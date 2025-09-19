În urma unui sondaj CURS realizat la nivel național, în perioada 23 iunie – 4 iulie 2025, Asociația “Eu te-am făcut, eu te iubesc” trage un semnal de alarmă: mamele sunt în burnout

Adicția de ecrane este percepută ca fiind mai periculoasă decât adicția de droguri

Asociația Eu te-am făcut, eu te iubesc' trage un semnal de alarmă în urma unui sondaj CURS (Centrul de Sociologie Urbană și Regională), realizat în perioada 23 iunie – 4 iulie 2025, la nivel național: mamele sunt în burnout, iar adicția de ecrane este percepută ca fiind mai periculoasă decât adicția de droguri.

După milioane de mesaje ale mamelor de pe grupul de Facebook Eu te-am făcut, eu te iubesc', cu o comunitate de aproximativ 200.000 de persoane, Asociația cu același nume, înființată de Laura Cosoi, prezintă rezultatele unui studiu îngrijorător despre percepțiile și experiențele mamelor din România în legătură cu educația, siguranța, adicțiile, sănătatea mintală și violența domestică:

Adicțiile: drogurile domină discursul public, dar adicțiile digitale (telefon 70%, TV 55%) sunt problema zilnică.

Shift generațional: tinerele mame se tem de droguri, cele mature de ecrane.

Urban vs. rural: orașele se tem de TikTok și internet, satele de anturaj și Facebook.

Educația ca filtru: mamele cu studii superioare recunosc hiperactivitate și anxietate, cele cu studii liceale anxietate și tristețe, iar cele cu studii subliceale impulsivitate și concentrare.

Probleme emoționale majore: 29% dintre copii prezintă dificultăți, mai ales în urban.

Burnout parental: mamele sunt 61% copleșite, 64% epuizate, 58% triste; 23% fără timp personal.

Sprijin fragil: doar 5% merg la specialist; 18% nu apelează la nimeni.

Instituții slabe: 35% cunosc victime de violență, dar 34% nu știu de servicii și doar 7% cred în eficiența campaniilor.

Rolul tatălui marginal: doar 42% considerați „foarte implicați', față de 77% mame.

Educație cu două viteze: urban dotat (83% spațiu de studiu), rural deficitar (61%).

Rezultatele au fost prezentate și discutate de către Laura Cosoi, mama de 4 copii și inițiatoarea grupului de Facebook și a Asociației „Eu te-am făcut, eu te iubesc', alături de Luciana Elena Buliga, Vicepreședinte al Agenției Naționale pentru Politici și Coordonare în Domeniul Drogurilor și al Adicțiilor, Irina Petrea, o voce importantă în domeniul educației și parentingului în România, psihoterapeut, doctor in Știintele Educatiei si autor și Andreea Domsa, sociolog, din partea CURS (Centrul de Sociologie Urbană și Regională) în cadrul unui eveniment cu o mare încărcătură emoțională și de responsabilitate care a avut loc în București.

Mame celebre, printre care Adela Popescu, Adelina Pestrițu, Amalia Enache, Ileana Badiu, Andreea Berecleanu, Amalia Nastase, Ada Condeescu, Daciana Sârbu, Monica Tand, Andreea Ibacka, Gina Pistol sau Irina Fodor, alături de sociologi, lideri de opinie, influenceri și oameni de presă au discutat pe marginea necesității unei hărți oficiale de intervenție în cazul adicțiilor și a problemelor de siguranță emoțională a copiilor.

„Mamele au nevoie de un plan pentru problemele mari, de o hartă de intervenție în cazul în care cele mai mari temeri li se adeveresc. Butonul ROȘU de panică în ceea ce privește adicțiile de tot felul este apăsat deja, vedem asta în cercetări, însă doar 8% dintre mame știu ce au de făcut și încotro să meargă în caz de probleme mari, în cazul în care lucrurile sunt scăpate de sub control. Încotro o apucăm când nu avem nicio hartă de acțiune autorizată, verificată, eficientă? În urma milioanelor de întrebări și postări din comunitatea de aproape 200.000 de mame din grupul „Eu te-am făcut, eu te iubesc', ne-am dat seama ca trebuie să ne organizăm pentru a putea cere ajutorul cu adevărat și pentru a-l și primi într-un mod cât mai eficient pentru tot ceea ce trăim și urmează să trăim în viața de părinți. Avem răspunsuri statistice, dar răspunsul nostru la aceste rezultate este Asociația „Eu te-am făcut, eu te iubesc', al cincilea „pui' al meu, care să mă ajute pe mine și pe restul mamelor să ne creștem copiii într-o lume în care să avem încredere, să găsim răspunsuri și soluții în lumea din jur, în noi, în instituții, într-un plan de criză agreat, argumentat și eficient pentru problemele de ieri, de azi și de mâine ale copiilor noștri.', își explică Laura Cosoi inițiativa de a fonda Asociația Eu te-am făcut, eu te iubesc în care invită fiecare mamă să devină membră sau voluntar.

Odată cu fondarea asociației și mobilizată de concluziile sondajului CURS, Laura Cosoi mai face un pas de acțiune și propune mamelor semnarea unei petiții pentru un răspuns național clar și integrat pentru prevenție, sprijin și tratament împotriva adicțiilor pe care a denumit-o „O națiune de părinți fără hartă' – www.euteiubesc.ro/semneaza-petitia.

Comunitatea „Eu te-am făcut, eu te iubesc', creată de Laura Cosoi ca grup pe Facebook în 2024, numără aproape 200.000 de persoane din România, dar și din UK, Republica Moldova, Germania și Italia, iar în medie, în fiecare lună, acestora li se alătură 15.000 de membrii noi.

Lunar, pe grup sunt peste 10 milioane de vizualizări ale mesajelor, 200.000 de comentarii, 400.000 de reacții și peste 12.000 de postări, fiind evidentă nevoia mamelor de a fi împreună, de a fi ascultate, sfătuite și informate, dar și de a ajuta și a fi ajutate în situații în care se regăsesc sau de care se tem.

Mai multe despre comunitatea și misiunile Asociației „Eu te-am făcut, eu te iubesc', dar și rezultatele sondajului CURS despre percepțiile și experiențele mamelor din România în legătură cu educația, siguranța, adicțiile, sănătatea mintală și violența domestică se pot vedea pe www.euteiubesc.ro/.

