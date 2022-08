Frumusețea, grija și sănătatea au fost premiate la un eveniment doar al lor! Află cine sunt oamenii de succes ai momentului

Evenimentul anual Health, Beauty and Lifestyle Awards a revenit în forță la finalul lunii iulie 2022 și a reunit sub același acoperiș Frumusețea, Sănătatea și Grija, ca părți integrante ale stării noastre de bine! Gala, care a avut loc la Royal Palace Ballroom, a celebrat mediul de business românesc și reușitele sale din domenii care îmbunătățesc calitatea vieții, precum beauty, sănătate, wellness, fitness, dezvoltare personală și chiar… muzică!

PREMIERĂ: CELE MAI MULTE IDEI DE BUSINESS ȘI REUȘITE, RECOMPENSATE LA EVENIMENT

Noul capitol al Galei Health, Beauty and Lifestyle Awards, un sub brand al I Success, conceptul unic în lume creat în urmă cu un deceniu de antreprenoarele Oana Irimia și Flavia Covaciu, s-a scris în seara de 26 iulie 2022 în locația dedicată evenimentelor de succes, Royal Palace Ballroom, numită ,,Locația de nunți a anului 2022″. Mai bine de 150 de invitați au fost parte din această poveste, 53 dintre ei fiind premiați pentru reușitele din domeniul în care activează, cei mai mulți de altfel, din istoria acestui eveniment. Invitații s-au bucurat de un mediu de networking exclusivist și au putut afla care sunt tratamentele faciale ale momentului, ce terapii corporale sunt în vogă, ce tendințe se nasc în hairstyling sau ce se poartă în materie de nail art. Însă, dincolo de ce se vede la exterior, Health, Beauty and Lifestyle a vrut să demonstreze, o dată în plus, că frumusețea nu este doar despre cum arătăm, ci, mai ales, despre cum ne simțim, ce transmitem și ce ne bucură mai mult sufletele.

MONICA ANGHEL, VALENTINA PELINEL ȘI OANA TURCU, PRINTRE PREMIAȚI

Printre premiații serii s-a numărat și una dintre cele mai îndrăgite artiste de muzică ușoară. Monica Anghel, solista care de aproape patru decenii își dă întâlnire cu publicul, are printre cele mai longevive cariere din industria muzicală românească. Interpretă a unor șlagăre precum ,,Dau viața mea pentru o iubire', ,,Spune-mi' și ,,Ce cauți tu în viața mea', Monica Anghel a primit în semn de apreciere pentru realizările sale de pe scena românească distincția ,,Excelență în muzică”, la Gala Health, Beauty and Lifestyle Awards.

Și Valentina Pelinel s-a numărat printre câștigători. Una dintre cele mai frumoase femei din România, model internațional după ce a cucerit America și a ajuns să defileze pe podium pentru cele mai mari case de modă din lume, demonstrează că obiceiurile bune nu dispar dacă ții de ele! Și în prezent un etalon în ceea ce privește aparițiile publice, Valentina Pelinel le demonstrează urmăritorilor din mediul online că viața cu trei copii nu te împiedică să arăți exact așa cum vrei. Vedeta a primit, în cadrul evenimentului, premiul ,,Best mommy lifestyle”.

Oana Turcu, o prezență constantă pe micile ecrane și o pasionată de frumos, a fost distinsă cu trofeul ,,Excelență în dermato-cosmetice”, în prezența soțului și fiului ei, Cristi și Tudor Brancu. Vedeta TV se implică, în calitate de doctor, să dezvolte linia de cosmetice italienești ARDES, produse pe care le-a adus în țara noastră, ca unic distribuitor, și care îi ajută astăzi pe clienți să ofere pielii lor tot ce îi lipsește prin rețete străvechi din plante, integrate cu cele mai avansate tehnologii.

CLEOPATRA STRATAN ȘI EDWARD SANDA AU STRĂLUCIT LA EVENIMENT! CE TROFEU AU PRIMIT?

Cleopatra Stratan și Edward Sanda au spus și ei „prezent” la eveniment și au sosit… de mână, ca de fiecare dată. Îmbrăcați la patru ace, în nuanțe gri, artiștii au devenit, și oficial, ,,Cel mai simpatic cuplu din showbiz”, la Gala Health, Beauty and Lifestyle. Cleopatra și Edward sunt, de curând, și parteneri de afaceri. Au făcut împreună primul pas în lumea bussines-ului, odată cu lansarea propriei linii vestimentare, Cledy Clothes, adresată copiilor, femeilor și bărbaților.

PREZENTARE DE MODĂ SEMNATĂ DE O ADOLESCENTĂ DE 13 ANI

Evenimentul a vrut să demonstreze și că reușita nu ține cont de vârstă. Tocmai de aceea, printre premiați s-a numărat și o tânără de doar 13 ani, care se mândrește de la această vârstă cu propria afacere. Maria Caterina, creatoarea Maria Caterina Imperiale, a făcut show la Health, Beauty and Lifestyle și și-a prezentat, în fața publicului, una dintre colecțiile cu care a cucerit și marile podiumuri de modă ale lumii, cu ținute inspirate de sălbăticia și frumusețea junglei africane! Maria Caterina este micul geniu al modei, care și-a început cariera fragedă la grandiosul eveniment Săptămâna Modei de la Milano. Ea a fost premiată în cadrul Galei Health, Beauty and Lifestyle cu titlul ,,Emerging Designer”.

Partenerii evenimentului Health, Beauty and Lifestyle ediția 2022 au fost Royal Palace Ballroom și Dulcinella. Cele mai noi povești de succes apar pe rețelele de socializare ale conceptului HBL:

https://www.facebook.com/pages/category/TV-Movie-Award/Health-Beauty-Lifestyle-Awards-2283811835172604

/ https://instagram.com/hbl.awards?igshid=YmMyMTA2M2Y=

LISTA COMPLETA A CÂȘTIGĂTORILOR HEALTH, BEAUTY AND LIFESTYLE O REGĂSIȚI ÎN RÂNDURILE URMĂTOARE:

Ana Maria Mircea – ,,Most Innovative Romanian Restaurant Concept' Restaurant Dacia Romanian Dining Elena Gondoș – ,,Realizări Remarcabile în Arta Pedagogică a Tehnicii Vocale Interpretative' Recharge Center – ,,Calitatea Excepțională a Produselor' Natalia Sîrbu – ,,Performanță în Domeniul Aplicării Extensiilor de Gene & Lash Training' – Lashes Design by Nathalie Ramona Mărginean – ,,Realizări remarcabile în domeniul epilării definitive' – Glow Beauty Center Dr. Alin Udeanu – ,,Inovație în Stomatologie Prin Introducerea Abonamentului Unic de Tip Asigurare Stomatologică în România' – Clinica DRM România Royal Palace Ballroom – ,,Locația de Nunți a Anului 2022' Dr. Alin Bortolini – ,,Excelență în Chirurgie Estetică' Adriana Ticu – ,,Performanță în Realizarea Cursurilor de Înfrumusețare' – Adit Centru de Instruire Moldova Olga Barcari – ,,Excelență în hairstyling' Dr. Laura Diana Bota – ,,Best Smile Design' – HanyDenta Clinic Cristina Codreanu – ,,Performanță în Nanoplastie și Reconstrucția Părului' – Distribuitor Oficial Floractive Moldova&România Sorin Obersterescu – ,,Travel Retreat Experience of The Year' – Dharma Project Elly Stan – ,,Rezultate Remarcabile în Domeniul Frumuseții' – E.S. Salon & Academy Dr. Raluca Chivu – ,,Ambasadorul Frumuseții Dentare' – Orizont Dental Clinique Dr. Ionella-Georgiana Postelnicu – ,,Performanță în Estetică Dento-Facială' – Doctor Postelnicu Dental & Aesthetic Clinic Aryanna Karen – ,,Best Bridal Brand Raul Dumitru – ,,Performanță în Domeniul Medical' – Clinica RAMED Ibrahim Bahbahani și Dr. Jona Yousif – ,,Excelență în Stomatologie Modernă și Estetică Dentară' – House Of Beauty Clinic Maria Caterina Imperiale Dei Principi di Francavilla – ,,Emerging Designer' – Imperial Collection Maia Ciornii – ,,Performanță în realizarea cursurilor de dermopigmentare' Academia Elite Brow Moldova Georgiana Iordache – ,,Performanță în Modă' – Georgiana Iordache Design Dr. Vladimir Buga – ,,Performanță în Stomatologie' – DentalClinicLab Bianca Mihai – ,,Realizări Remarcabile în Domeniul Frumuseții' – Salon BettyBlue Adelina Wagenpfiel – ,,Blonde specialist' Mădălina Brîndușescu – ,,Excelență în Estetică Facială și Proceduri Minim Invazive' – Clinica Beauty Art Aesthetic Laura Busuioc – ,,Excelență pentru complexitatea conceptului 3D Skin și a programului național unic de educație pentru frumusețea și sănătatea pielii' – 3DSkin Dr. Filip Boeru – ,,Excelență în Ortodonție' – Clinica Embrace Ortodonție Craiova Iustina Simerea – ,,Realizări Remarcabile în Frumusețe' – Brandul SKINOMED Dr. Cristina Obreja – ,,Ambasador al Stomatologiei Biologice Laser' – Clinicile Life Dental Spa Ruxandra Zaharia – ,,Performanță în Frumusețe' – Evident Lash Academy Elena Ciftci – ,,Outstanding Make-Up Artist' Ana Muntean – ,,Rezultate Remarcabile în Fitness și Wellness' Lorena Pricopi – ,,Performanță în tratarea afecțiunilor tenului' – Lorraines Beauty Rituals Paul Constantin Cojocaru – ,,Outstanding Achievements in 3C SportAutism Program' Carmen Barcan – ,,Perfect Beauty & Body Ambassador ' Ana Maria Bușcu – ,,Rezultate Remarcabile în Arta Dermopigmentării' – Salon Magic Beauty Concept Andreea Vițelaru – „Inovație în frumusețe” – The Secret Beauty Corner Salon Ensar Duman – ,,Excelență în Consiliere Medicală și Introducerea în România a Tratamentelor Inovative pentru Diabetici' – Clinica Ensar Duman Alexandra Sandu – ,,Rising Star' – Alexandra Sandu Nails Academy Eugen Constantin Vidineac – ,,Realizări Remarcabile în Exercitarea Profesiei de Avocat' Maria Sârbu – ,,Outstanding Achievements in Astrology and Personal Development Coaching' Cleopatra Stratan și Edward Sanda – ,,Cel mai Simpatic Cuplu din Showbiz' Natalia Mateuț – ,,Cea mai Spontană Prezentatoare TV' Elena Merișoreanu – ,,Cea mai Îndrăgită Interpretă de Muzică Populară' PHD. Oana Turcu – ,,Excelență în Dermato-Cosmetice' – Ardes Cosmetici România Dulcinella – ,,Cel mai Bun Lanț de Cofetării din România și Republica Moldova' Valentina Pelinel – ,,Best Mommy Lifestyle' Claudia Ghițulescu – ,,Cea mai Originală Interpretă de Muzică Populară' Monica Anghel – ,,Excelență în Muzică' Francisca – ,,Outstanding International Music Project' – Ciska Emily Burghelea – ,,Top Lifestyle Influencer' Ion Paladi – ,,Excelență în Muzică Populară'

