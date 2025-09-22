Final epic al sezonului 2025 BCR Sport Arena Streetball: Sportivi de legendă, actori sau cântăreți și-au dat întâlnire pe terenul de baschet

Homepage  / Advertorial
  de  Advertorial
Final epic al sezonului 2025 BCR Sport Arena Streetball: Sportivi de legendă, actori sau cântăreți și-au dat întâlnire pe terenul de baschet

De la legende ale fotbalului precum Stelea, Marius Niculae sau Dănciulescu, la hocheiști, rugbyști, sau voleibaliști, toți au acceptat provocarea de a fi prezenți pe terenul de baschet 3×3 la finala BCR Sport Arena Streetball 2025. Evenimentul a avut loc în weekend la Primăria Sectorului 1. 

N-au lipsit nici actorul Șerban Pavlu, care și-a adus aminte de vremurile în care evolua pentru echipa liceului Ion Neculce sau Horia Brenciu, care a trăit intens meciurile baiatului său, Toma, care a evoluat în competiția oficială de baschet 3×3 la categoria sub 12 ani. 

Peste 2.000 de oameni au făcut sport și mișcare la festivalul de sport urban organizat în parcarea Primăriei Sectorului 1, iar la competiția de baschet oficială de baschet 3×3, care a ajuns la sezonul 20 din istorie, au evoluat peste 400 de jucători. 

Bogan Stelea și Ionuț Badea au fost remarcații meciului celebrităților la care au mai participat și Ionel Dănciulescu, Marius Niculae, Gică Mihali, baschetbaliștii Virgil Stănescu și Hristu Șapera, voleibalista Larisa Vasilică și primarul Sectorului 1, George Tuță. 

Ionuț Badea și-a demonstrat talentele de conducător de joc și pe terenul de baschet, distribuind câteva pase decisive spectaculoase, care au primit aplauze zgomotoase din tribune, în timp ce lui Arnold' nu i-a stat nimeni în cale sub panou, echipa sa câștigând detașat partida cu 11-6. 

Cu crosa pe terenul de baschet

Rugbyștii și hocheiștii de la Sportul Studențesc au fost la rândul provocați să joace baschet la BCR Sport Arena Streetball. Ei au primit un sprijin important pe teren de la două reprezentante ale echipei de baschet 3×3 Rapid București, jucătoarea Alexandra Bobar și antrenoarea Seda Erdogan. 

Hocheiștii au avut câștig de cauză în cele din urmă, scor 5-4 iar la final au adus și crosele și pucurile pe terenul de baschet.

Campioni stabiliți după finale electrizante

Componenți ai echipelor naționale de baschet 3×3 ale României, Mihnea Brie și Mihai Stănescu au câștigat titlul la categoria Open Masculin, alături de coechipierii lor Matei Curea și ucrainianul Oleh Bondarenko. Echipa lor, MBM Team a învins în finală echipa UPT Pitbulls, din Timișoara, scor final 15-10. Brie a fost desemnat Tissot MVP, și a fost recompensat cu un ceas al mărcii elvețiene oferit de către Albini Prassa. 

Cea mai disputată finală a fost cea de la categoria U21 feminin. Acolo Amira Bouchedid și-a dus echipa către victorie cu o aruncare magistrală de 2 puncte, în prelungiri. Astfel Farul Constanța a învins cu 13-12 echipa Na situație. Bouchedid a fost desemnată Horizon Rising Star MVP la feminin iar aceeași onoare i-a revenit la masculin lui Robert Spoitoru, de la campioana Belelele. 

Baschetul 3×3 a fost folosit și ca un instrument de integrare și incluziune a persoanelor cu dizabilități. Meciurile de baschet în scaun rulant organizate în parteneriat cu Fundația Motivation România sau cele de baschet unificat, realizate în parteneriat cu Special Olympics România au demonstrat încă o dată că sportul nu este bun doar pentru sănătate ci și pentru a crea un cadru social pentru toată lumea. 

Peste 10 zone de sport urban

Zonele de volei, tenis de masă, fotbal-tenis, pickleball, badminton, mini-baschet, mini-fotbal, sărituri cu coarda, skateboard, dans, gaming, precum și jocurile tematice au fost la dispoziția fanilor de dimineața până seara. 

Sportivii cluburilor Rapid București, Sportul Studențesc, CSM București sau Academia de fotbal Sport Team și-au mutat antrenamentele în parcul sportiv temporat amenajat în parcarea Primăriei Sectorului 1. Antrenamentele de volei au fost coordonate, printre alții, și de legendarul Dan Gîrleanu, medaliat cu bronz la Jocurile Olimpice de la Moscova, în prezent coordonator al loturilor de copii de la CSM București. 

