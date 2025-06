HAIRBURST: cea mai eficientă rutină împotriva căderii părului

Căderea părului este un proces firesc, cu care toți ne confruntăm la un moment dat. Fiecare fir are un ciclu de viață și trece prin mai multe etape, până când, în mod natural, cade. Însă problema apare abia atunci când începem să pierdem peste 100 de fire pe zi — și, în cazul meu, nu a fost nevoie să le număr ca să-mi dau seama că ceva nu e în regulă. Mi-am dat seama după baie, după fiecare pieptănare sau coafare, când ajungeam să strâng un pumn întreg de păr. Și ca și cum asta n-ar fi fost suficient, am observat inclusiv că părul din zona tâmplelor s-a subțiat atât de tare încât eram nevoită să maschez golurile cu tot felul de coafuri strategice.

Căderea poate apărea fie din cauza ruperii firelor — afectate de factori mecanici precum periatul agresiv sau utilizarea frecventă a aparatelor de styling cu temperaturi ridicate — fie din cauza rădăcinii slăbite, adică o cădere de la bază, influențată de factori interni precum alimentația, stresul emoțional sau dezechilibrele hormonale. În cazul meu, toate păreau să se fi adunat într-un cumul greu de gestionat. Nu căutam o soluție radicală sau invazivă, ci o rutină realistă, blândă și eficientă, care să îmi ofere o șansă reală de regenerare.

Am ales să încep o rutină cu două produse esențiale de la HAIRBURST: Serul Multi-Activ pentru Scalp și suplimentele Advanced+ Hair Formula, care susțin creșterea părului și sănătatea scalpului. Deși oferta brand-ului este generoasă și include o gamă largă de tratamente, de la șampoane și balsamuri la loțiuni tonice și măști, am simțit nevoia să o iau cu pași mici. Am vrut ceva simplu, ușor de integrat în viața mea de zi cu zi, dar suficient de concentrat cât să îmi ofere un punct de plecare solid. Așa am ales acest duo: un produs pentru aplicare locală și unul care acționează din interior.

Recunosc că eram sceptică. Mai încercasem produse anti-cădere, unele mai plăcute, altele mai puțin, dar niciodată ceva care să îmi inspire cu adevărat încredere. HAIRBURST, însă, promite o abordare clinică, dar și una completă — atât pentru ce aplici la exterior, cât și pentru ce se întâmplă în interiorul organismului tău. Mi-a plăcut ideea asta de dublu atac: un serum care lucrează la nivel de scalp și vitamine care ajută din interior. Adică exact ce nu mai încercasem până acum.

Serul Multi-Activ pentru Scalp este un tratament leave-in, cu o textură atât de lejeră încât nici nu simți că l-ai aplicat. Nu conține silicon și se absoarbe rapid în piele, fără să îngrașe părul. Un detaliu esențial pentru mine, mai ales că îl folosesc seara, fără să îl clătesc. De altfel, exact așa este gândit: un tratament zilnic, care acționează în timpul nopții. Am fost riguroasă în aplicare: în fiecare seară, după duș, împărțeam părul în secțiuni și aplicam câteva picături direct pe scalp, în special în zona tâmplelor, acolo unde firele de păr se răriseră vizibil. Masam ușor cu vârful degetelor și gata. E un ritual simplu, dar care, repetat zi de zi, devine aproape reconfortant.

Ce face serumul cu adevărat interesant este formula lui. Nu e un amestec generic, ci unul gândit clinic, cu ingrediente active susținute de studii. Capixyl™, un complex cu extract de trifoi roșu și peptide, este recunoscut pentru reducerea căderii și stimularea creșterii firelor noi. Procapil™, un alt ingredient cheie, îmbunătățește circulația la nivelul scalpului și întărește rădăcina părului, fiind eficient mai ales în prevenirea subțierii firelor. Iar BurgeonUp™, un extract japonez din Tropaeolum majus, susține oxigenarea celulară și contribuie activ la regenerare. Toate trei lucrează sinergic pentru a menține foliculii într-o fază activă de creștere cât mai mult timp.

Pe lângă acestea, serumul conține și ingrediente complementare extrem de utile: cafeina, care stimulează microcirculația, acidul salicilic, care exfoliază delicat și curăță scalpul de excesul de sebum sau produse, pantenolul (vitamina B5), care hidratează și netezește cuticula firului de păr, precum și uleiul de ricin, recunoscut pentru proprietățile antimicrobiene și de susținere a unui scalp sănătos. Împreună, creează o formulă completă, concentrată și eficientă, care nu doar că susține creșterea părului, ci și îmbunătățește textura, densitatea și aspectul general al firelor existente.

