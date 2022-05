HUAWEI WATCH GT 3 Pro – inovație, design, excelență

Fă cunoștință cu cel mai nou ceas lansat de Huawei, modelul HUAWEI WATCH GT 3 Pro, acum mai elegant ca oricând și care vine cu caracteristici inovatoare, care îți vor face viața mai ușoară… și mai plăcută.

Într-o lume atât de tehnologizată precum cea în care trăim, un ceas inteligent a devenit un accesoriu obligatoriu, fie că vrei să monitorizezi exercițiile pe care le faci constant pentru starea ta de bine, fie că vrei să-ți ții aproape aplicațiile pentru jocuri sau divertisment sau să comunici cu cei dragi.

Iar dacă știi că ai nevoie de un astfel de ceas, de ce nu ai alege unul care să îmbine o mulțime de funcții utile cu inovații tehnologice de ultimă oră și cu un design foarte special?

Pentru că asta propune noul HUAWEI WATCH GT 3 Pro. Și, așa cum probabil te aștepți de la site-ul unei reviste de modă, îți povestim mai întâi despre designul noului ceas, care ne-a stârnit entuziasmul. De ce? Ei bine, pentru că ceasul vine în două variante surprinzătoare, ambele la fel de elegante, titan și ceramică, fiecare foarte specială în felul ei.

O pledoarie pentru design

HUAWEI WATCH GT 3 Pro Titanium Edition are un aer modern și elegant și vine cu un ecran AMOLED mare, cu rezoluție HD, ultra-clar, iar calitatea materialelor din care este realizat îi conferă un aer prețios, de la titanul din care este realizată carcasa, durabil și ușor, la sticla de safir folosită pentru ecran și la ceramica high-tech din spate. Dar nu doar aspectul materialelor a fost luat în considerare aici – ci mai ales faptul că ele pot sesiza chiar și cele mai mici variații ale temperaturii corpului; astfel încât funcționalitatea și estetica se îmbină în modul cel mai fericit în acest design. Dat fiind faptul că și grosimea totală a ceasului a fost redusă cu 0,05 mm în comparație cu modelul anterior, ai parte acum de o experiență mai confortabilă de utilizare. Iar coroana rotativă 3D, care are funcția de zoom in și out, de ajustare a setărilor și de trecere de la o interfață la alta, amintește în cel mai inspirat mod de rafinamentul ceasurilor tradiționale.

Iar când vine vorba despre HUAWEI WATCH GT 3 Pro Ceramic Edition, trebuie să îți spunem că designul a fost inspirat de Nașterea lui Venus, celebra lucrare a lui Botticelli, și astfel a luat naștere rama cu model de scoică și aer luxos. Pentru că șlefuirea ceramicii astfel încât să ajungă la un asemenea aspect este una complicată, fiecare ceas trece prin 13 procese, timp de zece zile, rezultatul final fiind de un alb natural strălucitor și rafinat. Iar cadranul duce designul la următorul nivel, dat fiind faptul că își schimbă forma florală pe măsură ce trece timpul – înflorirea și închiderea florilor simbolizând chiar acest parcurs necontenit. Sticla de safir și coroana rotativă adaugă, și ele, un plus de șarm acestui model în legătură cu care nu trebuie să îți pui probleme – aerul său clasic și distins îl face ușor de asortat oricărei ținute din garderoba ta!

Funcționalitate la superlativ!

Designul contează, știm, dar trebuie completat și de funcții pe măsură, iar noul HUAWEI WATCH GT 3 Pro excelează și la acest capitol. Înainte de orice, pentru că funcțiile necesită energie, îți spunem că bateria are o autonomie de până la 14 zile pentru Titanium Edition, și până la 7 zile pentru Ceramic Edition, iar încărcarea se face rapid, wireless, un avantaj de necontestat când ești mereu în mișcare.

Moștenind ADN-ul sportiv al seriei GT, vine cu programe pentru sport mai ample, modurile de antrenament variind de la golf la schi și la antrenament liber. Unde mai pui că îți poți partaja antrenamentele cu prietenii, pentru un challenge suplimentar, și poți asculta playlist-ul de antrenament oricând și oriunde, asfel încât să ai parte de încă un imbold să faci mișcare?

Apelurile Bluetooth, aplicațiile de divertisment, un asistent vocal inteligent sunt alte câteva features care fac din HUAWEI WATCH GT 3 Pro un ceas foarte util zi de zi, la fel și asistentul de sănătate Healthy Living Shamrock, care îți aduce aminte să ai grijă de tine – să bei apă, să dormi sau să te miști. Iar pentru femei este cu atât mai necesar cu cât vine cu o funcție de gestionare a ciclului menstrual.

Inovație pentru o stare de bine

De parcă aceste funcții nu erau suficiente, HUAWEI WATCH GT 3 Pro plusează cu rezistența la apă, ceasul reușind să suporte scufundări în apnee de până la 30 de metri adâncime. Așa că, dacă te pasionează scufundările, ai parte de un ceas demn de un explorator al oceanelor, care îți oferă și un program de antrenament foarte util, cu tabele personalizabile, care îți va îmbunătăți constant capacitatea de ținere a respirației.

Mai mult, HUAWEI WATCH GT 3 Pro introduce pentru prima dată analiza EKG, cu ajutorul tehnologiei TruSeen 5.0+ de monitorizare a datelor, facilitând măsurarea precisă a sănătății inimii, dar și monitorizarea oxigenului din sânge.

Cum ai putea, deci, să reziști acestui ceas? Îmbinând estetica și tehnologia, designul și performanța, HUAWEI WATCH GT 3 Pro redefinește noțiunea de ceas, fie el și foarte smart! Pentru că este, în fapt, mai mult decât un ceas: este propriul tău antrenor, fie că faci sport de performanță, fie că de-abia începi să faci mișcare, este un companion de încredere care funcționează și ca un asistent personal, și ca un ajutor pentru relaxare și entertainment. Iar la toate astea se adaugă și designul memorabil și șic.

Așadar, ce mai aștepți? HUAWEI WATCH GT 3 Pro Ceramic Edition, varianta pentru femei, este disponibil pentru precomandă începând cu data de 18 mai, la prețul recomandat de 2.199 lei pentru modelul Silver, brățara de piele, și la prețul de 2.699 lei pentru modelul Shallow Gold, brățara din ceramică.

Iar HUAWEI WATCH GT 3 Pro Titanium Edition, varianta pentru bărbați, este disponibil la prețul recomandat de 1.899 lei pentru modelul Classic Edition, brățara de piele / Active Editon, brățara de silicon și la prețul recomandat de 2.399 lei pentru modelul Elite Edition, brățara din titan.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro