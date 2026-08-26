Jocurile Parasport România 2026

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  . Actualizat 03.09.2026, 10:28,  de  Advertorial
Jocurile Parasport România 2026

Declarațiile ambasadorilor

Prima ediție a Jocurilor Parasport România 2026, organizată între 1 și 5 septembrie la București, îi are alături pe Alina Dumitru, Violeta Beclea-Székely, Cătălin Chirilă și Virgil Stănescu, patru nume importante ale sportului românesc, în calitate de ambasadori ai unor discipline din programul competiției.Prin experiența lor în sportul de performanță și prin implicarea în cadrul Jocurilor, cei patru ambasadori susțin sportivii participanți și contribuie la apropierea publicului de sportul paralimpic și  de performanța din spatele fiecărei discipline.

Alina Dumitru

Ambasadoarea disciplinei Judo Adaptat

Campioană olimpică la Beijing 2008, în categoria -48 kg, și vicecampioană olimpică la Londra 2012, Alina Dumitru este prima și singura campioană olimpică din istoria judoului românesc. 

„Sunt extrem de mândră și onorată să fiu ambasadoare la prima ediție a Jocurilor Parasport România 2026, care va avea loc la București, în perioada 1–5 septembrie.

Acest eveniment istoric, organizat de Comitetul Național Paralimpic, nu este doar o competiție sportivă, ci și o sărbătoare a spiritului uman, a determinării și a incluziunii, demonstrându-ne tuturor că nu există «nu se poate» atunci când ai pasiune și disciplină.

Haideți să îi aplaudăm la scenă deschisă și să le arătăm susținerea noastră. Ne vedem la competiții!'

Alina Dumitru

Ambasadoarea probelor de para atletism

Vicecampioană olimpică în proba de 1.500 m la Sydney 2000, Violeta Beclea-Székely a reprezentat România la două ediții ale Jocurilor Olimpice, Barcelona 1992 și Sydney 2000. În palmaresul său se regăsesc, de asemenea, cinci medalii de argint la Campionatele Mondiale – una în aer liber și patru în sală – și titlul de campioană europeană în sală

„Pentru mine, este o onoare să fiu ambasadoare a primei ediții a Jocurilor Parasport România, la disciplina atletism. Faptul că România organizează, în premieră, un eveniment național dedicat sportului paralimpic este un moment important pentru sportul românesc și, mai ales, pentru sportivii paralimpici care demonstrează zi de zi că adevăratele limite sunt cele pe care alegem să le acceptăm.

Între 1 și 5 septembrie, aproximativ 500 de sportivi și participanți se vor reuni la București, în cadrul unui eveniment care aduce împreună zece sporturi. Este o ocazie importantă pentru ca sportul paralimpic să fie mai vizibil, iar sportivii să aibă parte de recunoașterea și respectul pe care le merită.

Pentru mine, acești sportivi sunt un exemplu de curaj, determinare și perseverență. Prin ceea ce fac, ne dau tuturor o adevărată lecție de viață și ne arată că, atunci când îți dorești cu adevărat ceva, poți găsi puterea de a trece peste obstacole pentru a-ți urma visul. Cred că este important să îi privim nu doar prin prisma dizabilității, ci, înainte de toate, ca pe niște sportivi care muncesc, luptă și își depășesc limitele pentru a-și atinge obiectivele.

Îmi doresc ca Jocurile Parasport România să devină o tradiție și să crească de la o ediție la alta. Cred că un astfel de eveniment poate schimba mentalități, poate inspira oameni și, mai ales, poate deschide noi oportunități pentru sportivii paralimpici din România.'

Cătălin Chirilă

Ambasadorul disciplinei para canoe

Multiplu campion mondial și european la canoe, Cătălin Chirilă a devenit campion mondial la C1 1000 m în 2022 și la C1 500 m în 2023. În palmaresul său se regăsesc și titluri europene la C1 1000 m, precum și participări la Jocurile Olimpice de la Tokyo 2020 și Paris 2024. 

„Prima ediție a Jocurilor Parasport România 2026 ne arată că forța și determinarea pot depăși orice limită. De fiecare dată când merg la competiții internaționale și privesc cursele paralimpice, am în minte un singur gând: «Ei sunt cu adevărat supereroi».

Priviți acești sportivi, lăsați-vă inspirați și alegeți un sport. Începeți să vă antrenați și să vă rescrieți propria poveste.'

Virgil Stănescu

Ambasadorul probei de baschet 3×3 în scaun rulant

Fost jucător internațional de baschet, Virgil Stănescu a fost timp de zece ani căpitanul echipei naționale a României și a fost desemnat de cinci ori cel mai bun jucător român de baschet. De-a lungul carierei a evoluat în campionate puternice din Europa și în competiții precum Euroliga, EuroCup și EuroChallenge, precum și în campionatul universitar nord-american NCAA. 

„Pentru mine, rolul de ambasador al Jocurilor Parasport România 2026 înseamnă mai mult decât susținerea unei competiții. Înseamnă șansa de a transmite un mesaj în care cred profund: fiecare om merită să fie văzut, încurajat și sprijinit să-și atingă potențialul.

Acești sportivi ne demonstrează că adevărata forță se construiește prin muncă, disciplină și încrederea de a continua chiar și atunci când drumul este dificil. Ei ne arată că obstacolele nu ne definesc, ci ne definește felul în care alegem să le depășim.

Îmi doresc ca Jocurile Parasport România să inspire o întreagă generație și să devină o tradiție care unește oamenii în jurul performanței și incluziunii.

Haideți să le fim alături și să transformăm această primă ediție într-un moment memorabil!'

Despre Jocurile Parasport România 2026

Jocurile Parasport România 2026 se desfășoară între 1 și 5 septembrie, la București, reunind peste 300 de sportivi în zece discipline.

Prima ediție debutează pe 1 septembrie, Ziua Sportului Paralimpic în România, și este organizată de Comitetul Național Paralimpic. Accesul publicului la toate competițiile este gratuit.

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