privesc această etapă cu rușine și vinovăție?

Tocmai aceste temeri și prejudecăți au determinat-o pe Dana să vorbească în mod public despre menopauză, pe care o consideră un subiect cât se poate de „normal. În plus, îmi spune că „este obligația mea morală de a ieși în față și de a ataca această temă în calitate de persoană publică și de formator de opinii. Trebuie să vorbim despre asta și să ne informăm corect, nu să mergem pe supoziții, mituri sau bârfe și să riscăm să facem o greșeală care ne-ar putea costa sănătatea. Deschiderea și onestitatea de care a dat dovadă au fost foarte bine primite de către public, spunându-mi că nu s-a confruntat niciodată cu comentarii negative. „În momentul în care am abordat subiectul, oamenii au fost interesați, curioși, au empatizat. Dar cu toate astea, e perfect conștientă de faptul că nu toate femeile au parte de astfel de reacții și că, în general, încă există extrem de multe preconcepții și atitudini misogine. O enervează teribil când „oamenii au impresia că ești bătrână sau că nu mai ești femeie dacă ai intrat la menopauză. E o tâmpenie. E un mod de gândire extrem de învechit și denotă o lipsă de educație și chiar prostie. O femeie e femeie până moare.

Chiar dacă a ales să împărtășească experiența ei, Dana subliniază faptul că „menopauza nu are o rețetă clară. Fiecare femeie trece prin această etapă în felul ei. Dacă eu am trecut fluierând, poate că nu e și cazul tău. Sau poate că ce citești pe Google nu e indicat pentru tine. Și atunci, eu merg pe ideea că fiecare femeie ar trebui să meargă la control: la endocrinolog, la ginecolog, la dermatolog, la nutriționist. Și astfel vei avea toate informațiile personalizate. Trebuie să înțelegem că informația despre menopauză nu este una generală, ci una personală.

Tocmai de aceea, scopul acestui proiect a fost de a-ți prezenta povești diferite, care să te facă să ai o perspectivă cât mai largă asupra acestui fenomen. În cazul lui Noemi Meilman, prima protagonistă a acestui șir de articole, perimenopauza s-a instalat la vârsta de 41 de ani, iar principalele simptome au fost bufeurile, migrenele și insomniile. În al doilea material, Ileana Badiu a povestit că a fost scutită de aceste efecte, dar că a experimentat așa-numitul brain fog. Iar Dana a resimțit primele efecte ale perimenopauzei, care s-a instalat la 47 de ani, în primul rând la nivelul pielii.

„În momentul în care am ajuns la perimenopauză am simțit că structura pielii mele s-a schimbat. Dacă până atunci aveam un ten mixt, din acel moment a început să fie mai uscat. Elasticitatea pielii s-a redus, au apărut riduri, firele de păr s-au subțiat și chiar au început să cadă. Și mi-am dat seama că acele creme pe care le foloseam la 20-30 de ani nu mai funcționează pentru pielea mea, nu mai dau rezultate. Și atunci, încet-încet, uite că am trecut la produsele care erau indicate pentru vârsta mea și pentru faza în care intrasem. Din fericire nu am avut simptomele clasice precum bufeuri, insomnii și așa mai departe. Uneori m-am confruntat cu stări de apatie, dar nu le pot numi episoade de anxietate sau de depresie. Doar că există momente în care nu am chef să fac anumite anumite lucruri, în care mă enervez mai ușor, în care nu mai suport oamenii din jurul meu care vorbesc prea mult, prea tare. Dar, cu toatea astea, când am intrat în perimenopauză nu am luat-o ca pe o chestie WOW. Nu m-am gândit o clipă că mi s-a sfârșit viața, că nu mai sunt femeie sau că am îmbătrânit. Nu! Viața a decurs în continuare la fel ca până atunci. E foarte important să fii echilibrată și să ai un psihic puternic ca să accepți că etapa prin care treci este normală. This is life! Asta e atitudinea pe care trebuie să o ai. Nu e nici pe departe un capăt de drum.

Însă menopauza e un rollercoaster emoțional, iar păstrarea unei atitudini pozitive nu e întotdeauna cel mai ușor lucru din lume. Schimbările hormonale care se produc în această perioadă influențează în mod direct chimia, structura și modul de funcționare a creierului. Scăderea nivelului de estrogen din corp afectează anumiți neurotransmițători, precum serotonina sau noradrenalina. Serotonina, cunoscută și sub numele de hormonul fericirii, este o substanță chimică al cărei rol principal este cel de a regla stările emoționale. O cantitate prea mică de serotonină poate determina apariția depresiei. Același scenariu se aplică și în cazul unui deficit de noradrenalină, când se pot instala stări de apatie, oboseală excesivă, somnolență, labilitate emoțională sau dificultăți de concentrare și memorie. Potrivit studiilor, 20% dintre femei suferă de depresie într-un moment sau altul al menopauzei. Cele mai predispuse la această afecțiune sunt cele care au un istoric personal sau familial de depresie ori cele care s-au confruntat cu depresie postpartum sau cu tulburare disforică premenstruală.

Așa cum spunea și Dana, simptomele menopauzei pot varia foarte mult de la femeie la femeie. Tocmai de aceea, e important să le cunoști, „să le accepți și să găsești soluții. Fiindcă în această etapă corpul are nevoie de ajutor. Iar acest ajutor poate însemna și o simplă vizită la medic. „În momentul în care am intrat la perimenopauză am fost la endocrinolog, la ginecolog, la dermatolog, spune Dana. „M-am informat. Am stat de vorbă cu doctori care mi-au spus exact care sunt primele simptome, ce se întâmplă, ce trebuie să fac. Și atunci, cumva, am fost pregătită. Nu m-am lăsat pe tânjală și în nici un caz nu m-am lăsat condusă de mituri, legende, teamă sau frustrări. Dacă la 20-30 de ani nu îmi făceam analizele cu anii, acum acestea sunt parte din rutină. În fiecare an fac o ecografie abdominală, una vaginală, un screening al sânilor, un test Papanicolau. Chiar astăzi am fost la medic și am discutat despre kilogramele în plus pe care le-am luat. Mi-a dat să fac un set mare de analize pentru a vedea unde sunt deficiențele și pentru a putea să echilibreze situația din punct de vedere hormonal. Mi-a explicat că menopauza m-a dezechilibrat și că îmi recomandă să fac niște perfuzii, un cocktail cu tot de felul de vitamine și alte substanțe de care am nevoie, precum colagen, acid hialuronic și așa mai departe. Nu duc o luptă cu corpul meu, ci doar încerc să îi cunosc plusurile și minusurile, să aflu care sunt problemele și să găsesc soluții pentru a ne reîmprieteni. La fel cum nu duc o luptă nici cu menopauza. Știu că, dacă aș face asta, ea ar învinge. Așa că am luat-o ca atare și am zis «tu îți faci treaba ta, eu îmi fac treaba mea». Și coexistăm în același corp. Eu trebuie doar să fiu mai puternică mintal. Trebuie să domin din punct de vedere mintal acest fenomen care s-a instalat în corpul meu.

Vorbind cu Dana despre efectele menopauzei, îmi spune că ele se pot resimți și la nivel sexual. Potrivit unui raport publicat de Johns Hopkins Medicine, mai mult de o treime dintre femeile aflate la perimenopauză sau la postmenopauză au declarat că se confruntă cu diverse probleme sexuale, de la scăderea libidoului și până la dificultăți în atingerea orgasmului. „Dar și treaba asta se poate soluționa, subliniază Dana. „Personal, viața mea sexuală nu a fost afectată. Și asta pentru că am avut atitudinea potrivită. Cred că ține foarte mult de modul în care privești lucrurile și, în egală măsură, de partenerul tău, care trebuie să fie înțelegător și experimentat. Acest subiect este extrem de important și trebuie discutat. Atât bărbații, cât și femeile trebuie să înțeleagă prin ce trece fiecare, astfel încât să existe o punte de legătură între cei doi și să-și continue viața amoroasă. Împreună, dar poate pe un alt sistem. Însă, în același timp, menopauza îți și poate simplifica considerabil viața sexuală, spune Dana. „Nu mai trebuie să folosești diferite metode de contracepție. În sfârșit nu te mai gândești că poți rămâne însărcinată. Crede-mă, e foarte eliberator. În plus, scapi și de toate problemele pe care ți le aducea menstruația. Dureri, crampe, cutii întregi de absorbante. Pe mine mă înnebunea perioada asta. Așa că pentru mine a fost o eliberare. În sfârșit am scăpat de două probleme majore din viața mea.

Dana e un exemplu perfect al faptului că menopauza nu înseamnă nici pe departe un sfârșit. Ci din contră. Pentru ea e o etapă prosperă și înfloritoare, atât din punct de vedere al carierei, cât și din punct de vedere personal. „Sunt foarte prezentă în mediul online, unde am devenit încet un soi de lifestyle blogger. De asemenea, abordez mult și zona de beauty și de sănătate. Am o viață foarte activă, plină cu o grămadă de întâlniri, evenimente, filmări. Apoi, unul dintre proiectele mele de suflet este cel în care pun voce pentru diferite cărți. Mi se pare că e ceva ce pot lăsa generațiilor viitoare. Pentru mine e foarte important să las ceva în urma mea. De aceea am și scris cartea Din călătoriile unei femei cu suflet de copil.

Iar din punct de vedere personal, cel mai important lucru pe care i l-a adus menopauza a fost acela de a fi „mai tolerantă cu mine însămi. În primul rând, nu îmi mai pasă de ce crede lumea. Pentru mine asta reprezenta un stres extrem de mare. Nu îmi mai pasă ce mai zice lumea, ce mai bârfește lumea și nici ce se scrie în ziare. Pentru că viața mi-a demonstrat că furculița și cuțitul sunt în mâna mea, și dacă eu vreau să îmi pun mâncare pe masă, o fac prin prisma a ceea ce sunt și a ceea ce fac. Nimeni nu te ajută cu nimic. Din momentul în care am intrat la menopauză m-am eliberat total. Nu mă mai critic atât de des, nu mai am așteptări mari de la mine și de la viață în general. Am învățat să go with the flow și din acel moment totul a devenit mai lin, mai relaxat și mai mișto. Carpe diem. Asta e atitudinea de care avem nevoie.

Opinia medicului

A fi femeie înseamnă multe lucruri, o întreagă dimensiune fiind și manifestările fizice care variază în funcție de perioada vieții. Menopauza este un eveniment natural în viața unei femei, definită medical drept încetarea ciclurilor menstruale de cel puțin un an. Menopauza naturală se instalează între 45 și 54 de ani, cu vârsta medie de debut la 51 de ani. Înainte de 40 de ani vorbim de menopauză precoce, iar de la 65 de ani se consideră perioadă de senescență.

Creșterea speranței de viață și implicit a perioadei în care se resimte menopauza fac discutarea semnelor acesteia și dezvoltarea răbdării față de sine absolut imperative. Este o perioadă marcată de autocunoaștere în care se navighează simultan viața profesională, socială și personală dintr-o perspectivă nouă. Aceste schimbări provin din scăderea producției de estrogen și progesteron, care uneori te vor face să nu te simți ca tine, iar în acele momente cuvântul-cheie este indulgența. Carența de estrogeni se resimte cel mai mult, fiind responsabilă pe termen scurt și lung pentru variabilitatea, intensitatea și numărul simptomelor.

Manifestările pe termen scurt pot fi:

✓ Vasomotorii: bufeurile de căldură și transpirațiile

Sunt cele mai frecvente, fiind evocate de trei din patru femei în menopauză. Bufeurile de căldură se manifestă printr-o senzație de căldură la nivelul feței și gâtului, care se extinde apoi la umeri și torace. Uneori sunt însoțite de tulburări vasomotorii de tip roșeață și transpirații intense. Episoadele sunt scurte, intense și apar cel mai des noaptea, provocând și insomnie.

✓ Astenia și insomnia

Insomniile apar în jumătate din cazuri, afectând calitatea vieţii prin somnul întrerupt.

Femeia la menopauză descrie un sentiment de oboseală intensă, lipsă de tonus și epuizare fizică și psihică (tulburări de memorie, confuzie, dificultăți de concentrare).

✓ Modificări ale dispoziției

O femeie din trei descrie tulburări ale dispoziției, iritabilitate, fatigabilitate (din cauza insomniei cauzate de transpirații) și chiar stări depresive.

✓ Articulare – artralgii, mialgii

Mai mult de o femeie din trei descrie dureri ce pot afecta toate articulațiile, dar cel mai frecvent umerii, genunchii, spatele și degetele, deși patru femei din cinci nu prezentau dureri notabile în acest sens înainte de menopauză. Artralgiile sunt adesea însoțite de mialgii de intensitate și localizări variabile.

✓ Atrofia vaginală, dispareunia și scăderea libidoului

Atrofia epiteliului vaginal, scăderea vascularizației, alterarea musculaturii netede, scăderea colagenului și elastinei și pierderea terminațiilor nervoase sunt baza complicațiilor genitale. Acestea rezultă în uscăciune vaginală, responsabilă pentru dispareunie (durere la contact), laxitate vaginală până la prolaps, scăderea libidoului și predispunerea spre infecții urinare, tulburări de micțiune și de continență de tip „urge (micțiuni frecvente și imperioase). Vestea bună este că ginecologul îți poate propune soluții personalizate pentru aceste lucruri.

✓ Creșterea ponderală

Creșterea ponderală în menopauză apare prin scăderea metabolismului și creșterea aportului alimentar de glucide și lipide, în timp ce activitatea fizică scade. Senzația de oboseală poate, și ea, crea nevoia de a mânca mai frecvent pentru energie.

✓ Alterarea tegumentelor și fanerelor

Carența estrogenică este la originea uscăciunii pielii, datorată unei pierderi importante de colagen și a unei rarefieri a fibrelor elastice. Pielea devine mai subțire și își pierde elasticitatea. Medicul dermatolog poate oferi sfaturi pentru compensarea acestor pierderi.

Manifestările pe termen lung includ osteoporoza, boala cardiovasculară și declinul funcției cognitive.

Fiindcă menopauza este suma unor schimbări în corp ce declanșează mai multe simptome, aceasta poate fi tratată doar printr-o abordare multidisciplinară, cu scopul de a susține și ghida femeia pentru a depăși ce poate deveni o perioadă dificilă de tranziție. Menopauza nu trebuie să devină un impediment în a te bucura de viață.

Dr.Claudia Ștefănescu, Medic Primar Obstetrică-Ginecologie și Doctor în Științe Medicale, Donna Medical Center

