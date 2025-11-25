Ghidul de cadouri parfumate al lui Theo Rose

Parfumul perfect pentru fiecare personalitate

Parfumul este mai mult decât o aromă – este o reflecție a esenței, stilului și poveștii fiecăruia. Fie că persoana dragă este o visătoare romantică, un spirit îndrăzneț sau întruchiparea eleganței, preferatele lui Theo Rose vor fi alegerea perfectă de așezat sub brad.

Pentru iubitoarea de flori – Marc Jacobs Daisy Eau de Toilette

Delicat, plin de bucurie și fermecător fără efort, Marc Jacobs Daisy este un buchet atemporal într-o sticlă. Cu note radiante de căpșuni sălbatice, petale de violete și iasomie, surprinde esența unui suflet liber care vede frumusețea în fiecare detaliu. Parfumul ideal pentru cineva care emană pozitivitate și găsește magie în simplitate.

Pentru fata care iubește să experimenteze – Burberry Goddess Eau de Parfum

Îndrăzneț și sigur pe sine, Burberry Goddess este parfumul-semnătură al femeii care îmbrățișează fiecare nouă aventură. Combinația unică dintre vanilie și lavandă creează un contrast captivant – senzual și puternic în același timp. Alegerea perfectă pentru prietena care adoră să încerce lucruri noi și atrage priviri oriunde merge.

Pentru prietena elegantă și rafinată –Armani Sí Eau de Parfum

Rafinamentul nu se demodează niciodată. Armani Sí întruchipează feminitatea atemporală prin fuziunea armonioasă dintre nectar de coacăze negre, trandafir și vanilie. Este parfumul unei femei care se mișcă cu grație și încredere, lăsând în urmă o impresie de neuitat.

Pentru fata glamour – YSL Libre Vanille Couture Eau de Parfum

Yves Saint Laurent Libre Vanille Couture este creat pentru femeia care trăiește sub lumina reflectoarelor, curajoasă, sigură pe sine și irezistibil de sofisticată. Amestecul rafinat de floare de portocal, lavandă și vanilie oferă acestei arome o strălucire aparte. Glamour în formă lichidă – perfect pentru cele care adoră drama și luxul în egală măsură.

Pentru fata dulce – Lancôme La Vie Est Belle Vanille Nude Eau de Parfum

Cald, reconfortant și radiant, Lancôme La Vie Est Belle Vanille Nude celebrează dulceața vieții. Combinând vanilia gurmandă cu note florale delicate, acest parfum este ca o îmbrățișare într-o sticlă. Ideal pentru femeia al cărei zâmbet luminează orice încăpere.

Pentru iubitoarea de vară – Sol Cheirosa 62 Eau de Parfum

Pentru cele care poartă soarele în suflet chiar și în mijlocul iernii, Sol Cheirosa 62 este alegerea perfectă. Cu note tropicale și un spirit brazilian vibrant, acest parfum transportă purtătoarea în zile scăldate de soare și brize calde. Evadarea aromatică ideală pentru minte și spirit – parfumul perfect pentru cineva care visează la vară tot anul.

Pentru cea care iubește să experimenteze

Pentru spiritul aventurier, mereu în căutare de senzații noi, Notino Exclusive Box Nomades Voyage Set este un tur al lumii în miniatură. Această colecție unisex, cu produse de frumusețe și parfumuri în format de descoperire, le permite să exploreze, să combine și să-și reinventeze rutina zilnică. Un cadou jucăuș și sofisticat, perfect pentru cei care văd frumusețea ca pe o aventură. Fiecare produs spune o poveste despre curiozitate și dor de călătorii. Este un dar care celebrează libertatea, creativitatea și bucuria descoperirii.

Accesoriul perfect

Unele cadouri sunt pur și simplu geniale. The Notino Travel Collection Perfume Atomiser Set este unul dintre ele – un recipient elegant, reîncărcabil, care-ți permite să iei parfumul preferat oriunde mergi. Compact, practic și surprinzător de șic, este completarea ideală pentru orice cadou de Crăciun dedicat iubitorilor de parfumuri. Un detaliu atent care spune: „Știu că vrei să miroși fabulos, oriunde ai fi.



Găsește parfumul perfect alături de Notino

Încă nu ești sigur(ă) care este parfumul potrivit? Descoperă aroma ideală cu ajutorul Notino Fragrance Finder, disponibil pe site-ul Notino și în aplicația mobilă. Iar pentru o notă cu adevărat specială, Notino oferă și serviciu de gravare personalizată – pentru că fiecare poveste frumoasă merită propria semnătură. Fă ca acest Crăciun să fie de neuitat. Fă-l parfumat și plin de rafinament, alături de Notino.

Sursa foto: Notino

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro