Inițiativa Move for the Planet de la adidas se întoarce – inspirând milioane de oameni să susțină facilitățile sportive împotriva efectelor climatice extreme

adidas va dona 1 euro pentru fiecare 10 minute de activitate înregistrată, între 12 și 25 mai, prin aplicația adidas Running sau Strava – până la un total de 1,5 milioane de euro – către proiecte de sustenabilitate în domeniul sportului din întreaga lume.

Compania are un parteneriat permanent cu Common Goal și United Nations Climate Change ce contribuie la crearea unui impact prin proiecte comunitare locale care modernizează și implementează infrastructura și oferă programe educaționale privind sustenabilitatea.

Din comunicarea ințiativei Move For The Planet fac parte o serie de filme cu atleții Valentina Höll, Ferdinand Omanyala, Massy Arias și Alexis Mac Alister, ce evidențiază importanța facilităților sportive în comunitățile lor locale.

adidas anunță o nouă ediție Move For The Planet – inițiativa anuală care se concentrează pe creșterea rezistenței facilităților sportive la condițiile climatice extreme, la nivel global. Sportivii de zi cu zi sunt încurajați să facă mișcare și să o monitorizeze pentru a o converti în fonduri ce vor susține educația despre sustenabilitate și îmbunătățirea locurilor în care se practică sportul.

Pentru fiecare 10 minute de activitate relevantă înregistrate între 12 și 25 mai în aplicația adidas Running – sau, pentru prima dată, pe Strava, adidas va dona 1 euro – până la un total de 1,5 milioane de euro – către mai multe proiecte de sustenabilitate în sport din întreaga lume. Participanții pot alege din peste 100 de sporturi monitorizabile, inclusiv alergare, înot și mers cu bicicleta – contribuind astfel la cele 400.000.000 de minute de mișcare deja înregistrate de la lansarea inițiativei în 2023.

În colaborare cu partenerii săi – Common Goal și UN Climate Change – adidas va dona fondurile pentru implementarea și modernizarea infrastructurii destinate comunităților afectate de fenomene meteorologice extreme. Aceastea includ facilități rezistente la intemperii – cum ar fi sistemele de colectare și purificare a apei introduse în proiecte precum United Through Sport în Africa de Sud și facilități de gestionare a deșeurilor, precum sistemul implementat prin Enabling Leadership în India.

Fondurile strânse oferă, de asemenea, acces la o platformă educațională pentru ONG-uri și organizații globale, care facilitează educația privind acțiuni mai sustenabile – folosind puterea sportului pentru a-i asigura viitorul în comunități. Anul acesta va avea un impact direct asupra unor proiecte precum Girls United în Mexic, El Rio în Columbia, Red Deporte în Spania și United Through Sport în Africa de Sud.

De la înființarea sa, Move For The Planet a contribuit la introducerea unor programe de educație privind sustenabilitatea pentru peste 8.000 de persoane și peste 23.000 de persoane au avut acces la facilități sportive îmbunătățite în cadrul tuturor proiectelor participante.

Ashley Czarnowski, Senior Director, Global Purpose Marketing la adidas spune: Suntem încântați să readucem în atenție Move For The Planet pentru al treilea an consecutiv. Este o inițiativă extrem de importantă, care ajută la sprijinirea comunităților sportive care se confruntă cu efectele fenomenelor climatice extreme. Odată cu extinderea continuă a sporturilor și a proiectelor incluse în Move For The Planet, așteptăm cu nerăbdare să vedem mișcarea și impactul ei crescând și mai mult. Anul acesta, facem apel la comunitatea adidas să fie catalizator pentru acțiune, motivând pe cei din jur să se alăture și să facă mișcare.'

Pentru a inspira mai multă mișcare, o nouă listă de atleți adidas se alătură inițiativei Move For The Planet pentru prima dată. Printre aceștia se numără câștigătorul Cupei Mondiale FIFA, Alexis Mac Alister, campioana Cupei Mondiale la Downhill Mountain Bike, Valentina Höll, medaliatul cu aur la Jocurile Commonwealth-ului, Ferdinand Omanyala, și renumitul antrenor de sănătate și fitness Massy Arias. Într-o serie de scurtmetraje, fiecare atlet își prezintă comunitățile și importanța facilităților sportive pentru viitoarea generație.