Hot Jumps și Vlad Chirilă au readus atât adulților cât și copiilor bucuria de a sări coarda, atât ca metodă de recreere cât și ca metodă de antrenament. 

Slam-dunk pe skateboard

Echipa de skateri care reprezinta Spot, singurul skate park indoor din Bucuresti, a încântat cu o serie de demonstrații și workshopuri de-a lungul weekend-ului și au re-creat pe terenul principal, după 10 ani, unul dintre momentele inedite de la Bucharest Challenger 2015 și anume un slam-dunk de pe skateboard. 

Fie că a fost vorba de acrobații de la Face Team, deținători a 15 recorduri Guiness sau de artiștii Circului Metropolitan București, Duo Badea, Bobi și Mihail sau Matei, momentele de entertainment au avut un singur numitor comun: înălțimea! 

Acrobațiile aeriene au ținut cu sufletul la gură audiența iar majoretele iSports Dancers au animat pauzele dintre meciuri, pentru un show total. 

Finala BCR Sport Arena Streetball a fost organizată cu sprijinul Primăriei Sectorului 1 și este susținută de: BCR, Mastercard, Nike, BCR Leasing,  Kandia,  Horizon, Tissot, BCR Asigurări de Viață, Subaru prin SMT Pallady, Ideal Board Games și Federația Română de Baschet. Radioul oficial al competiției este Kiss FM. 

