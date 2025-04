Interviu Dana Rogoz: Despre roluri, echilibru și ora în plus care chiar contează

În acest interviu, povestește cu sinceritate despre cum reușește să-și păstreze echilibrul, ce înseamnă pentru ea „timp de calitate' și cum a ajuns tehnologia să-i fie un partener de încredere.

1. Cum au fost primele interacțiuni cu actoria și ce te-a făcut să urmezi acest drum?

Primele filmări le-am avut alături de grupul Minisong, condus de Ioan Luchian Mihalea, încă dinainte să împlinesc 4 ani. Apoi, primul rol, înainte de cel de Abramburica, a fost într-un scurtmetraj. Nu știam când eram copil că joaca de pe platourile de filmare urma să se transforme într-o carieră. Dar cred că faptul că am muncit de mică m-a ajutat enorm să fiu un adult echilibrat, responsabil, organizat, care poate gestiona în paralel toate rolurile vieții.

2. Zilele tale par mereu pline de proiecte, dar și de momente petrecute cu familia. Cum reușești să-ți găsești echilibrul și să-ți organizezi timpul astfel încât să rămână loc și pentru tine?

Cred că un anumit tip de disciplină, de organizare, l-am câștigat de când eram copil. Eram și eleva silitoare, care nu vine niciodată cu tema nefăcută, eram și Abramburica, cu zeci de filmări și spectacole, care nu apare niciodată la cadru fără textul învățat. Desigur că mama mă ajuta enorm, dar, pe de altă parte, fusesem nevoită să capăt repede o anumită independență și o capacitate de planificare, mai ales când călătoream cu filmările departe de casă, doar cu „familia Abracadabra'. Trebuia, cum-necum, să mă descurc și singură.

Acum mi se pare chiar mai ușor acest proces, deși rolurile vieții evident că s-au multiplicat. Dar acum mă ajută foarte mult și tehnologia. Chiar nu exagerez cu nimic când spun că telefonul Galaxy S25 mă ajută enorm să evit haosul unei vieți în care nicio zi nu e la fel ca cealaltă. Mi-am dezvoltat o rutină a zilei, folosindu-mă la modul cât mai firesc deja de funcțiile AI ale telefonului, precum „Now Brief' – prin care am o imagine mai clară asupra programului zilei încă de dimineață. Iar asta mă ajută să pot jongla cu toate sarcinile, fără să mă simt copleșită la finalul zilei.

3. Cum te ajută Galaxy S25 să te organizezi mai bine într-o zi obișnuită?

E fantastic unde am ajuns, sincer! Apăs un singur buton lateral al telefonului și prin comandă vocală îl rog [căci eu sunt genul care îl roagă frumos 🙂 ] pe partenerul meu AI să îmi sumarizeze ultimul mail primit. Sau să adauge în calendar un anumit eveniment, la o anumită oră. Sau îl rog să caute un restaurant pentru următoarea întâlnire din zi, care să respecte toate criteriile mele de selecție [de exemplu, să fie cu loc de joacă pentru copii sau cu specific grecesc… orice îmi doresc în momentul respectiv], iar după aceea să îi trimită adresa printr-un SMS cuiva din agenda mea. Pentru că AI-ul are acces la agenda mea, la calendarul meu, la mailul meu, la notițele mele și poate singur să centralizeze totul, într-un flux eficient. Și asta doar prin simpla mea comandă vocală.

Faptul că nu mai trebuie să deschid zeci de aplicații și să fac eu toate aceste operațiuni îmi economisește până la finalul zilei foarte mult timp. Iar AI-ul chiar nu greșește ziua din calendar, nu uită să trimită un mail, nu face erori, ci e tot timpul un sprijin necondiționat. Așa îl simt.

4. Care e funcția AI care ți-a schimbat complet modul în care gestionezi sarcinile zilnice?

Cred că sumarizarea automată a mailurilor e un mare câștig, economisind timp și având o imagine clară asupra conținutului. De asemenea, în timpul întâlnirilor, pot lăsa telefonul să înregistreze discuțiile și să genereze automat la final un rezumat al ideilor principale. Iar această funcție îmi permite să revăd oricând am nevoie informațiile esențiale, fără să pierd timp luând notițe manual.

5. Ce ai descoperit nou în relația ta cu timpul de când folosești Galaxy S25?

Simt că datorită funcțiilor AI ale telefonului Galaxy S25, am ajuns să economisesc timp, eliminând o serie de sarcini repetitive. Iar acest lucru îmi permite să fiu mai prezentă în momentele cu adevărat valoroase alături de cei dragi. Spun, așadar, un DA categoric AI-ului, dacă acesta mă ajută să am mai mult timp pentru ceea ce contează cu adevărat, adică timpul cu familia sau timp pentru pasiunile mele.

6. Într-o zi plină, ora 25 chiar pare un dar. Cum alegi să o folosești tu și ce înseamnă, pentru tine, cu adevărat timp de calitate'?

Automat mă duc cu gândul la copiii mei, la Vlad și Lia. Dacă reușesc să câștig o oră în plus pentru ei, sunt cea mai fericită. Nu cred că trebuie să facem lucruri extraordinare pentru a putea spune că am avut acel „timp de calitate” despre care vorbește toată lumea. Cred că e suficient să fii prezent în orice activitate alegi să faci alături de ei. Să nu te grăbești, să nu îți pierzi focusul, să îți dai timp să te conectezi cu ei. Fie gătim ceva împreună, fie pictăm, fie jucăm un boardgame sau citim o poveste… sunt lucruri simple, dar pe care dacă știu că am apucat să le fac în tihnă într-o zi super aglomerată, chiar pun capul liniștită pe pernă noaptea.