Rute Caldeira, Head of Impact la Common Goal spune: Move for the Planet exemplifică puterea colaborării în crearea unor facilități sportive mai rezistente. Acest parteneriat valoros combină inovația cu impactul, susținând organizațiile sportive locale. În ultimii doi ani, Move for the Planet a adus îmbunătățiri durabile în regiunile sărace ale lumii. Suntem încântați să continuăm această muncă vitală și în al treilea an, construind un viitor mai bun pentru comunitățile care au cea mai mare nevoie. '

Lindita Xhaferi-Salihu, Sports for Climate Action Lead la UN Climate Change, spune: Acest parteneriat își propune să consolideze cunoștințele și acțiunile în domeniul sustenabilității în cadrul comunității sportive, reunind expertize și studii de caz pentru cele mai bune practici. Prin împărtășirea perspectivelor, a nevoilor și colaborarea la găsirea de soluții, putem impulsiona schimbări pozitive, consolida comunitățile și crea un impact de durată prin sport.'

La nivel local, adidas Runners Bucharest susține această cauză printr-o serie de evenimente cu focus pe sustenabilitate, dar și prin activitatea desfașurată în fiecare joi cu cele trei tipuri de alergări în Parcul Herăstrău: Beginner Program (3km), tura de 5 km și tura de 7 km, la care se adaugă sesiuni de yoga și antrenamente funcționale.

Participanții se pot înscrie la Move For The Planet urmând pașii descriși la linkurile de mai jos. Pentru a afla mai multe informații despre inițiativa în sine, vă rugăm să vizitați www.adidas.com/movefortheplanet.

Despre adidas

adidas este lider global în industria articolelor sportive. Cu sediul central în Herzogenaurach/Germania, compania are peste 62.000 de angajați în întreaga lume și a generat vânzări de 23,7 miliarde de euro în 2024.

Despre inițiativa adidas Move For The Planet

Anul acesta, adidas își continuă parteneriatul cu Common Goal pentru a promova un viitor sustenabil prin sport.. Echipa reunește organizații comunitare, sportivi, cluburi, branduri și alte părți interesate pentru a colabora în direcția bunăstării planetei și a locuitorilor acesteia.

Pe lângă colaborarea cu Common Goal, adidas își continuă parteneriatul cu UN Climate Change prin intermediul cărora este oferită o platformă educațională accesibilă ONG-urilor și organizațiilor sportive globale, care promovează educația privind acțiuni mai sustenabile – folosind puterea sportului pentru a-i asigura viitorul în comunități.

Fondurile strânse susțin programe precum Organization Earth, care au transformat terenurile de sport din beton în gazon artificial și modernizează facilitățile pentru a crea spații sigure pentru sporturile de masă. Numeroase proiecte comunitare globale au beneficiat anterior de inițiativa Move For The Planet încă de la începuturile sale, cum ar fi Fútbol con Corazón în Columbia și ISF Cambodgia în Cambodgia, Game în Liban și U.S. Soccer Foundation. Anul acesta se lansează trei noi inițiative – Girls United în Mexic, El Rio în Columbia, Red Deporte în Spania și United Through Sport în Africa de Sud – precum și continuarea colaborării cu Youth Football Club Rurka Kalan și Enabling Leadership în India, Love Fútbol în Brazilia, Football for All în Vietnam, Tiempo de Juego în Columbia și Organization Earth.

Despre Common Goal

Common Goal este o rețea globală cu peste 20 de ani de experiență în sportul benefic, folosind influența culturală și financiară unică a sportului pentru a impulsiona schimbări sociale și de mediu. Prin unirea sportivilor, echipelor, brandurilor și organizațiilor, Common Goal conectează inițiativele de la nivel local cu influența la nivel de elită pentru a crea o lume mai echitabilă și mai sustenabilă.

Ghidați de convingerea că puterea sportului poate și va schimba lumea, Common Goal se angajează să elimine inegalitatea și să construiască un viitor mai bun pentru oameni și planetă. Aflați mai multe pe www.common-goal.org

Despre UN Climate Change

Secretariatul UNFCCC (ONU Schimbări Climatice) este entitatea Națiunilor Unite însărcinată cu sprijinirea răspunsului global la amenințarea reprezentată de schimbările climatice. UNFCCC este prescurtarea pentru Convenția-cadru a Națiunilor Unite privind schimbările climatice. Convenția are o componență aproape universală și este tratatul principal al Acordului de la Paris din 2015. Obiectivul final al UNFCCC este de a stabiliza concentrațiile de gaze cu efect de seră din atmosferă la un nivel care să prevină interferențele umane periculoase asupra sistemului climatic.

Sursa foto: adidas

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro