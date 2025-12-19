Lecția de stil “Made in Moldova”: designeri și piese ce nu ar trebui să-ți lipsească din garderobă în acest sezon

Definită de calitate, ancorată în tradiție și, în același timp, extrem de actuală: așa ar putea fi descrisă în câteva cuvinte lumea modei din Republica Moldova. Sezon cu sezon, designerii de top reușesc să propună piese emblematice, ce îmbină motivele populare subtile cu un croi modern sau elemente prețioase, potrivit stilului de viață urban.

La final de an, ți-am pregătit o selecție de articole potrivite în perioada Sărbătorilor, însă la fel de relevante în orice ocazie în care eleganța trebuie să vorbească de la sine. Unele dintre ele s-ar putea să-ți fie deja cunoscute de la evenimentele de modă din București, precum recentele Bucharest Fashion Week și Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week, dar toate merită atenția ta.

Katea Gri dezvoltă colecții bazate pe minimalism contemporan, cu accent pe forme clare și funcționalitate. Haina lungă cu aspect de blană se potrivește cu orice ținută elegantă și conferă un aspect luxos, high-quality.

Rochia Dark Romance de la Georgette este definiția perfectă pentru little black dress'. Realizată dintr-un material creponat, cu o siluetă arhitecturală și mâneci bufante, asigură un look spectaculos. În plus, aplicația florală în culoare contrastantă va atrage, cu siguranță, toate privirile.

La jumătatea drumului dintre rafinament și confort se află paltonul de damă Rada propus de brand-ul Madzerini, disponibil în două culori – Navy și Negru. Umplutura Bio Down este ușoară, călduroasă și ecologică, în timp ce materialul exterior asigură rezistență la vânt și umezeală. Altfel spus, o alegere ideală pentru femeia activă care caută căldură și rafinament, dar fără compromisuri în materie de sustenabilitate.

În magazinul online Julia Allert e dificil să te oprești la o sigură piesă, dar dacă ar fi să îți facem o recomandare, aceea este bluza statement cu dungi alb-negru. Croiala impunătoare și materialul prețios, completat de nasturii aurii reușesc să scoată din anonimat orice ținută – fie că e vorba de o ieșire în oraș după orele de program sau de o petrecere în toată regula.

Un set de bijuterii de calitate este accesoriul perfect și o idee minunată de cadou pentru o femeie specială din viața ta. Pearl Code este un brand moldovenesc cu o gamă rafinată de articole realizate din perle și materiale prețioase – atât din segmentul accesibil, cât și în cel luxury. Îți recomandăm setul Formal Sun, compus din cercei și colier, ambele placate cu aur.

O pereche de cizme confortabile și călduroase în culoarea anului – Mocha Mousse – se află și ele pe lista de sugestii pentru acest sezon. Modelul Petra de la OldCom se remarcă prin materialul exterior de bună calitate, cu aspect de piele întoarsă și căptușeala călduroasă, din amestec de lână și fibre de poliester. Un produs rezistent, de care te vei putea bucura mult timp de aici înainte.

Sub deviza Creație cu accent', designer-ul Alina Bradu propune articole în stil tradițional sau boho-chic, realizate din materiale atent selecționate, pentru un aspect unicat. O propunere îndrăzneață este rochia Spectru – o piesă de colecție, executată din ață fină naturală, cu o îmbinare armonioasă între texturi și motive tradiționale.

Un segment în continuă afirmare la nivel internațional

Industria textilă din Republica Moldova traversează o etapă de afirmare internațională, redefinindu-și identitatea. Dacă până acum era recunoscută mai ales ca hub de producție pentru piețele europene, Moldova începe să se impună și ca spațiu al creației, al brandurilor independente și al designului cu ADN propriu. Italia rămâne principala piață de export, cu 40-50% din producția internă, urmată de România, Turcia, Germania, Polonia și Regatul Unit. În 2024, exporturile textile au generat venituri de aproximativ 20 milioane de dolari.

Pe lângă cifrele comerciale, se observă o schimbare de paradigmă: tot mai mulți creatori trec dincolo de producția locală și construiesc branduri proprii, axate pe estetică, calitate și relație directă cu publicul internațional. Tranziția este una naturală, mutând accentul de la volum la valoare și de la execuție la expresie creativă.

Ecosistemul fashion din Moldova cuprinde circa 100 de designeri și companii cu capacități solide de producție și potențial de brand propriu. Brandurile moldovenești sunt deja vizibile pe platforme internaționale precum Wolf & Badger, Doors, NotJustALabel sau JOOR, și în magazine din New York, Los Angeles și Paris, demonstrând că moda moldovenească câștigă treptat recunoaștere globală.

Acest material este parte a campaniei „Produs în Moldova. Pentru toată lumea.' — inițiativa Agenției de Investiții din Republica Moldova pentru promovarea producătorilor autohtoni pe piețele internaționale, inclusiv în România.