Cele mai vândute colecții!
Tv si Filme - Screen Stars (Ford Capri Mk2 X-Pack, Ford Granada Mk2 2.8i Ghia) Tv si Filme - Screen Stars (Ford Capri Mk2 X-Pack, Ford Granada Mk2 2.8i Ghia) 490 RON Cumpără acum
Tv si Filme - Batmobile with Batman and Robin Tv si Filme - Batmobile with Batman and Robin 269 RON Cumpără acum
Descoperă Vehicule Militare Legendare - Tiger 131 Descoperă Vehicule Militare Legendare - Tiger 131 390 RON Cumpără acum
Descoperă Vehicule Militare Legendare - MiM M8 Greyhound 14th Armoured Division Descoperă Vehicule Militare Legendare - MiM M8 Greyhound 14th Armoured Division 69.9 RON Cumpără acum
Descoperă Vehicule Militare Legendare - MiM M3 Stuart Tank Descoperă Vehicule Militare Legendare - MiM M3 Stuart Tank 69.9 RON Cumpără acum
Descoperă Vehicule Militare Legendare - Churchill MkIII 6th Scots Guard Brigade Descoperă Vehicule Militare Legendare - Churchill MkIII 6th Scots Guard Brigade 69.9 RON Cumpără acum
James Bond - Triumph Scrambler 1200 (Bond Edition) James Bond - Triumph Scrambler 1200 (Bond Edition) 550 RON Cumpără acum
Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Fațetele dentare – soluția modernă pentru un zâmbet impecabil
Advertorial
Fațetele dentare – soluția modernă pentru un zâmbet impecabil
Cum să îți alegi programul de recuperare după o intervenție chirurgicală: sfaturi din partea specialiștilor
Advertorial
Cum să îți alegi programul de recuperare după o intervenție chirurgicală: sfaturi din partea specialiștilor
Cum pot asigurările de garanții să ajute la expansiunea rapidă a afacerii tale
Advertorial
Cum pot asigurările de garanții să ajute la expansiunea rapidă a afacerii tale
Hipertensiune arterială: cauze, simptome și metode de tratament 
Advertorial
Hipertensiune arterială: cauze, simptome și metode de tratament 
Până la ce vârstă se oferă hrană junior la câini?
Advertorial
Până la ce vârstă se oferă hrană junior la câini?
Red Bull Tetris® caută cel mai bun jucător din România: înscrierile sunt deschise!
Advertorial
Red Bull Tetris® caută cel mai bun jucător din România: înscrierile sunt deschise!
Libertatea
Cristi Pitulice și-a luat revanșa după ce Ioana Ginghină a găsit poze cu altă femeie în telefonul lui. Ce urare i-a făcut de ziua ei
Cristi Pitulice și-a luat revanșa după ce Ioana Ginghină a găsit poze cu altă femeie în telefonul lui. Ce urare i-a făcut de ziua ei
Anca Dinicu a fost cerută în căsătorie de tatăl copilului ei. Unde a avut loc momentul special
Anca Dinicu a fost cerută în căsătorie de tatăl copilului ei. Unde a avut loc momentul special
Mesajele primite de Doina Teodoru, după despărțirea de Cătălin Scărlătescu
Mesajele primite de Doina Teodoru, după despărțirea de Cătălin Scărlătescu
Ce trebuie să demonstreze procurorii în „cazul Toto”. Declarația pe care a dat-o în fața anchetatorilor fiul lui Ilie Dumitrescu
Ce trebuie să demonstreze procurorii în „cazul Toto”. Declarația pe care a dat-o în fața anchetatorilor fiul lui Ilie Dumitrescu
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Publicitate
Soluție durere luxație ușoară
Soluție durere luxație ușoară
Descoperă Noua Colecție MAVINN: Frumusețea Meșteșugurilor Globale care Îți Transformă Casa
Descoperă Noua Colecție MAVINN: Frumusețea Meșteșugurilor Globale care Îți Transformă Casa
Haine de birou în tendințele toamnei
Haine de birou în tendințele toamnei
DELIA, The Superstar | adidas x ELLE
DELIA, The Superstar | adidas x ELLE
Antena 1
Monica și Ramona Gabor, revedere emoționantă în Dubai. Cum arată fosta soție a lui Irinel Columbeanu
Monica și Ramona Gabor, revedere emoționantă în Dubai. Cum arată fosta soție a lui Irinel Columbeanu
Raluca Bădulescu și Florin Stamin, detalii inedite de la începutul relației lor. Când s-au căsătorit, de fapt: „Am confundat-o”
Raluca Bădulescu și Florin Stamin, detalii inedite de la începutul relației lor. Când s-au căsătorit, de fapt: „Am confundat-o”
Cum a început povestea de iubire dintre Anca Dinicu și tatăl fiului ei. Actrița a fost cerută în căsătorie vara trecută
Cum a început povestea de iubire dintre Anca Dinicu și tatăl fiului ei. Actrița a fost cerută în căsătorie vara trecută
Ce își dorește Lino Golden de la noua parteneră, după divorțul de fosta soție. Artistul nu vrea să își refacă viața sentimentală
Ce își dorește Lino Golden de la noua parteneră, după divorțul de fosta soție. Artistul nu vrea să își refacă viața sentimentală
Unica.ro
Imaginile fac înconjurul lumii! Ce au remarcat oamenii în cele mai noi poze cu Melania și Donald Trump
Imaginile fac înconjurul lumii! Ce au remarcat oamenii în cele mai noi poze cu Melania și Donald Trump
Adela Popescu, declarații despre cel de-al patrulea copil. „Am crezut că lui Radu o să îi explodeze o venă”
Adela Popescu, declarații despre cel de-al patrulea copil. „Am crezut că lui Radu o să îi explodeze o venă”
Josephine Ana a strălucit la nunta la care părinții ei, Gina Pistol și Smiley, au fost nași. Invitații nu și-au putut lua ochii de la micuța care a avut o rochiță ca în povești! Imagini cu cei trei de la superbul eveniment!
Josephine Ana a strălucit la nunta la care părinții ei, Gina Pistol și Smiley, au fost nași. Invitații nu și-au putut lua ochii de la micuța care a avut o rochiță ca în povești! Imagini cu cei trei de la superbul eveniment!
Cât au crescut copiii Elenei Băsescu! Fiica ei cea mare are deja 12 ani și e superbă! Cum a fost recent fotografiată Sofia Anais împreună cu mama ei! Ce frumusețe de nepoțică are Traian Băsescu
Cât au crescut copiii Elenei Băsescu! Fiica ei cea mare are deja 12 ani și e superbă! Cum a fost recent fotografiată Sofia Anais împreună cu mama ei! Ce frumusețe de nepoțică are Traian Băsescu
catine.ro
Harry Styles și-a depășit propriul record în cadrul Maratonului de la Berlin. Timpul care l-a adus la linia de sosire
Harry Styles și-a depășit propriul record în cadrul Maratonului de la Berlin. Timpul care l-a adus la linia de sosire
Horoscopul zilei de 23 septembrie 2025. Peștii caută armonie în relații. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 23 septembrie 2025. Peștii caută armonie în relații. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Cum să mănânci sănătos când ești pe fugă. Sfaturi utile de la specialiști
Cum să mănânci sănătos când ești pe fugă. Sfaturi utile de la specialiști
Hugh Jackman a cântat alături de Pink și fiica acesteia, Willow Sage. Cum a arătat momentul emoționant
Hugh Jackman a cântat alături de Pink și fiica acesteia, Willow Sage. Cum a arătat momentul emoționant
Mai multe din advertorial
Lansare de sezon plină de adrenalină la Europa FM 
Lansare de sezon plină de adrenalină la Europa FM 
Advertorial

+ Mai multe
Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week 2025: ediția în care NEXT GENERATION urcă pe scenă
Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week 2025: ediția în care NEXT GENERATION urcă pe scenă
Advertorial

+ Mai multe
Finala BCR Sport Arena Streetball: O clădire istorică din București devine centru al sportului urban
Finala BCR Sport Arena Streetball: O clădire istorică din București devine centru al sportului urban
Advertorial

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando
Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC