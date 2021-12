LOOKBOOK  pentru 2022 cu HUAWEI WATCH GT 3

Desigur, și cea a iubitului tău! Lasă-te inspirat de designul și și minimalist al ceasului WATCH GT 3 marca Huawei și creează o serie de styling-uri pentru orice moment al zilei.

The new must-have: WATCH GT3

Cine ar putea face un review mai competent la noul smartwatch HUAWEI decât Roxana Voloșeniuc, cel mai pasionat consumator al acestui tip de device din redacția ELLE România?!

Dacă pandemia asta a venit cu ceva bun pentru mine, lucrul acesta a fost preocuparea pentru sănătate. O contradicție în termeni doar la prima vedere. Pentru că, dacă te gândești la faptul că până în acel moment nu aveam nici măcar răgazul de a mă gândi la mine și la ce nevoi are organismul meu și dintr-o dată am început „să mă verific constant, să fiu atentă la mine, la ce vitamine trebuie să iau, la cum aș putea să dorm mai bine (mai ales că era prima dată când dormeam în același pat timp de 15 zile consecutive), la nevoia de sport… e clar că nu am fost singura care a luat-o pe această cale.

Sigur că am devorat cam toate serialele pe care nu le văzusem niciodată (rămăsesem pe la Seinfeld), dar apoi am început să transform timpul pe care dintr-o dată l-am avut pentru mine în plimbări pe jos, în lecții de yoga, am început să joc tenis. Practic, a început să-mi pese mai mult de mine. Ne aflam cu toții într-un paradox de care nu eram conștienți atunci, riscându-ne sănătatea și împingându-ne limitele pentru a face carieră și bani, pe care să îi cheltuim apoi pe tratamente sofisticate.

Cei care mă urmăresc în social media mi-au văzut aceste transformări și au mai văzut și faptul că port zilnic la mână un device, un smartwatch care mă monitorizează 24 din 24. N-am înțeles niciodată oamenii care nu pot merge la sală fără a avea un antrenor privat, mi se părea moftul suprem, sau mai rău, mi se părea groaznic să fac ceva doar pentru că cineva mă împinge de la spate. Doar că, atunci când m-am apucat de sport (pentru că acelea erau doar niște păreri de nonsportiv, fix așa cum dădeam și sfaturi despre parenting atunci când nu aveam copii), am realizat că, atunci când vrei să-ți depășești momentul de „nu mai pot, dar de fapt mai poți, ai nevoie într-adevăr de un imbold exterior. Iar eu l-am găsit în smartwatch-ul de care, de când l-am descoperit, nu m-am mai despărțit în nici o zi (dacă mă vedeți în vreo poză cu un ceas analog să fiți siguri că în buzunar sau în geantă îl am și pe cel smart). Pentru că, da, am nevoie uneori să fiu împinsă de la spate atunci când nu îmi fac target-ul. Să ies la 10 seara din casă, să mai fac 2-3 km… sau poate să dorm mai mult, sau să mă duc la cardiolog când am văzut că pulsul mi-o mai ia razna (în această perioadă mi-a fost foarte utilă și opțiunea SpO2, care-ți măsoară nivelul de oxigen din sânge). Am început să port cam toate modelele de ceasuri HUAWEI care au fost lansate în ultimii aproape doi ani, dar m-am îndrăgostit iremediabil de ultimul, HUAWEI Watch GT3, pentru că, pe lângă toate calitățile lui tehnice, practice, super-utile pentru viața mea, arată și bine, adică are fix designul care-mi place mie: are o mărime mare, de tip bărbătesc (vine în două variante, de 46 mm, și de damă, de 42 mm), care amintește de ceasurile clasice, cureaua pe care am ales-o este argintie, din oțel inoxidabil, deci cumva se poate asorta la aproape orice (deci nu prea îl mai port în geantă când mă îmbrac elegant). Mărimea mai mare a ecranului înseamnă și o suprafață de ecran mai mare și o rezoluție mult superioară generațiilor de ceasuri din urmă. O altă noutate este faptul că, pentru prima dată în istoria seriei GT, WATCH GT3 vine cu o coroană rotativă și feedback tactil. De asemenea, se poate încărca wireless sau direct de la telefonul mobil, deci scapi de grija încărcătorului când pleci în vacanță!

Mie mi-a schimbat viața, sunt mult mai activă și mai conștientă de ce fac cu timpul pe care îl am pentru mine. Nu e niciodată prea târziu pentru o viață sănătoasă!

Fotografii: Christian Tudose

Modele: Oana Bran / One Models; Mihai Bran / Attitude Models.

Machiaj: Tania Cozma.

Coafură: Alex Caraman / Beauty District.

Asistentă styling: Miruna Miu.