În plus, Serul Multi-Activ pentru Scalp este vegan și nu conține ingrediente controversate sau iritante, ceea ce îl face potrivit și pentru persoanele cu scalp sensibil. Eu l-am folosit împreună cu un derma roller, de 2-3 ori pe săptămână, așa cum este recomandat. A fost prima dată când am inclus acest tip de accesoriu în rutina mea de îngrijire a scalpului și, sincer, mă temeam că va fi incomod sau greu de integrat. Dar mi-a plăcut senzația ușor revitalizantă de după și ideea că ajut serumul să pătrundă mai eficient în piele.

Formula serului e una clinică, gândită să acționeze direct asupra foliculilor și a sănătății scalpului. Capixyl, Procapil, BurgeonUp, acid salicilic, pantenol, cafeină, ulei de ricin – toate sună ca niște ingrediente de laborator, dar în realitate au fiecare un scop clar: să reducă inflamația, să stimuleze microcirculația, să exfolieze delicat pielea capului și să creeze un mediu optim pentru regenerare. Practic, o rutină de skincare, dar pentru scalp. Dacă ai fost vreodată genul care își face scrub-uri și măști pentru ten, să faci același lucru pentru scalp devine foarte firesc.

În paralel, am început să iau și suplimentele Advanced+ Hair Formula, un produs care mi-a stârnit curiozitatea tocmai prin complexitatea lui. Formula promite să fie una dintre cele mai avansate de pe piață — nu doar prin numărul de ingrediente active, ci și prin modul în care acestea au fost gândite să acționeze împreună. În total, sunt 22 de ingrediente active, grupate în două complexe patentate: Trichoburst™ și Folishield™.

Trichoburst™, așa cum sugerează și numele, susține direct creșterea părului și menținerea lui într-o fază activă cât mai lungă. Include vitamina E, aminoacizi esențiali precum L-Cisteină, L-Lizină și L-Metionină, dar și MSM și CoQ10, ingrediente recunoscute pentru rolul lor în fortificarea structurii firului de păr și protejarea foliculilor împotriva stresului oxidativ.

Pe de altă parte, Folishield™ se concentrează pe sănătatea scalpului și reducerea inflamației; un aspect pe care prea puține produse îl iau în serios. Conține ingrediente cu efect antioxidant și antiinflamator puternic: resveratrol, astaxantină, turmeric, extract de Reishi, ashwagandha și elderberry. Multe dintre ele sunt adaptogeni, adică plante care ajută corpul să facă față mai bine stresului. Iar stresul este una dintre cele mai frecvente cauze ale căderii părului. Mi s-a părut reconfortant să știu că, dincolo de susținerea părului în sine, produsul are grijă și de ce se întâmplă în interiorul meu. Și nu sunt singura care a observat rezultate pozitive. În studiile realizate de brand, 88% dintre utilizatori au spus că părul lor arată mai bine, 87% au simțit o îmbunătățire a stării generale a părului, iar 87% au declarat că părul lor pare mai sănătos. În plus, 84% au simțit că părul e mai puternic, iar 83% au remarcat că părul lor pare mai des. Cifrele sunt relevante pentru că validează experiența personală într-un context mai amplu — și, sincer, mi-au dat și mai multă încredere să continui.

Ce mi-a plăcut, dincolo de lista de ingrediente, a fost ideea că părul nu este doar despre ce se vede, ci și despre ce se întâmplă în interior. Că trebuie să hrănești corpul și scalpul ca să vezi rezultate reale. Și că, la fel ca în skincare, rutina constantă face diferența. Nu m-am așteptat la miracole peste noapte, dar după câteva săptămâni am observat că părul cade mai puțin la spălat, că scalpul meu pare mai echilibrat și că în jurul tâmplelor apar câteva fire noi. Este acel tip de progres care te face să vrei să continui.

HAIRBURST mi-a oferit o rutină completă care nu m-a făcut să mă simt vinovată că am „neglijat' părul. Din contră, m-a ajutat să regăsesc o bucurie simplă în a-mi oferi puțin timp și grijă. Și da, o să continui. Pentru că rutina asta nu mi-a părut niciodată o povară. Din contră, a fost aproape terapeutic să acord 30 de secunde în fiecare seară doar mie și părului meu.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro