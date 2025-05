Început de vară pe ritmuri live, cu 3 seri de neuitat:  Trupa Cutting Crew în premieră în România, iar Trooper și Florin Ristei super concerte pe Arenele Romane 

Ultimul weekend din mai aduce în București o serie de concerte ce promit să transforme începutul verii într-o sărbătoare a muzicii live. Artiști apreciați din muzica românească și internațională vor urca pe scenă în serile de 30 și 31 mai, respectiv 1 iunie, oferind publicului o experiență muzicală diversă și captivantă.

30 mai: Trooper – Concert aniversar 30 de ani de rock românesc

Vineri, 30 mai, formația Trooper sărbătorește trei decenii de activitate printr-un concert aniversar la Arenele Romane. Cu un repertoriu ce include piese emblematice precum „Tari ca munții”, „Strigăt” sau „Vlad Țepeș”, trupa promite o seară plină de energie și nostalgie pentru fanii rockului românesc.

TROOPER este printre cele mai de succes trupe din România, având o carieră de 30 de ani fără pauze, zeci de distincții, zeci de turnee etc. TROOPER a influențat generații întregi de muzicieni și fani. Până în prezent, au lansat 11 albume de studio, au susținut peste 1000 de concerte, au împărțit scena cu Iron Maiden, Scorpions, Judas Priest, Whitesnake, Deep Purple, Europe, Prodigy, Manowar, WASP, Sepultura etc. Fiecare album al formației conține piese care au devenit adevărate imnuri pentru iubitorii de rock – Tari ca munții, Strigăt, Trec anii, Destin, Maturizare, Două roți, Vlad Țepeș, Doar a mea, În ziua a opta, Corupția ucide, Dragoste falsă, O viață este prea mult – toate au trecut testul timpului.

Evenimentul va începe la ora 19:00, cu accesul publicului permis începând cu ora 18:00.

31 mai: trupa Cutting Crew vine pentru prima dată în România

Sâmbătă, 31 mai, trupa britanică Cutting Crew va susține primul său concert în România. Cunoscuți pentru hituri precum (I Just) Died in Your Arms” și „I’ve Been in Love Before”, artiștii vor aduce pe scena clubului Fratelli Studio sunetul distinctiv al anilor ’80. Concertul va începe la ora 19:00.

Nick Van Eede a format Cutting Crew acum 37 de ani, lansând albumul de debut cu vânzări de milioane „Broadcast'. Trupa a fost nominalizată la Premiile Grammy pentru Cel mai bun Artist, succesul lor datorându-se mega-hit-ul „ (I Just) Died in Your Arms'. Piesa a câștigat nenumărate premii de prestigiu, 6 milioane de difuzări la radio doar în Statele Unite, dar cel mai important, a cucerit publicul mondial.

Succesul cântecului a păstrat longevitatea trupei prin includerea în nenumărate filme și emisiuni TV, cum ar fi filmul The Lego Batman, programul USA Superbowl sau serialul Stranger Things.

1 iunie: Florin Ristei – Concert aniversar 25 de ani de muzică

Duminică, 1 iunie, Florin Ristei marchează 25 de ani de carieră muzicală cu un concert special intitulat „25 Back(to)Stage”. Evenimentul, programat să înceapă la ora 19:00, reprezintă o întoarcere la rădăcinile artistului, oferind publicului o seară autentică și plină de emoție.

Acum 25 de ani, dintr-un garaj a început totul. Câteva instrumente, o piesă care începea să prindă contur și chef să cântăm până se plângeau vecinii. Nu ne gândeam la scene mari, la producții sau la ce va urma. Ne interesa doar să dăm play și să simțim că sună bine.' Acest concert e despre vibe-ul de atunci, dar trăit acum, la alt volum. Despre cum se simțea muzica când era doar pentru noi, fără așteptări, fără presiune. Un garaj deschis, cu mii de voci care cântă la unison. „Muzica a început într-un garaj, dar nu locul a contat vreodată, ci oamenii. Pe 1 iunie, vreau să fim toți acolo, exact cu energia aceea de început.' a declarat Florin Ristei.

Bilete și informații acces

Biletele pentru cele trei concerte sunt disponibile pe platforma iabilet.ro, cu prețuri accesibile pentru toate categoriile de public. Pentru concertul Trooper, biletele pornesc de la 50,75 lei.

La concertul Cutting Crew, prețurile variază în funcție de categorie.

Pentru evenimentul Florin Ristei, biletele de acces general sunt disponibile la prețul de 139 lei, iar pentru copiii cu vârsta între 7 și 14 ani, la 53 lei.

Publicul este invitat să profite de acest weekend 30 mai – 1 iunie, dedicat muzicii live de calitate, să se bucure de atmosfera vibrantă și să întâmpine vara cu dans și voie bună.

Sursa foto: : eDCs

