Live painting session în cafea cu Daniel Zlota, la Amar Coffee Tribe

Pictorul internațional de origine română, Daniel Zlota, va realiza pentru prima dată în România, o pictură din cafea și materiale organice, în cadrul unui live session creativ.

Vă invităm, vineri, 9 septembrie, între orele 18.00 și 20.00 la AMAR Coffee Tribe din București, strada Puțul lui Zamfir nr.20, pentru a fi alături de artist și comunitatea creativă care îl va însoți pe parcursul evenimentului cu un format aclamat în evenimentele internaționale.



Participanții vor asista la realizarea unei picturi unice, realizate de artist folosind exclusiv materiale organice, cafeaua fiind în centrul procesului de creație. Acest tip de pictură, prezentat de Daniel Zlota la expozițiile sale din New York, Barcelona și Cancun a devenit foarte apreciat de colecționarii din întrega lume. BIO Art este un nou tip de exprimare creativă, care promovează utilizarea materielelor bio în procesul de creație. Artistul folosește pensule, hartie și culori/pigmenti din materiale organice pentru a da viață mesajelor sale.

În cadrul evenimentului vor fi expuse lucrări ale artistului care definesc legătura sa cu originile românești și care sunt completate de experiența internațională care i-a oferit o viziune cosmopolită asupra artei.

Expoziția vorbește despre experiența mea de artist, despre legătura cu natura, cu rădăcinile noastre românești, cu influența culturii spaniole' spune pictorul.

Lucrările pictorului de origine română vor fi expuse în cadrul AMAR Cofee Tribe în perioada 9 septembrie- 9 octombrie.

Daniel Zlota este unul dintre cei mai populari artiști români stabiliți în Barcelona. Cariera sa de pictor vine în completarea realizărilor ca antreprenor și arhitect, experiență cosmopolită pe care o integrează în picturile sale. Creativitatea pictorului român este unul dintre atuurile care l-au făcut celebru în Spania.

Astfel in anul 2021 lucrarea sa realizata in tehnica BioArt a ajuns in patrimoniul Muzeului F.C. Barcelona unde mai sunt prezenti Tàpies si Miró. Cu fiecare lucrare, Zlota scoate la suprafață emoții, istorii și experiențe, printr-o îmbinare de tehnici și materiale precum colaj fotografic si textil, ulei, vopsea acrilică, creion, cărbune. Lucrările sale au fost expuse în Spania, Italia, Franța și Myanmar.

Cu o viziune artistică unică, Daniel Zlota a fost invitat la numeroase evenimente în Cancun, New York și Barcelona. Artistul român a vândut peste 200 de picturi către colecționari, galerii de artă sau private din întreaga lume. Arta mea este o len,lă către sufletul oamenilor și aspiră să dezvăluie speranța și fericirea din fiecare individ. Trecutul, prezentul și viitorul se unesc într-o singură imagine care reflectă propriile sen,mente' spune Daniel Zlota.

DESPRE AMAR Coffee Tribe

Amar Coffee Tribe este o locație destinată iubitorilor de cafea de specialitate, care a strâns în jurul său o comunitate de oameni creativi, freelanceri și artiști. În cadrul cafenelei sunt organizate periodic, expoziții de artă și vernisaje ale pictorilor români.

